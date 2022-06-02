Российский генерал Зусько, который командовал наступлением на юг Украины, был арестован якобы за слив информации ВСУ, - Цаплиенко. АУДИО
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Михаил Зусько имеет родственников на Волыни. Россияне считают, что он якобы сливал информацию о расположении российских сил ВСУ.
Это следует из перехвата разговора оккупантов, опубликованного военным журналистом Андреем Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время разговора Зусько обвиняют в сливе ВСУ информации о подразделениях войск РФ, что привело в дальнейшем к ликвидации захватчиков.
Официально при этом Зусько арестован за неудачи при наступлении в районе Николаева, отмечает журналист.
"Не в последнюю очередь, судя по разговору, на решение об аресте повлияло происхождение Зусько. Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняне, которые дерутся за свой дом, больше не считают его украинцем", - пишет Цаплиенко.
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Он также напомнил, что слухи об аресте Зусько ходят с конца марта.
Михаил Зусько родился в 1972 году в деревне Ветлы Камень-Каширского района Волыни. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участник Первой чеченской войны. Брат Михаила – полковник Николай Зусько – воюет в составе ВСУ против российских оккупантов.
В ходе российско-украинской войны генерал-лейтенант Михаил Зусько командовал неудачным наступлением на Николаев, Вознесенск и Южноукраинскую АЭС, потеряв множество военных и технику.
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Он зреет в озабоченных головах
Он носится в воздухе, стоит на пороге
Новый 37-й (с)
военная хунта в раше ( без фсб и кгб) самая реальная передача власти сегодня
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️
Років 20 тому випадок був, (не припам"ятаю точно, та суть) коли доньку командувача якогось спецпідрозділу згвалтував та вбив синок якогось бізнес-депутата, і все зішло з рук.
Иуды-выродки...
Тим більше, він з Волині - так що може бути це правдою
Хвилююся за нього
а кого им поставят? украинца!
поэтому, украинцы, не воюйте за рф. рф ненавидит украинцев!