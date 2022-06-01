Порошенко выступил на Конгрессе ЕНП: Больше оружия, больше санкций и никаких компромиссов с Путиным. ВИДЕО

Петр Порошенко, выступая на Конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме, призвал европейских партнеров вместе бороться против общего врага – режима Путина. Порошенко подчеркнул, что в Украине решается будущее европейского континента.

По словам пятого Президента, чтобы победить в войне, нам нужно больше тяжелого вооружения для Украины: танки, реактивные истребители, вертолеты, ракетные установки большой дальности и артиллерийские системы, противовоздушная оборона, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Больше санкций на уровне ЕС и во всем мире! Каждый день больше санкций! Я приветствую вчерашнее политическое решение Европейского Совета о введении шестого пакета санкций, в том числе против торговли нефтью. Сделан шаг в правильном направлении, но нужно идти дальше путем введения полного нефтяного эмбарго ", – подчеркнул Порошенко.

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"Мощное и правильное решение ввести санкции против Патриарха русской православной церкви Кирилла, который является близким соратником Путина в военных преступлениях и зверствах в Украине. Я также приветствую санкции против военных, ответственных за массовые убийства, изнасилования и преступления против человечности в Украине, в частности в Буче Это хорошее начало так называемого "Списка Бучи" и гарантия того, что все виновные будут привлечены к ответственности", - отмечает лидер партии.







Порошенко также призвал включить в седьмой пакет санкций газовое эмбарго: "Нефтегазовое эмбарго станет мощным оружием против России. Будьте уверены, что ваши деньги на российский газ и нефть не пойдут на благосостояние и демократию в России, вы спонсируете военную машину Путина", – предостерегает Порошенко. .

Он также предостерег европейцев от компромиссов с Путиным: "Любой компромисс с кремлем в отношении Украины легализовал бы его агрессию. По сути это было бы признанием Свободным Миром того, что границы государств можно изменить силой, а на свободный выбор независимой нации можно наложить вето. Это предало бы десятки тысяч жертв и страдания миллионов украинцев".

Мир должен объединиться, чтобы поставить Путина и других перед Международным трибуналом, – считает Петр Порошенко.

По его словам, военная деблокада украинских морских портов поможет спасти мир от путинского сценария глобального голода.

Порошенко призвал увеличить финансово-экономическую поддержку Украины и реализовать План Маршала 2.0 для восстановления Украины на основе стандартов ЕС.

Будущее Украины в ЕС и НАТО – уверен лидер партии.

"Украинская нация с нетерпением ждет положительного решения Европейского Совета июне относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС. Согласно последним опросам в Украине, 89% украинцев поддерживают членство в ЕС и 70% – за членство в НАТО! Я благодарен за решительную и четкую позицию ЕНП по этому вопросу", – отметил Петр Порошенко.

"Вместе мы должны сделать все возможное, чтобы остановить агрессию Путина в Украине", – резюмирует пятый президент.