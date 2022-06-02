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Российский генерал Зусько, который командовал наступлением на юг Украины, был арестован якобы за слив информации ВСУ, - Цаплиенко. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Михаил Зусько имеет родственников на Волыни. Россияне считают, что он якобы сливал информацию о расположении российских сил ВСУ.

Это следует из перехвата разговора оккупантов, опубликованного военным журналистом Андреем Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора Зусько обвиняют в сливе ВСУ информации о подразделениях войск РФ, что привело в дальнейшем к ликвидации захватчиков.

Официально при этом Зусько арестован за неудачи при наступлении в районе Николаева, отмечает журналист.

"Не в последнюю очередь, судя по разговору, на решение об аресте повлияло происхождение Зусько. Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняне, которые дерутся за свой дом, больше не считают его украинцем", - пишет Цаплиенко.

Читайте: Россияне приговорили своего военного к 13 годам за решеткой за шпионаж в пользу Украины

Он также напомнил, что слухи об аресте Зусько ходят с конца марта.

Михаил Зусько родился в 1972 году в деревне Ветлы Камень-Каширского района Волыни. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участник Первой чеченской войны. Брат Михаила – полковник Николай Зусько – воюет в составе ВСУ против российских оккупантов.

В ходе российско-украинской войны генерал-лейтенант Михаил Зусько командовал неудачным наступлением на Николаев, Вознесенск и Южноукраинскую АЭС, потеряв множество военных и технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала Дворникова, командующего войсками РФ в Украине, не видно две недели, - New York Times
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Топ комментарии
+26
Як не зливав, то бездарно командував, що теж нормально.
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02.06.2022 12:44
+23
а еще он подсыпал стекло в масло трудящихся.

Он зреет в озабоченных головах
Он носится в воздухе, стоит на пороге

Новый 37-й (с)
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02.06.2022 12:23
+19
ну так - по ньому ця зараза мала вдарити першим. Він же перехідна ланка між макакою та людиною.

Хвилююся за нього

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02.06.2022 12:49
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а еще он подсыпал стекло в масло трудящихся.

Он зреет в озабоченных головах
Он носится в воздухе, стоит на пороге

Новый 37-й (с)
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02.06.2022 12:23 Ответить
ВРАГ и уничтожитель собственно России -- Вяликий ПУ..С ОЛЕНЕВОДОМ МУДИЛОВОДОМ КЛОУНОМ ШОЙГУ И КУЧКОЙ БУРЯТСКО ПРИДУРКОВАТЫХ ШАМАНОВ ИЩУТ ВРАГОВ В РОССИИ на кого бы перевести стрелки и сделать крайними--в том что у ***** в головке вавка.... а в детстве его родной батько воспитывал сынку через проктологическое отверстие.. и у Вовочки поехала крыша..
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02.06.2022 13:07 Ответить
Ещё арестуют одного кацапского генерала, и военные в раше устроят переворот , развесят кооператив Озеро по столбам
военная хунта в раше ( без фсб и кгб) самая реальная передача власти сегодня

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️
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02.06.2022 12:25 Ответить
якби ж то
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02.06.2022 17:10 Ответить
Військове керівництво в раші немає реальної влади та можливостей. В порівнянні з ФСБ. Як і при СРСР , коли тисячі полковників та генералів заарештовувало НКВС і вони покірно це сприймали.
Років 20 тому випадок був, (не припам"ятаю точно, та суть) коли доньку командувача якогось спецпідрозділу згвалтував та вбив синок якогось бізнес-депутата, і все зішло з рук.
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02.06.2022 23:33 Ответить
ну як що зливав - то герой Украины...а як що не зливав то...
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02.06.2022 12:25 Ответить
Як не зливав, то бездарно командував, що теж нормально.
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02.06.2022 12:44 Ответить
Цей облізлий пацюк на Штірліца не тягне.
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02.06.2022 12:26 Ответить
это "***" теперь вместо "дон", прогресс однозначно
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02.06.2022 12:28 Ответить
Красава шо я можу сказать!😟 Шкода шо такого чувака втратили!😭
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02.06.2022 12:28 Ответить
Всіх нехай закривають.Нажаль, вихідців з України в кацапоармії досить багато.
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02.06.2022 12:32 Ответить
На жаль, дуже багато і вони виродки більші ніж рашисти,азіатів не беремо, ті взагалі, дикі раби і відморозки.
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02.06.2022 14:45 Ответить
увы, кроме генерала Зусько есть в орковской армии ещё и генерал-лейтенант Чайко и генерал-лейтенант Теплиньский, и генерал армии Балуевський и адмирал Березовьский, был зам. командующего ЧФ капитан 1-ого ранга Палий уже ставший грузом 200 в Чернобаевке.

Иуды-выродки...
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03.06.2022 01:13 Ответить
Та в нього ж українське прізвище - ЗУСЬКО
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02.06.2022 12:34 Ответить
это уже можно сказать доказательство))))
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02.06.2022 13:48 Ответить
схоже на білоруське
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02.06.2022 17:12 Ответить
все можливо - не тільки у нас Єрмаки, Демченки, Баканови та інші Арахамії які працюють на московитів, можливо хтось і у московитів співчуває Україні та українцям.

Тим більше, він з Волині - так що може бути це правдою
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02.06.2022 12:36 Ответить
а где эта ара хамия заныкалась? не хворь ли какая обезьянья с ним приключилась?
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02.06.2022 12:39 Ответить
ну так - по ньому ця зараза мала вдарити першим. Він же перехідна ланка між макакою та людиною.

Хвилююся за нього

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02.06.2022 12:49 Ответить
А через нього на всю ОПу, там макак теж багато
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02.06.2022 12:59 Ответить
ні, це missing link недостаюча ланка між мавпою і людиною: красти. Це все що можуть особини цього підвиду.
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02.06.2022 13:19 Ответить
якщо людину з макаки зробила праця, то цьому вихідцю з масовки людиною не стати ніколи...
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02.06.2022 13:19 Ответить
У него обезьяня арахамия. 🐵
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02.06.2022 13:52 Ответить
обриганія ігрові автомати відкриває, нова тєма
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03.06.2022 07:27 Ответить
Тут 50/50 відсотків, колишній український футболіс Толя Тимощук (ще те падло) теж з Волині.
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02.06.2022 13:33 Ответить
Нє, він зверхньо і зневажливо ставився до родичів. Дуже рідко приїздив на малу батьківщину. Дружина в нього росіянка. Це ще як він полковником був. Навіть не знав, що він таку кар'єру зробив, хоча десь років 10 тому академію генштабу закінчив.
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02.06.2022 13:36 Ответить
Мавп'яча віспа
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02.06.2022 12:46 Ответить
Арахламія підчепив мавп"ячу хламідію та віспу
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02.06.2022 12:52 Ответить
надо было ему сдавать всю армию в плен которую командовал и парни живыми остались бы и война побыстрее закончилась бы.
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02.06.2022 12:47 Ответить
кадирівське доробало "дон" на "***" поміняла? Це москалізм! Як непатріотично...
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02.06.2022 13:39 Ответить
Законспірований нащадок упівця у тилу ворога.
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02.06.2022 13:49 Ответить
Видит бог, его Елдак слил...
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02.06.2022 13:55 Ответить
ЗУСЬКИ ВАМ !) А ТОТ КТО ЭТО ГОВОРИТ ХУЖЕ ОСЛА ВЫТРАХАННОГО !!!
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02.06.2022 15:08 Ответить
какой маладєц)
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02.06.2022 16:03 Ответить
Можливо і допоміг інформацією, можливо і воював так погано, щоб більше орди загинуло, після закінчення війни ой як багато випливе інформації і позитивної і негативної і навіть у наших високих коридорах і кабінетах. Так що судити цього Зуська ще зарано.
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02.06.2022 16:16 Ответить
Просто він паркетний генерал.
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04.06.2022 00:03 Ответить
В кращіх традиціях кацапстану. Але це добре.
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02.06.2022 16:22 Ответить
там каждый второй готов сдать позиции и технику за гонорар, в чечне сколько оружия обменяли на водяру?
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02.06.2022 17:46 Ответить
козла отпущения нужно было найти.

а кого им поставят? украинца!

поэтому, украинцы, не воюйте за рф. рф ненавидит украинцев!
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02.06.2022 20:34 Ответить
товарищ сталин хенералов пачками к стенке ставил в 41 году --- теперь ***** делает то же самое . пердак свой ..верховный.. прикрывает виновных назначает --- прошло 80 лет а в *****стане ничего не изменилось
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03.06.2022 06:20 Ответить
 
 