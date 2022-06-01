РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5258 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
11 632 17
война (46726) Луганщина (6244) 24 омб имени князя Данила Галицкого (186) ПТРК (67)

Бойцы 24-й ОМБр на Луганщине уничтожили рашистский БРДМ-2. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады точным выстрелом на Луганщине уничтожили БРДМ-2 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Смотрите также: Бойцы 57-й ОМБр уничтожили БМП-2 рашистов на Луганском направлении. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
и о погоде !!!!
///
в Киеве на говнососке намалевали (ах как шикарно намалевали) рожу *****!!!!
нехай отсасывает **** !!! киевлянам выгребные ямы )))))))))))))))

показать весь комментарий
01.06.2022 20:52
+25
Згоден-красота...
показать весь комментарий
01.06.2022 20:38
+12
Steel Azov - author Denys Tsiperko
показать весь комментарий
01.06.2022 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Згоден-красота...
показать весь комментарий
01.06.2022 20:38 Ответить
чутно: "лівіше, лівіше"... мабуть в Лівії
показать весь комментарий
01.06.2022 20:51 Ответить
подтверждаю, красота
показать весь комментарий
01.06.2022 20:38 Ответить
Steel Azov - author Denys Tsiperko
показать весь комментарий
01.06.2022 20:39 Ответить
супер !
показать весь комментарий
01.06.2022 21:18 Ответить
Красота !
показать весь комментарий
01.06.2022 20:40 Ответить
Хлопок
показать весь комментарий
01.06.2022 20:45 Ответить
ХлОпок или хлопОк? )
показать весь комментарий
01.06.2022 21:17 Ответить
и о погоде !!!!
///
в Киеве на говнососке намалевали (ах как шикарно намалевали) рожу *****!!!!
нехай отсасывает **** !!! киевлянам выгребные ямы )))))))))))))))

показать весь комментарий
01.06.2022 20:52 Ответить
Профи. Так вычислить время пуска чтобы попасть между деревьями в проезжающую технику
показать весь комментарий
01.06.2022 21:13 Ответить
Таки догнав
показать весь комментарий
02.06.2022 14:57 Ответить
 
 