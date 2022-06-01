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Разоблачение вымышленного "подвига" героя России капитана Фурдуя и похищение его БМП воинами 58-й бригады. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

С оккупанта Фурдуя российский "Первый канал" уже успел слепить героя, который якобы разгромил украинских националистов и взял в плен "радикалов".

В действительности российский "герой" оказался мародером и дезертиром, рассказал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В ближайшее время покажу, что же было на самом деле на поле боя! А сейчас видео о том, как мы нашли его БМП  в с. Белогоровка, на самом берегу Северского Донца, в 100 метрах от занятого россиянами берега. После этого мы отогнали БМП в безопасное место и распаковали. Наши воины в этой БМП захватили полный ротный комплект новейших российских радиостанций П-168 "Акведук", станцию ​​правительственной связи, станцию ​​разведки ПНСР, два тепловизионных прицела 1П93, много другой аппаратуры связи. Фактически вся БМП была забита личными вещами Фурдуя, в том числе награбленным в Украине имуществом", - рассказал журналист.

Смотрите также: "Распаковка" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. ВИДЕО

Напомним, украинские защитники похитили БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады оккупантов Фурдуя. Впоследствии главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видео "распаковки" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. 
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Топ комментарии
+42
Мародер і дезертир і є герой Раіссі
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01.06.2022 23:32
+28
Ліпили подвиг з Фурдуя,
Але не вийшло ні*уя...
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01.06.2022 23:44
+26
У них там все герои такие.
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01.06.2022 23:37
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Мародер і дезертир і є герой Раіссі
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01.06.2022 23:32 Ответить
У них там все герои такие.
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01.06.2022 23:37 Ответить
Юрій нічо не понімає - в тому, в очах расіян, і полягало геройство того Фундуя. )
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01.06.2022 23:39 Ответить
*******
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02.06.2022 00:01 Ответить
Крутим мародером був той ******! Нічого,за те що так "прославився",його свої порішать. Ось побачите!
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01.06.2022 23:39 Ответить
Теперь понятно почему они 1984 запрещают. Еще не товарищ Огилви, но близко
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01.06.2022 23:41 Ответить
...Что будет, если Путин решит, что он проигрывает в Украине? Он будет действовать, чтобы защитить себя, объявив о победе и сменив тему. Ему не нужен «съезд с рампы» (компромисс) в реальном мире, потому что не в этом его сила. Все, что ему нужно сделать - это изменить историю в виртуальном мире России, как он делал это десятилетиями. Это всего лишь вопрос определения повестки дня. В виртуальной реальности всегда есть путь к отступлению, и поэтому Путина нельзя «загнать в угол». (Если на то пошло, то и настоящая российская армия не может находиться в реальной Украине. Когда российские части терпят поражение, они просто возвращаются в Россию).

Власть Путина перекликается с его способностью менять тему на российском телевидении. Он делает это все время. Вспомните, как началась война. До конца февраля этого года все российские СМИ кричали о немыслимости вторжения в Украину, и что все доказательства были просто разжиганием войны ЦРУ. Россияне верили в это - или делали вид, что верят. Затем, когда Россия действительно вторглась в Украину, война была представлена как неизбежная и справедливая. Сейчас россияне верят в это - или делают вид, что верят. В 2015 году, когда последнее вторжение России в Украину не достигло всех поставленных целей, российские СМИ изо дня в день меняли тему с Украины на Сирию. Просто именно так правят Россией: вторжения и рассказы о вторжениях. Если вторжение не удастся, история изменится. - Т. Снайдер https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
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01.06.2022 23:43 Ответить
В случае реального поражения Путин объявит о победе по телевидению, и россияне поверят ему - или сделают вид, что верят. Он найдет новый предмет, на котором сосредоточит свое внимание. Это проблема Кремля, а не наша. Это внутрироссийские механизмы, в которых внешние акторы практически неуместны. Нет смысла создавать «съезд» в реальном мире, когда все, что нужно Путину, - это «съезд» в его виртуальном мире. Его будут строить пропагандисты из пикселей, а мы для этого не нужны. Действительно, есть что-то более чем унизительное в том, что западные лидеры предлагают себя в качестве бесплатных и ненужных стажеров для российских телеканалов.

Странно то, что западные лидеры все это знают - или должны знать. Имея достаточно времени для размышлений после последнего вторжения России в Украину в 2015 году, мы осознали первостепенную роль, которую политическая фантастика играет в жизни России. Каждый, кто имеет вес в публичных дискуссиях, должен знать, что Путин правит в СМИ, а не в реальности. Всего три месяца назад мы все просто наблюдали, как Путин изменил историю с «немыслимой войны» на «войну неизбежную». И все же по какой-то причине некоторые западные лидеры игнорируют этот основной структурный факт российской политики, когда выступают за умиротворение. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
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01.06.2022 23:46 Ответить
Военные могут прийти к власти и убрать / убить кооператив озеро .
это единственный вариант сохранить рашу от развала
Военные с олигархами . Для Украины этот переворот - нейтральный вариант
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02.06.2022 00:12 Ответить
військові не спроможні, бо вище керівництво в масі зцикливе тупе бидло, до того ж не в захваті від головного аленевода
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02.06.2022 02:03 Ответить
Первым делом он отымеет патрушилу в извращенной форме. Потом оленя-шойгу и герасима-муму...
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02.06.2022 00:28 Ответить
"дєдушка старий - єму всьо равно"...
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02.06.2022 00:54 Ответить
Ліпили подвиг з Фурдуя,
Але не вийшло ні*уя...
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01.06.2022 23:44 Ответить
Не здогадались сказати що він і Бандеру взяв у полон. Лошари.
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01.06.2022 23:45 Ответить
Фу,фу,фу!
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01.06.2022 23:54 Ответить
а тепер - тадаммм...

Кілька днів тому у Великій Британії почали поширювати матеріали про ймовірну смерть Володимира Путіна (можливо, від раку крові) - що в такому випадку його оточення все би приховало, щоб не втратити владу. Саме тому є шанс, що на всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника.

Так, це рівень чуток - але коли чутки офіційно поширюють як припущення старші керівники МІ-6, це таки щось значить. Можливо, це створення неофіційного приводу для відмови контактувати: "Ми не певні, з ким саме нам пропонують контактувати - чи з Путіним, чи з двійником". Можливо, це створення приводу для відмови в переговорах, коли ЗСУ після отримання потужної зброї для контрнаступу посуне окупантів на початкові позиції та Кремль шукатиме домовленостей.

Можливо, це стосується фінансів, нерухомості або навіть заповітів: "Ми не можемо бути впевнені, хто ви є, хто укладав угоди, вносив гроші, купував нерухомість, писав заповіт, пробує розпорядитись фінансами і маєтками".

В будь-якому випадку це знущання і примус Кремля шукати способи відновити легітимність "Путіна-не Путіна". Зарубіжні лобісти інтересів Кремля також муситимуть відволіктись для виконання цієї задачі. А домовленості з політичними лідерами, яких не контролює Кремль, стають взагалі неможливі: "Я би розглянув можливість цієї угоди, але з ким саме я домовляюсь, вибачте?"

Тонкий англійський гумор, перепрошую...
https://gazeta.ua/blog/57203/britaniya-poshiryuye-chutki-pro-smert-putina-ne-prosto-tak
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01.06.2022 23:56 Ответить
Після триваючої , вже майже -100 днів , так званої - " спецьоперації " в Україні , розрахованої хєнєралами ***** на три дні , військових експертів світу беруть просто таки величезні сумніви , в тому що кацапська армія , в плані боєздатності - друга у світі .. А от що до мародерства , то тут вона , без сумнівів - перша у світі , з фантастично - величезним відривом від всіх інших армій . Хвала капітану кацапської армії - Фурдую Дмитру ,, спонсору ЗСУ . .
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01.06.2022 23:56 Ответить
Кацап якщо здох, то повинен здохнути "ҐЄРАІЧЄСКІ" ...Типу АДНІМ ВИСТРЄЛОМ ПАДБІЛ ПЯТЬ ТАНКОВ ВСУ😁😁😁
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01.06.2022 23:59 Ответить
І целую стаю Байрактаров!
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02.06.2022 00:45 Ответить
капитан Фурдуй профукал БМП
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02.06.2022 00:01 Ответить
Юрію, пишаємося вашою мужністю та професіоналізмом! Бережить себе, нам ще попереду не лише боротьба з рашистами, а ще з "дЄрмаками" при владі.
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02.06.2022 00:06 Ответить
Капитан Фурдуй оказался обычным капитаном Фурхуем!
Да, москалики? Много у вас ещё таких героев-хуев?
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02.06.2022 00:24 Ответить
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02.06.2022 02:47 Ответить
Спадає на думку,що можливість намародерити майна в Україні - єдина мотивація для російської армії- можлво,негласна,прихована - а можливо, на офіційному рівні.
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02.06.2022 05:35 Ответить
Удивительно, почему в БМП этого УБЛЮДКА унитаз не нашли, наверное его он лично на своем ГОРБУ на ********** потащил.
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02.06.2022 07:03 Ответить
Герой фурдуев
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02.06.2022 08:10 Ответить
Фурдуй его мать.
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02.06.2022 08:37 Ответить
Гей, Безугла! Тут Бутусов знову воду мутить! Та де вже те СБУ?
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02.06.2022 12:15 Ответить
 
 