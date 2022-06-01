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Бойцы 24-й ОМБр на Луганщине уничтожили рашистский БРДМ-2. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады точным выстрелом на Луганщине уничтожили БРДМ-2 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
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+28 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий01.06.2022 20:52
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий01.06.2022 20:39
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в Киеве на говнососке намалевали (ах как шикарно намалевали) рожу *****!!!!
нехай отсасывает **** !!! киевлянам выгребные ямы )))))))))))))))