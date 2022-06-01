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"Свои же по нам дали": оккупанты жалуются, что их самолеты обстреливают их же ракетами из-за отсутствия связи. АУДIО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты жалуются, что их не меняют, а также, что их обстреливают свои же, потому что нет связи.

Поэтому они потеряли технику и едва не потеряли жизнь. Об этом свидетельствует перехват ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В разговоре с подругой оккупант жалуется, что командование их не меняет, всего по несколько человек в месяц, потому что генерал хочет заработать "героя России".

Также оккупант рассказывает, что новости, которые показывают в России, лживые.

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Также мужчина поделился произошедшим недавно случаем: их позиции атаковали с самолетов свои же военные.

"У нас недавно свои же по нам дали. На охоту выехали самолеты. Две минуты не отработали - 2 ракеты прилетают. Мы их не поймали, потому что "Бук" был еще не настроен. Он только настраивался, и сразу две ракеты прилетели. ВВС по рации передают, что они "Бук" взорвали", мы передаем, что у нас "Бук" взорвали". До этого, в принципе, также было", - рассказывает оккупант.

Он добавляет, что из 3-х "Буков" у них остался один, из-за отсутствия связи.
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Топ комментарии
+17
За два Бука - две премии Дарвина
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01.06.2022 22:02
+11
Молодці, давайте ще
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01.06.2022 22:02
+10
Той випадок, коли "можно повторіть".
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01.06.2022 22:16
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И хто это сделал? Нарушил связь?
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01.06.2022 22:01 Ответить
Хорошо, но мало.
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01.06.2022 22:01 Ответить
Ай молодцы
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01.06.2022 22:01 Ответить
Молодці, давайте ще
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01.06.2022 22:02 Ответить
За два Бука - две премии Дарвина
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01.06.2022 22:02 Ответить
і що це ти перднуло про Премію Дарвіна, ти хоч би поцікавився кому видають і за що, а не просто аби бзднути, бо своєю тупісю і сам можеш її заробити.
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01.06.2022 22:23 Ответить
Харашо "Красуха" с'єзділа на Пікаділлі
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01.06.2022 22:10 Ответить
Здец красава,а чо не дівізіон с300?
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01.06.2022 22:14 Ответить
Той випадок, коли "можно повторіть".
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01.06.2022 22:16 Ответить
маладцы... херои расии...всем (посмертно бы)
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01.06.2022 22:21 Ответить
а сбить алени нечем было? рогами не пробовали?
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01.06.2022 22:25 Ответить
Это армия Раиссы во всей красе. Но потерь нет. На Буках работали манекены
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01.06.2022 22:46 Ответить
Шкода,що ті буки не встигли збити літаки )
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01.06.2022 23:38 Ответить
Это за борт MH-17.
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02.06.2022 00:00 Ответить
Москали, разжигайте костры в виде креста для подачи сигналов аєропланам. Так деды воевали!
Можете повторить?
Что-то вы ********** то позакрывали.
155-ый калибр не нравится?
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02.06.2022 00:37 Ответить
Були б розумнішими - третій би самі підірвали щоб вже не морочитись чи буде зв'язок чи ні.
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02.06.2022 12:04 Ответить
 
 