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Воины с передовой поздравили маленьких украинцев с Днем защиты детей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины с передовой поздравили маленьких украинцев с Днем защиты детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое поздравление украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

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Автор: Анастасія Потіха
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Хіба можливо порівняти наших воїнів із цими нелюдями, що прийшли на українську землю?
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01.06.2022 16:43 Ответить
Наші котики
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01.06.2022 16:50 Ответить
Воины то поздравили, не вопрос, а вот квартальные мрази уж поздравили нашу детвору, так поздравили!
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05.06.2022 17:52 Ответить
 
 