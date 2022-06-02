"Скрутили, загрузили в багажник. Сказали, что они из полиции", - россияне массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп. АУДИО

Рашистские захватчики массово похищают мужчин на оккупированных территориях и требуют выкуп

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

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Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от достатка семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тыс. долларов США. Например, СБУ публикует несколько обращений граждан к так называемой "временной военной администрации РФ" в Мелитополе Запорожской области:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"

"Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"

"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..."

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"На все эти вопросы примерно одинаковый ответ, что по телефону они не решаются. А уже по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги. СБУ системно фиксирует преступления оккупантов и их пособников", - сообщают в СБУ.