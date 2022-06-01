Бойцы 24-й ОМБр на Луганщине уничтожили рашистский БРДМ-2. ВИДЕО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады точным выстрелом на Луганщине уничтожили БРДМ-2 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

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