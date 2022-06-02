"Джо, если мы жахнем ядерным оружием, то не тактическим и не по Украине", - пропагандист Кремля Соловьев угрожает президенту США Байдену. ВИДЕО
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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил американскому президенту Джо Байдену применением ядерного оружия по целям в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои угрозы пропагандист высказал в эфире своего политического шоу.
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+78 Ned Stark
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+62 Зэлэный_Змий
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"А шо ? Шо Америка ? Долбануть и всё ! А шо у них день, когда у нас ночь, а у них ... ? Значит, дождаться, когда у них ночь и у нас ночь, и долбануть !"
Володька, давай уже взрослей и набирайся ума, уважения, солидности, штоле)
это кремлевские шавки армянского происхождения типа симоньян, киасоян и лавротян
и иных народов типа соловьева (хотя от какого он народа? )) )
про деятелей "обладателей власти" вообще не говорю....
за эти слова придется отвечать.
ВЫСТРЕЛИВШИЙ ПЕРВЫМ - УМРЕТ ВТОРЫМ.
Опровергнуть этот результат никто не брался и не возьмется - он очевиден и подтвержден.
А для пресечения оглашения подобного бреда впредь - есть другой, тоже очень старый ответ:
ЕСЛИ ТЫ ПОБРЫЗГАЕШЬ - МЫ ПОЛЬЁМ.
Эти моськи должны знать своё место и никогда не высовываться из-под сраной метлы дальше, чем на длину своего языка.
"Шкалики стоят,а пить некому"