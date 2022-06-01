Порошенко выступил на Конгрессе ЕНП: Больше оружия, больше санкций и никаких компромиссов с Путиным. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Петр Порошенко, выступая на Конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме, призвал европейских партнеров вместе бороться против общего врага – режима Путина. Порошенко подчеркнул, что в Украине решается будущее европейского континента.
По словам пятого Президента, чтобы победить в войне, нам нужно больше тяжелого вооружения для Украины: танки, реактивные истребители, вертолеты, ракетные установки большой дальности и артиллерийские системы, противовоздушная оборона, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Больше санкций на уровне ЕС и во всем мире! Каждый день больше санкций! Я приветствую вчерашнее политическое решение Европейского Совета о введении шестого пакета санкций, в том числе против торговли нефтью. Сделан шаг в правильном направлении, но нужно идти дальше путем введения полного нефтяного эмбарго ", – подчеркнул Порошенко.
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"Мощное и правильное решение ввести санкции против Патриарха русской православной церкви Кирилла, который является близким соратником Путина в военных преступлениях и зверствах в Украине. Я также приветствую санкции против военных, ответственных за массовые убийства, изнасилования и преступления против человечности в Украине, в частности в Буче Это хорошее начало так называемого "Списка Бучи" и гарантия того, что все виновные будут привлечены к ответственности", - отмечает лидер партии.
Порошенко также призвал включить в седьмой пакет санкций газовое эмбарго: "Нефтегазовое эмбарго станет мощным оружием против России. Будьте уверены, что ваши деньги на российский газ и нефть не пойдут на благосостояние и демократию в России, вы спонсируете военную машину Путина", – предостерегает Порошенко. .
Он также предостерег европейцев от компромиссов с Путиным: "Любой компромисс с кремлем в отношении Украины легализовал бы его агрессию. По сути это было бы признанием Свободным Миром того, что границы государств можно изменить силой, а на свободный выбор независимой нации можно наложить вето. Это предало бы десятки тысяч жертв и страдания миллионов украинцев".
Мир должен объединиться, чтобы поставить Путина и других перед Международным трибуналом, – считает Петр Порошенко.
По его словам, военная деблокада украинских морских портов поможет спасти мир от путинского сценария глобального голода.
Порошенко призвал увеличить финансово-экономическую поддержку Украины и реализовать План Маршала 2.0 для восстановления Украины на основе стандартов ЕС.
Будущее Украины в ЕС и НАТО – уверен лидер партии.
"Украинская нация с нетерпением ждет положительного решения Европейского Совета июне относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС. Согласно последним опросам в Украине, 89% украинцев поддерживают членство в ЕС и 70% – за членство в НАТО! Я благодарен за решительную и четкую позицию ЕНП по этому вопросу", – отметил Петр Порошенко.
"Вместе мы должны сделать все возможное, чтобы остановить агрессию Путина в Украине", – резюмирует пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Він найкраще вміє розмовляти із заходом.
-нет, у генерала есть свой сын
Зелені мавпи, трейтій рік поспіль, лише те й роблять, що намагаються гадити Порошенку.
Висмоктані з пальця «кримінальні справи», «свідоцтва» всіх можливих покидьків, про «темні справи» Порошенко, сотні фейків!
А Ви кажете так, ніби зеленій шоблі властиве почуття здорового глузду, або вони здатні в команді працювати на результат!
Що цікаво, ти подивися хоча би на елемент брехні: як він бреше, що Порох припинив волонтерську допомогу ЗСУ, хоча - ше минулої п'ятниці, перед невдалою спроблю виїхати у Вільнюс, було повідомлення "Сьогодні ми передаємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ (це для 80-ї львівської бригади), а у вівторок приходить ще 12. Вони будуть доукомплектовані та підготовлені до виконання бойових завдань протитанкових підрозділів ДШВ. Де потрібно, будуть встановлені генератори та «Старлінки»."
Перед тим, 25-го, він особисто передавав 25-й бригади пікапи «JAC»...
Отак вони брешуть
І на наступних післявоєнних виборах всі ці 73 % знов проголосують за нього.
І нема тому ради
а ваш сраний клоун хоч копійку на ВСУ дав? Чи його хазяїн Коломойський? Тобі не соромно тут патякати, гнида?
Чи може вам вже час визнати, що ця війна і усі жертви на совісті Зеленого гівна і 73%, що за нього проголосували?
Уся зелена шобла тепер з кожі лізтиме на другий термін Зеленського, бо розуміють, що інакше іх усіх чекає в'язниця.
У зе вибір між другим президенським і першим тюремним!
Доля зе-підтанцьовки і зе-сраколизів теж з ци пов'язана.
"Совпадєніє? Не думаю." (с)
Це мої особисті нейтральні враження - я не прихильник Пороха.
Світ ВПЕРШЕ з початку повномасштабного вторгненя зміг порівняти Президента з гундосиком,і порівняня не на користь криворагульного!
А хто порахує скільки житів українців втрачено завдяки діям зеленої плісняви по блокуваню діяльності Президента (п'ятого) за кордоном?
І його запрошують на такі заходи.
І на Заході кажуть нашій владі, що вона поводить себе як гопник, перешкоджаючи Порошенку у виїзді за кордон для участі в міжнародних форумах.
горе и смерть. Вот Вы, уважаемый, под псевдонимом Алекс Вайс, (нравится фильм "Щит и меч"?) явно завидуете Гетьману. А насчёт нашей Державы: Порошенко патриот, он мог бы, как
бывший президент, уйти на покой и спокойно жить где то за границей, о которой Вы наверно мечтаете. Я надеюсь, Вы тоже патриот, и понимаете, что можно уехать и жить в другом месте,
но Родина будет жить у Вас в сердце. И разрешения любить свою Родину у Зеленског брать не надо. Да и Зеленский мало то бывал на своей Родине, всё больше по гастролям в россии.
Я думаю, надо только приветствовать желание всех граждан помочь стране, а не заливаться завистью и мелочной ненавистью. Я не о Вас, уважаемый. Вы как раз честно отрабатываете свой хлеб и плюёте в сторону порядочного человека. Вам хлеб не кажется горьким?..
тож кожне сите тіло після кожної потужної промови українських дипломатів мусить щось зробити бо це транслюють громадскості країн заходу, а вона повністя за надання зброї українцям.... все просто...
ця фішечка тримає ту фішечку, а та третю... тож якщо правильно штофхнути першу то....