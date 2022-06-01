Разоблачение вымышленного "подвига" героя России капитана Фурдуя и похищение его БМП воинами 58-й бригады. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
С оккупанта Фурдуя российский "Первый канал" уже успел слепить героя, который якобы разгромил украинских националистов и взял в плен "радикалов".
В действительности российский "герой" оказался мародером и дезертиром, рассказал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В ближайшее время покажу, что же было на самом деле на поле боя! А сейчас видео о том, как мы нашли его БМП в с. Белогоровка, на самом берегу Северского Донца, в 100 метрах от занятого россиянами берега. После этого мы отогнали БМП в безопасное место и распаковали. Наши воины в этой БМП захватили полный ротный комплект новейших российских радиостанций П-168 "Акведук", станцию правительственной связи, станцию разведки ПНСР, два тепловизионных прицела 1П93, много другой аппаратуры связи. Фактически вся БМП была забита личными вещами Фурдуя, в том числе награбленным в Украине имуществом", - рассказал журналист.
Напомним, украинские защитники похитили БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады оккупантов Фурдуя. Впоследствии главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видео "распаковки" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.
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Власть Путина перекликается с его способностью менять тему на российском телевидении. Он делает это все время. Вспомните, как началась война. До конца февраля этого года все российские СМИ кричали о немыслимости вторжения в Украину, и что все доказательства были просто разжиганием войны ЦРУ. Россияне верили в это - или делали вид, что верят. Затем, когда Россия действительно вторглась в Украину, война была представлена как неизбежная и справедливая. Сейчас россияне верят в это - или делают вид, что верят. В 2015 году, когда последнее вторжение России в Украину не достигло всех поставленных целей, российские СМИ изо дня в день меняли тему с Украины на Сирию. Просто именно так правят Россией: вторжения и рассказы о вторжениях. Если вторжение не удастся, история изменится. - Т. Снайдер https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
Странно то, что западные лидеры все это знают - или должны знать. Имея достаточно времени для размышлений после последнего вторжения России в Украину в 2015 году, мы осознали первостепенную роль, которую политическая фантастика играет в жизни России. Каждый, кто имеет вес в публичных дискуссиях, должен знать, что Путин правит в СМИ, а не в реальности. Всего три месяца назад мы все просто наблюдали, как Путин изменил историю с «немыслимой войны» на «войну неизбежную». И все же по какой-то причине некоторые западные лидеры игнорируют этот основной структурный факт российской политики, когда выступают за умиротворение. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/1/500786/
это единственный вариант сохранить рашу от развала
Военные с олигархами . Для Украины этот переворот - нейтральный вариант
Але не вийшло ні*уя...
Кілька днів тому у Великій Британії почали поширювати матеріали про ймовірну смерть Володимира Путіна (можливо, від раку крові) - що в такому випадку його оточення все би приховало, щоб не втратити владу. Саме тому є шанс, що на всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника.
Так, це рівень чуток - але коли чутки офіційно поширюють як припущення старші керівники МІ-6, це таки щось значить. Можливо, це створення неофіційного приводу для відмови контактувати: "Ми не певні, з ким саме нам пропонують контактувати - чи з Путіним, чи з двійником". Можливо, це створення приводу для відмови в переговорах, коли ЗСУ після отримання потужної зброї для контрнаступу посуне окупантів на початкові позиції та Кремль шукатиме домовленостей.
Можливо, це стосується фінансів, нерухомості або навіть заповітів: "Ми не можемо бути впевнені, хто ви є, хто укладав угоди, вносив гроші, купував нерухомість, писав заповіт, пробує розпорядитись фінансами і маєтками".
В будь-якому випадку це знущання і примус Кремля шукати способи відновити легітимність "Путіна-не Путіна". Зарубіжні лобісти інтересів Кремля також муситимуть відволіктись для виконання цієї задачі. А домовленості з політичними лідерами, яких не контролює Кремль, стають взагалі неможливі: "Я би розглянув можливість цієї угоди, але з ким саме я домовляюсь, вибачте?"
Тонкий англійський гумор, перепрошую...
https://gazeta.ua/blog/57203/britaniya-poshiryuye-chutki-pro-smert-putina-ne-prosto-tak
Да, москалики? Много у вас ещё таких героев-хуев?