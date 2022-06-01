Украинские бойцы с помощью БПЛА уничтожают технику и живую силу оккупантов. ВИДЕО
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Украинские бойцы с помощью модернизированных дронов Mavic нанесли несколько эффективных ударов по технике армии РФ и уничтожили оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных сбросов с дрона гранатометных боеприпасов ВОГ воины опубликовали в соцсетях.
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