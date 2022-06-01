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Украинские бойцы с помощью БПЛА уничтожают технику и живую силу оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы с помощью модернизированных дронов Mavic нанесли несколько эффективных ударов по технике армии РФ и уничтожили оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных сбросов с дрона гранатометных боеприпасов ВОГ воины опубликовали в соцсетях.

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Топ комментарии
+26
Вот тут красивые попадания и пробития, лукас хлопцы
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01.06.2022 16:49
+20
Пряме влучання, буквально знесло голову на 18-ті секунді ...
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01.06.2022 16:50
+13
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01.06.2022 17:02
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Вот тут красивые попадания и пробития, лукас хлопцы
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01.06.2022 16:49 Ответить
какой кацап хороший ?
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01.06.2022 16:56 Ответить
Прямо в голову попали. Мозги разлетелись!
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01.06.2022 17:58 Ответить
*** !!!!! 4 раза пересмотрел , КРАСОТЕЕЕЕЕЕЕЕНЬ !!!!!!!! ****** русню хлопцы , ****** ВСЕХ !!!!!!!
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01.06.2022 18:35 Ответить
Пряме влучання, буквально знесло голову на 18-ті секунді ...
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01.06.2022 16:50 Ответить
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01.06.2022 17:01 Ответить
Ну от нахіба писати про модель дрону і так деяки виробники нервують "що їхня продукція застосовується у війні". Дрон та й дрон
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01.06.2022 16:52 Ответить
Заради хайпу робиться велика купа помилок, якими шкодимо самі собі!
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01.06.2022 17:17 Ответить
zhalko nedajut video s bayraktarov , javelinov ta nlaw ....a oni e tam tysachami
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01.06.2022 16:53 Ответить
это просто праздник какой то
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01.06.2022 16:54 Ответить
хорошие нежданчики для ордынцев
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01.06.2022 16:55 Ответить
Така війна майбутнього)Потрібні тисячі таких бойових БЛА і буде багато 200х орків.
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01.06.2022 16:57 Ответить
Как хорошо видна буковка Z! Полезную весчь придумало кацапье)))
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01.06.2022 16:58 Ответить
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01.06.2022 17:02 Ответить
КрасІва!!!
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01.06.2022 17:01 Ответить
Бомба свинособаке чётко в репу попала!
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01.06.2022 17:11 Ответить
Бомба, а взрывается как ручная граната.
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01.06.2022 17:14 Ответить
Смерть кацапам!
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01.06.2022 17:16 Ответить
Це ВОГ, не бомба.
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01.06.2022 17:18 Ответить
Так їх! Щоб ніде і ніколи не почували себе в безпеці на нашій землі.
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01.06.2022 17:32 Ответить
Но весъма слабые ракеты, какие то детские, что ли...
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01.06.2022 17:47 Ответить
Жаль что бомбы слабые.
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01.06.2022 17:56 Ответить
Проти бронетехніки явно неефективно, а от проти живої сили - саме те!
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01.06.2022 18:02 Ответить
Епа кто присмотрелся и увидел как от прямого попадания голова орка разорвалась как арбуз.Война нового поколения страшна и жестока.Нигде от мины не спрячешся ни в окопе ,ни в зеленке.Надо было вместо дорог купить 500 таких вот дронов и орки бы от ужаса тикали бы домой,не от повреждений а от псих.эффекта.
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01.06.2022 18:07 Ответить
Наші хлопці зробили мій вечірній перегляд новин кращим.Набагато кращим.
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01.06.2022 18:27 Ответить
Шось слабо. Хлопушкі якісь, а не гранати.
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01.06.2022 19:39 Ответить
Новый вид операции - кастрация головы.
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01.06.2022 20:34 Ответить
 
 