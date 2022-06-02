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"ЗСУ!" - на футбольном матче Украина – Шотландия стадион поддержал украинских воинов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

1 июня во время 1/2 финала плей-офф отбора на ЧМ-2022 стадион поддержал украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети. 
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Топ комментарии
+47
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01.06.2022 23:18
+42
Я думаю,вместе с нашими и Шотландцы кричали
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01.06.2022 23:19
+20
Супер! Это я полагаю там в Глазго так много наших что перекричали местных? 👍
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01.06.2022 23:17
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Супер! Это я полагаю там в Глазго так много наших что перекричали местных? 👍
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01.06.2022 23:17 Ответить
Я думаю,вместе с нашими и Шотландцы кричали
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01.06.2022 23:19 Ответить
Можливо, під'їхали ще з інших країн Європи.
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02.06.2022 00:57 Ответить
Шотландці допомагали українцям, але не кричати, а скандувати. Уловлюєте різницю?
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02.06.2022 08:46 Ответить
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01.06.2022 23:18 Ответить
Украина победила! Go Ukes Go!!!
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01.06.2022 23:43 Ответить
Woo-Hoo!!!
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01.06.2022 23:52 Ответить
Сборная Украины-Молодцы!!!Гордость за Наших Воинов на Защите Украины и футболистов на поле!
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01.06.2022 23:59 Ответить
Слава збірній України, слава ЗСУ! Героям слава!
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02.06.2022 00:04 Ответить
Красівчики!

І вболівальники, і - найголовніше - наші бійці!

Величезні дяка і пошана Вам, славетні наші воїни!
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02.06.2022 00:06 Ответить
Дякуємо вболівальникам!

І українцям, і шотландцям !
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02.06.2022 00:14 Ответить
Ох і молодці , аж на душі потеплішало 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂
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02.06.2022 00:27 Ответить
Молодці ! Ця перемога присвячується нашим Воїнам !
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02.06.2022 00:59 Ответить
Качество футбола показанное сборной Украины впечатлило всех...
Слава Україні !!!
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02.06.2022 06:44 Ответить
Можна слухати ввчно!Лікує душу!
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02.06.2022 06:57 Ответить
Як зелю, буде ковбасити, як посміли, чому ЗСУ, А не Боневтік?
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02.06.2022 07:08 Ответить
Казалось бы, где сборная и где Зеленский , но подбросить гамнеца на вентилятор нужно, да новодел? Беспроигрышная тема " срать на президента" , можно собрать кучу лайкосов в любой ветке. Если что за Зеленского не голосовал , но вот от таких высеров уже тошнит.
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02.06.2022 08:13 Ответить
Так после окончания матча Зеленский в фейсбуке написал пост по этому поводу. То есть, казалось бы, где сборная и где Зеленский. Зеленский в это время должен был на коне и в треуголке где-то под Северодонецком Армию из окопов поднимать, а он сидел футбол два часа смртрел, а потом пост в фейсбуке рисовал, на что тоже время надо портатить.
Или он, как обычно, ******? И футбола он не смотрел и в фейсбуке кто-то за него пишет?
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02.06.2022 10:50 Ответить
Как статья на Цезоре " "ЗСУ!", - на футбольному матчі Україна - Шотландія стадіон підтримав українських воїнів." к этому посту, недавно зареганного форумчанина : "Як зелю, буде ковбасити, як посміли, чому ЗСУ, А не Боневтік?" (с)
Обьясните , я вот вообще не могу понять взаимосвязи. А про его поздравление сборной в фейсбуке , так все руководители государств поздравляют свои сборные с победой, некоторые даже на стадионах присутствуют. Меркель помню в нулевых даже в кабинку к удаленному тренеру сборной Германии И. Леву зашла . Тоже пиарилась?
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02.06.2022 12:28 Ответить
Бадуже було до футболу, бо давно вже бізнес, а не спорт. Зараз тим паче. В Шотландії покричати, це веоика допомога. Розчулили, щараз сльози підберу.
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02.06.2022 08:49 Ответить
Дякую!!
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02.06.2022 15:39 Ответить
 
 