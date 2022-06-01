Воины с передовой поздравили маленьких украинцев с Днем защиты детей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Воины с передовой поздравили маленьких украинцев с Днем защиты детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое поздравление украинские бойцы опубликовали в соцсетях.
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Oleksandr Onys
показать весь комментарий01.06.2022 16:43 Ответить Мне нравится 3
Чайка Київ
показать весь комментарий01.06.2022 16:50 Ответить Мне нравится 1
Владимир Вовчик
показать весь комментарий05.06.2022 17:52 Ответить Мне нравится 0
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