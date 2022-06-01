Воины с передовой поздравили маленьких украинцев с Днем защиты детей. ВИДЕО

Воины с передовой поздравили маленьких украинцев с Днем защиты детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое поздравление украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

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