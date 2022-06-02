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"ЗСУ!" - на футбольном матче Украина – Шотландия стадион поддержал украинских воинов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине
1 июня во время 1/2 финала плей-офф отбора на ЧМ-2022 стадион поддержал украинских воинов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
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І вболівальники, і - найголовніше - наші бійці!
Величезні дяка і пошана Вам, славетні наші воїни!
І українцям, і шотландцям !
Слава Україні !!!
Или он, как обычно, ******? И футбола он не смотрел и в фейсбуке кто-то за него пишет?
Обьясните , я вот вообще не могу понять взаимосвязи. А про его поздравление сборной в фейсбуке , так все руководители государств поздравляют свои сборные с победой, некоторые даже на стадионах присутствуют. Меркель помню в нулевых даже в кабинку к удаленному тренеру сборной Германии И. Леву зашла . Тоже пиарилась?