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Зеленский (16530) СБУ (18674) увольнение (2508) Харьковщина (4122)

Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин об увольнении: Никаких претензий к моей работе не было. Это исключительно политическое решение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Роман Дудин был назначен Владимиром Зеленским на должность руководителя управления СБУ в Харьковской области 25 марта 2020 года, но недавно уволен.

Роман Дудин, экс-руководитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, в комментарии Радио Свобода заявил, что правоохранители не озвучили ему никаких претензий и что его уволили по политическим мотивам, передает Цензор.НЕТ.

По словам Дудина, до момента увольнения ни Владимир Зеленский, ни глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не озвучили никаких претензий к его работе и работе управления СБУ области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны. ВИДЕО

"На сегодняшний день я не получил никакой информации, какие претензии есть ко мне, кроме тех публичных слов, которые высказал господин президент, – сказал Дудин. – На сегодняшний день у меня есть справка по результатам работы Харьковского управления с 24 февраля по 30 мая. Судя по этой справке, если переводить на военный язык, управлением службы безопасности Украины в Харьковской области была уничтожена агентурная сеть, в которую входят и корректировщики, и сепаратисты, и коллаборанты и т.д.".

Дудин называет свое увольнение "исключительно политическим решением". Считает, что за этим решением стоят, в частности, региональные власти Харькова и области и "так называемый военный комендант города".

"Имею четкое представление, кто стоит за этим увольнением. Они фактически все присутствовали на последнем визите президента в Харьков", – сказал он.

Дудин убеждает, что к полномасштабному вторжению России он и управление СБУ готовились. Дудин параллельно занимал должность руководителя антитеррористического центра в Харьковской области, в состав которого входили все правоохранительные структуры, вооруженные силы, ГСЧС, руководство города. Он сообщил, что проводили совместные учения, сформировали центр обмена информацией и узел связи.

По словам Дудина, он находится в Киеве, но не получал никаких вызовов на допрос.

"Я доложил руководству о том, что я по приказу прибыл. Я нахожусь в Киеве, – заметил он. – Меня не вызывали ни на допросы, мне не предъявляли никаких претензий. Я честно говоря с большим трудом могу представить, какого формата эти претензии".

Президент Владимир Зеленский 29 мая уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина после визита в Харьков. 30 мая указ об увольнении появился на сайте президента.

"Уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – сказал президент в видеообращении 29 мая.

Роман Дудин был назначен Владимиром Зеленским на должность главы управления СБУ в Харьковской области 25 марта 2020 года.
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Топ комментарии
+17
По факту, Харьков зеленым сдать не удалось. Зеленский на Херсон назначил правильных СБУшников, они все и слили. Если смотреть на результат, гнев Ермака против Дудина понятен.
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01.06.2022 19:43
+14
Вспомнился сбушник Наумов, который оказался предателем .
Там надо прошерстить всю контору и серьезно разобраться, сколько честных и настоящих профи выдавили " спецы" Наумов и Баканов из СБУ.
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01.06.2022 19:46
+10
Не допомагав місцовій владі здати Харків - ось така банальна причина !
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01.06.2022 20:12
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А де ти перших два тижні обстрілів ховався? Перечікував, чия візьме?
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01.06.2022 18:58 Ответить
Це до кого питання? Якщо до Дудіна то не пиши дурні!
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01.06.2022 19:10 Ответить
Ти ба, тиждень, як народилося (24.05.2022), а таке язикате?
Тебе, часом не Подоляк вилупив?
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01.06.2022 19:19 Ответить
да їх тут як блох на собаці,давіть спамом
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01.06.2022 19:27 Ответить
Как-то нет доверия конторе, которой руководит дезертир.
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01.06.2022 18:58 Ответить
Але дезертира не зняли, тоді хочуть залишити тільки дезертирів
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01.06.2022 19:08 Ответить
Человек - не контора...
Зная терехова и ко, этому я доверяю больше...
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01.06.2022 19:41 Ответить
Вспомнился сбушник Наумов, который оказался предателем .
Там надо прошерстить всю контору и серьезно разобраться, сколько честных и настоящих профи выдавили " спецы" Наумов и Баканов из СБУ.
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01.06.2022 19:46 Ответить
В военний час в Красноаутському р- ні крадуть кожну ніч 40 тон нафти с труби ПАТ Укрнафти під прикриттям СБУ Харьковськой області, та за вирубки лісу стоять ті самі структури
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01.06.2022 19:04 Ответить
Та там Харькове ордло в заповеднике. Столько питушни. Реально, приезжали с Донецка "беженцы" такие павианы (вывешивали питушиные флаги ). Сейчас харьковские заполонили - такие же бабуины.
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01.06.2022 20:28 Ответить
На сайті Obozrevatel є розлогий допис такого собі Павло Капко зі звинуваченнями у слабодухості і некомпетентності колишнього очільника Харківської СБУ.
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01.06.2022 19:06 Ответить
в сериале "слуга народа" представлен образ порядочного человека в главной роли.

п.с. я правда его не смотрел))
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02.06.2022 11:04 Ответить
Не може бути - його звільнили за те, що не "здав" Харків
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01.06.2022 19:17 Ответить
з виду брат гогашвілі
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01.06.2022 19:18 Ответить
Ти відео уважно дивився?
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01.06.2022 19:33 Ответить
получается уволили просто так без причины от нехрен делать. главу СБУ
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01.06.2022 19:33 Ответить
По факту, Харьков зеленым сдать не удалось. Зеленский на Херсон назначил правильных СБУшников, они все и слили. Если смотреть на результат, гнев Ермака против Дудина понятен.
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01.06.2022 19:43 Ответить
Наші придуть - все у вас, клопяри срані, своє відберуть! Ще й дупу начухають, більш аніж було - ні це не якесь там міфічне нло, а конкретне ЗСУ. Гоп-стоп, дебільники: НАШІ вже по вас на жатву із косою йдуть!
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01.06.2022 20:00 Ответить
Не допомагав місцовій владі здати Харків - ось така банальна причина !
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01.06.2022 20:12 Ответить
У час війни кривавій та особливих обсатавин, мабуть, варто усім нам більш заглядати не стільки у велику гео-політику, скільки в душу свою власну. А решта вже - покаяніє перед Господом за все, що було не так гоже від кожного із нас нєбесам й народові українському.
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01.06.2022 20:14 Ответить
Цікаво одне чому його не арештували, на Харьківщині працювала російська агентура а це бидло каже він тут не до чого, політичне рішеня
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01.06.2022 20:17 Ответить
Хто з них бидло?
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01.06.2022 21:41 Ответить
Парень, ты определись, кто ты. Служивый или скулесос. Приказали, ушел. Молча. Есть места в Украине, где сейчас можно доказать свою любовь к Родине.
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01.06.2022 20:44 Ответить
Зеленский до сих пор ни хрена не понимает в кулуарных играх и не имеет понятия, что за люди вокруг него, кого он назначает или кого снимает с должности.
Ему как приносили до войны бумажку "типа коротенькая справка" так и продолжают подсовывать все подряд и он не рубя ни хера продолжает подписывать.
Эти зеленые тараканы вокруг него как бегали так и продолжают бегать, срать кругом.
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01.06.2022 21:23 Ответить
Зеленский - этикетка, обёртка, а тараканы однозначно значительно умнее и проворнее...
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01.06.2022 21:39 Ответить
Зеленський про цього Дудіна, як Штайнмайєр про передачу зброї Україні: не аргументація, а гнилий базар.
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01.06.2022 21:32 Ответить
Треба почекати коментарів та процесуальних рішень від ГПУ і ДБР щодо дій Дудіна, бо якщо вірити його підлеглим, він та його близьке оточення дійсно заслуговує на "справжню нагороду" у вигляді # (https://telegra.ph/Nev%D1%96dom%D1%96-fakti-d%D1%96yalnost%D1%96-eks-ker%D1%96vnika-Hark%D1%96vskogo-USBU-Romana-Dud%D1%96na-05-31)
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01.06.2022 21:55 Ответить
Ну то, крім відповідальності перед законом цього "кадра"дудіна, постає питання хто і як відповість за його призначення на цю високу посаду? І, по-друге, а у Києві на Володимирській в той же час 24-25 лютого чи не були кинуті напризволяще своїм керівництвом колеги цього дудіна? Це вже питання до "95-го кварталу"на Банковій. А висновок цієї війни буде таким: Україна - це її народ, а не її посадові особи вищого рангу.
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01.06.2022 22:19 Ответить
Мене дратує не те, кого саме зняли й за що. А те, що наполеончик-боневтік за власним бажанням навішує ярлики зрадників, крадіїв і нікчем кому завгодно, не маючи навіть бажання якось це обґрунтовувати. Просто не подобаєшся бубочці - зрадник, йди геть або на нари. Як би цьому 4-кратному дезертиру натякнути, що Україна - це не його власна іграшка?
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01.06.2022 22:20 Ответить
 
 