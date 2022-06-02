"Байрактар" уничтожает два российских танка. ВИДЕО
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Бойцы оперативного командования "Юг" с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили два вражеских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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+54 Sergey Sergeev eaf271c9
показать весь комментарий02.06.2022 13:11
+32 ватникобой
показать весь комментарий02.06.2022 12:28
+23 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий02.06.2022 12:20
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https://news.zerkalo.io/economics/15405.html?c
А був ще нещодавно "лист" від "Єрмака до Залужного", де Єрмак, начебто, просив не використовувати "Байрактари", і всі вже, начебто, сказали, що то "фейк", і що в листі тому посада Залужного вказана неправильно і так далі. Але ж, саме після цього і Зміїний довбати перестали й "Байрактари" там нічого не ********. Збіг обставин.
Хоча, зрадницька думка так і виринає й каже про того "листа" - чи це не така собі "операція "пририття" реальної вказівки? І щоб ніхто незручних питань не ставив - випустили вже фейкового "листа", щоб потім казати, мовляв, та то ж "фейк"?
Не хочет вставлять картинку, посмотри тут https://armiya.az/photos/2020/10/770a4-1602065673.jpg
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Будем байрактариться !
Болванка прилетіла в молодого москаля.
Або у нас закінчились Байрактари, або у кацапів-танки...
21 ч. ·
Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова
Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.
© Альфред Кох
Текучу воду
Палаюче багаття
Палаючі російські танки!
Другие "СМИ" уже успели перепостить. https://www.youtube.com/watch?v=kxv8tDXj01k