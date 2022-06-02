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Байден (2382) война (46726) США (23182) ядерное оружие (1137) Соловьев (133)

"Джо, если мы жахнем ядерным оружием, то не тактическим и не по Украине", - пропагандист Кремля Соловьев угрожает президенту США Байдену. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил американскому президенту Джо Байдену применением ядерного оружия по целям в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои угрозы пропагандист высказал в эфире своего политического шоу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Применение РФ ядерного оружия имело бы "серьезные последствия", - Байден
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Топ комментарии
+78
Якщо ваш шизік надумає жахнуть, то половина ракет не долетить, а другу половину завалить ПРО.... А потім прилетить отвєтка!
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02.06.2022 10:46
+62
Больше! Больше угара! Не останавливайтесь и США будет передавать все больше ништяков
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02.06.2022 10:47
+53
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02.06.2022 10:51
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Страница 2 из 2
Погрожувати США---це дуже погана справа. Один вже погрожував, а після того совок розвалився.
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02.06.2022 12:54 Ответить
А якщо по вам?
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02.06.2022 13:07 Ответить
Ізя каже що підемо Миколі морду наб'єм. якщо він нам? А нам за що?
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03.06.2022 07:04 Ответить
кончені тварини.... що пометний салавєй, що вся скотська студія-палата 6, що вся, **..нута поміж ріг, кацапія....
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02.06.2022 13:08 Ответить
Не можу не процитувати "Монолог патріота":
"А шо ? Шо Америка ? Долбануть и всё ! А шо у них день, когда у нас ночь, а у них ... ? Значит, дождаться, когда у них ночь и у нас ночь, и долбануть !"
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02.06.2022 13:11 Ответить
Жахнуть вони Соловей може лише в диван очком жахнути. А дірява армія рф, має такий самий міф про еффективне ЯО. Самі розуміють, що їх закопають, але ******* ідіоти.
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02.06.2022 13:36 Ответить
Це в Пеклі знімалося?
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02.06.2022 13:36 Ответить
просто санітари двері палати не зачинили)))
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02.06.2022 21:39 Ответить
Мы жахнем и всё - умрем.
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02.06.2022 13:40 Ответить
Вже кінцево усі в цивілізованому світі зрозуміли,що таке нинішня рассєя,вірніше буде раша-ПАРАША…І прослухавши того придурка-путінського «солов'я»-можна бути впевними лиш в одному-ми воюємо проти дебільно-хворих рассєйским фашизмом звіриних істот,яких цивілізованому людству ТРЕБА ЗНИЩИТИ!!
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02.06.2022 14:01 Ответить
Рашка должна быть уничтоженной, разделенной на тысячи уллусов и изолированной от остального мира высокой-высокой стеной. Пусть жрут сами себя, как пауки в банке
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02.06.2022 14:06 Ответить
Тупорылый @ издюк. Весь мир хочет что бы раша жахнула, но никто не знает чем. Шахтные стратегические ракеты вряд ли куда нибудь долетят - на их пути три системы ПРО , многие взорвут сразу после старта. Морского базирования - американцы знают где находится каждая подлодка с точностью до метра , большую часть притопать до выстрела( на многих стоят ,, Булавы,, разработки 70 годов - их боятся запускать , взорвутся при запуске) Стратегическая авиация - вообще смешная , некоторые ТУ разрабатывались в 50х годах- долететь до Атлантики - не выполнимая задача. У орков нет даже спутников слежения - они не видят запуски ракет. Все ждём с не терпением когда ,, жахнут, себя в задницу. НЕ БОЙТЕСЬ обезьян вырожденцев , они этого ждут. Однозначно - им @издец!!!!!
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02.06.2022 14:13 Ответить
санитары!наденьте на него смирительную рубашку!
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02.06.2022 14:19 Ответить
Амери через свою сцикливість самі винні,що з їхнім президентом якесь опудало смердюче так розмовляє!
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02.06.2022 14:20 Ответить
американським президентам глибоко *****,хто там до них шепче,скільки опудал Рейгана,Буша,та навіть Клінтона і Трампа було спалено,і що?))) ну подумаєш,чергове їбануте вилізло.добре що ми не бачимо іранське тб,де "жиди" і американці винні ПОСТІЙНО і У ВСЬОМУ)))
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02.06.2022 21:42 Ответить
шпана подворотная... крикливая и ссыкливая...
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02.06.2022 14:24 Ответить
ойц..Астанавітєсь
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02.06.2022 14:46 Ответить
Ну йе ж розраховано на маленьких кацапських лохів, які сидять у халупі без газу та води, сруть у вигрібну яму, живуть у жопі світу, пропивають останні мізки, але їх гріє ця дурість "от какой я велікій, угражаю самой амеріке".
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02.06.2022 15:19 Ответить
***....яке воно кончене...
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02.06.2022 15:29 Ответить
Це ще не все. Воно вважає, що всі такі теж.
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02.06.2022 15:46 Ответить
Ну прямо, той штопаний г@нд0н витягне стратегічну ядерну ракету з широких штанів і жахне по Америці. Він тою своєю ракетою з ядрами хіба може перед своїми бабами хвалитися. Та й то вже не факт.
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02.06.2022 15:56 Ответить
Своя по его комплекции и явно пассивному гомосяцкому виду - ,, ракета ,, у него не больше 9- 10 сантиметров
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02.06.2022 20:20 Ответить
Як всі злякалися, прямо по підвалах сидять. Хто вас потвор боїться? Ви в Україні себе показали, дикі потвори, яких ганяють місцеві козаки голими руками, вже три місяці берете Луганську область маючи в сотні раз більше важкої зброї в ракет, літаків, чого немає в нас. Постійно поступає зброя від США і європейських партнерів і погонимо вас потвори у ваші смердючі від нечисті болота. Через рік вас будуть ганяти кадирівці, дагестанці, татари і мабуть буряти, коли побачать як живуть люди в Херсоні, Бердянську і до чого довели їх ви.
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02.06.2022 15:57 Ответить
Шапиро, ты - говно. Хотя нет, такое сравнение слишком обидно. Для говна.
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02.06.2022 16:04 Ответить
Именно кровавый лубянский ублюдок самолично поднял ставки в этой игре настолько, что теперь на планете должен остаться только кто-то один - либо он, либо весь остальной мир. Это называется ИГРА С НУЛЕВОЙ СУММОЙ. Выигрыш первого игрока возможен только за счёт проигрыша второго. Весь мир проиграть не может... Следовательно...
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02.06.2022 16:07 Ответить
Они ещё глупее, чем я о них думал...
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02.06.2022 16:30 Ответить
До Жириновского недотягивает - жирик действительно очень злобно как настоящий шизик выплескивал угрозы. А соловьов - качьок-гипнотизер - смотрит так в камеру, будто "Джо" каждый день только и делает, что ждет эту передачу с конспектом в руках) Непонятно, это изза нарезного характера инфы или нет, но создается впечатление, что у топ вещих-пропагандистов россии кризис жанра)
Володька, давай уже взрослей и набирайся ума, уважения, солидности, штоле)
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02.06.2022 16:52 Ответить
почему самые омерзительные твари которые живут войной
это кремлевские шавки армянского происхождения типа симоньян, киасоян и лавротян
и иных народов типа соловьева (хотя от какого он народа? )) )

про деятелей "обладателей власти" вообще не говорю....
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02.06.2022 19:28 Ответить
Язиком по сраці жахни, ****..ол.
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02.06.2022 19:55 Ответить
Ой умора.Ми жахнем.Особисто солвйов може жахнути собі в портки.
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02.06.2022 20:15 Ответить
у этого всегда "бахнем".

за эти слова придется отвечать.
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02.06.2022 20:50 Ответить
я думаю мир должен ликвидировать всех политиков в мире, которые начинают угрожать ядерным оружием.
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02.06.2022 20:51 Ответить
Они прекрасно знают, что центральные станции метро в Киеве выдержат удар даже мегатонной боеголовки. Наносить удары тактическими ядерными боеприпасами 30-50 кт по нашим войскам тоже абсолютно бессмысленно с военной точки зрения, так как все рассредоточены. А больше кацапы ничего сделать не могут, от слова совсем, потому и бесятся в бессильной злобе. Могут в небе над Киевом взорвать тактическую ядерную фуйню чисто для устрашения, а посрать. Не представляю, чем нас можно теперь напугать
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02.06.2022 21:15 Ответить
могут взять за щеку и соснуть
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02.06.2022 22:08 Ответить
Главное, что сразу ядерная ответка по мацкве прилетит….
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02.06.2022 22:43 Ответить
для этого на момент удара все киевляне должны находится в метро. Что нереально
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03.06.2022 00:30 Ответить
Может ты еврей рашистско- фашистский у украинцев за щеку возьмешь??? Жахальщик стратегическим ядерным оружием…. Ты кто гандон? Разве ты что то в этом мире решаешь и что то значишь? Собралась жалкая кучка гнойных кидарасов и что то там вякают… ничего скоро побежите так что каблуки отваливаться начнут и в воздухе уже не переобуешься… стратеги мля….собрались евреи армяне грузины и немножко кацапов и решают они блин судьбу мира… самим не смешно? а обсосы?
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02.06.2022 22:42 Ответить
Этот еле-еле ПОЦ и его поцоватое окружение вылупились слишком поздно и не застали времени, когда над миром висел сделанный на основе РАСЧЕТОВ реальными специалистами по ОМП вывод :
ВЫСТРЕЛИВШИЙ ПЕРВЫМ - УМРЕТ ВТОРЫМ.

Опровергнуть этот результат никто не брался и не возьмется - он очевиден и подтвержден.
А для пресечения оглашения подобного бреда впредь - есть другой, тоже очень старый ответ:

ЕСЛИ ТЫ ПОБРЫЗГАЕШЬ - МЫ ПОЛЬЁМ.

Эти моськи должны знать своё место и никогда не высовываться из-под сраной метлы дальше, чем на длину своего языка.
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03.06.2022 00:22 Ответить
А куда вяличие девать то,вот оно и прёт в массы.5-6 городов сотрут и нет московии,останутся болота и ягельные плантации.
"Шкалики стоят,а пить некому"
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03.06.2022 08:42 Ответить
реакция США будет на это?
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03.06.2022 00:38 Ответить
При Трампе была создана система защиты-как только Скрепы соберутся жать кнопки, то будет упреждающий удар прямо по скоплению главных дегенератов Vяликой Роzzии
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03.06.2022 07:21 Ответить
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