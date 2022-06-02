РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5544 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
33 457 49
война (46746) Северодонецк (601)

"Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - уличный бой в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент уличного боя в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент ранения украинского бойца. К счастью, рана оказалась легкой – вражеская пуля срыкошетила от автомата, а осколки попали в бронежилет и руку.

"Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - говорит раненый боец, накладывая турникет.

Читайте также: За ночь оккупанты не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах, - Гайдай
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+84
Молимося за Вас , дорогі наші хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Тільки залишайтеся живими , так як на Вас вся надія !!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:12
+74
Боже, оберігай наших захисників!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:12
+57
Герої! ніякої паніки, соплєй і скиглення, отримає кваліфіковану допомогу і знову в бій....
показать весь комментарий
02.06.2022 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молимося за Вас , дорогі наші хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Тільки залишайтеся живими , так як на Вас вся надія !!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:12 Ответить
молун, никому и никогда еще не помогло что кто-то там что то бормотал за него.
я думал вы как советский человек, это знаешь. но нет, ник "Док" и более чем солидный возраст..... это просто ник и возраст((
просто ненавижу лицемерие, а выглядит это более чем лицемерно.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:13 Ответить
Боже, оберігай наших захисників!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:12 Ответить
щас позвоню Перуну и обережет, но при условии что в него верят.

значит - если целы будут - Перун помог, если нет - они значит в бога не верили.
Идет? или ты о Яхве? так Яхве - хуже сталина.... намноооого. так что ты просишь помощи у монстра. может тогда лучше у путина сразу? тьху! просто ненавижу лицемеров
показать весь комментарий
02.06.2022 22:15 Ответить
Герої! ніякої паніки, соплєй і скиглення, отримає кваліфіковану допомогу і знову в бій....
показать весь комментарий
02.06.2022 13:13 Ответить
Якби не нога - я був-би там! Але бігать не можу - кульгаю Нога протезована Я своє відвоював Хоча міг-би надавать меддопомогу - не боюся ні крові ні трупів А може-б і з "флейтою" посидів-би По молодості три-чотири години висиджував у криївці на скотомогильнику - лисиць відсліжував І "скрадом" брав (9 штук) "з підходу" На 20 метрів підходив до сплячої лисиці!
показать весь комментарий
02.06.2022 15:41 Ответить
на фронті перед тобою ворог, який хоче й вміє тебе вбити, хто кого?? ворог, це не беззахисна лисиця.... це речі, взагалі, непорівнювані.
показать весь комментарий
02.06.2022 16:18 Ответить
"мужЫг" чо.
это как бы Валуев хвалился или хвастался что избил кролика на кулаках. нет, палкой. или ломом.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:17 Ответить
Це біля готелю Мір.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2022 13:31 Ответить
Хіба це фото Сєвєродонецька?
показать весь комментарий
02.06.2022 15:43 Ответить
Тебе хтось питав, дурню?
показать весь комментарий
02.06.2022 13:34 Ответить
Це ти мені?
показать весь комментарий
02.06.2022 14:39 Ответить
все, из-за того шо вы сдал позицию, город захвачен, а также еще пол соседней области, не сдавай больше так!!111 Баканов и так занят - круглосуточно всех защищает, а так еще и вас искать теперь!!111
показать весь комментарий
02.06.2022 22:11 Ответить
І як ви зі Швейцарії все бачите?!
показать весь комментарий
02.06.2022 14:09 Ответить
Тому що я з Сєвєродонецька.
показать весь комментарий
02.06.2022 14:38 Ответить
А в Швейцарии все здания такие, тож гейропа
показать весь комментарий
02.06.2022 21:09 Ответить
Пощастило.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:19 Ответить
У дядька залізна воля!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:21 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
02.06.2022 13:25 Ответить
позиция там плохая, еще и возле газовой трубы..
показать весь комментарий
02.06.2022 13:36 Ответить
газ отключен
показать весь комментарий
02.06.2022 13:47 Ответить
возможно, но кто проверял.. + в зеленом камуфляже около светлого здания - все равно что маячок да еще на полный рост выглядывать.. Позиция и обстановка у отделения очень неблагоприятные в ситуации
показать весь комментарий
02.06.2022 13:52 Ответить
еще и светолсерый бетон сзади как хромокей... Ну ладно, не хочу быть диванным экспертом
показать весь комментарий
02.06.2022 13:56 Ответить
Вони зпід сонця зайшли, це +, білий фон це -, газа там нема вже давно.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:59 Ответить
даже труби варять при факелах витікаючого газу... газ, то не проблема взагалі.
показать весь комментарий
02.06.2022 14:03 Ответить
верно, не заметил
показать весь комментарий
02.06.2022 14:13 Ответить
Без арти та снарядів там всі позиції хєрові...
показать весь комментарий
02.06.2022 14:26 Ответить
Велика Подяка Героям!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:51 Ответить
❤️❤️❤️
💙💛
🇺🇦
Воїни Світла
показать весь комментарий
02.06.2022 13:53 Ответить
Неправильная вкладка автомата, сразу обратил внимания. Из левого угла стрелять меняем положения рук, и целимся левым глазом, правый слегка прищурен. Левая вкладка позволяет уменьшить процент тела в зоне огня
показать весь комментарий
02.06.2022 14:03 Ответить
На дивані легко підказувати...
показать весь комментарий
02.06.2022 14:12 Ответить
Это элементарные правила☝
показать весь комментарий
02.06.2022 14:55 Ответить
западенеці бойові хлопці
показать весь комментарий
02.06.2022 14:54 Ответить
а ми бандерівці,ми файні хлопці,ми України вірніїї сини
показать весь комментарий
02.06.2022 14:59 Ответить
правильніше-західняки. (перепрошую)
показать весь комментарий
02.06.2022 15:06 Ответить
Господь Всемогутній, дай силу Захисникам України! 🙏
показать весь комментарий
02.06.2022 15:34 Ответить
Справжні воїни, повага за самовідданість на передньому рубежі захисту Батьківщини від орди.
показать весь комментарий
02.06.2022 15:42 Ответить
З повагою до всіх і до кожного лічно!
показать весь комментарий
02.06.2022 15:49 Ответить
необхідно знайти шляхи максимального зниження ризиків. Може, залізний щит з віконцем
показать весь комментарий
02.06.2022 16:16 Ответить
Боже, бережи наших захисників!
показать весь комментарий
02.06.2022 16:28 Ответить
Какая ценность этого Северодонецка, что так за него держимся? Непонятна тактика войны, стратегия понятна - изматывание противника, победить не можем, тогда истощаем. Надо было все там заминировать и поливать артиллерией рашистов)
показать весь комментарий
02.06.2022 16:30 Ответить
Грустно писать - но городской бой и без колиматорного прицела, в 21 веке! в стране, 8 лет воюющей!! это капец...
показать весь комментарий
02.06.2022 17:38 Ответить
а не городской?
показать весь комментарий
02.06.2022 19:28 Ответить
а не міський вирішать механізовані
показать весь комментарий
02.06.2022 19:39 Ответить
Я знаю кучу военных спецов которые не признают калиматоры и предпочитают стандартный прицел. Главный аргумент что если калиматор в бою повредится то стрелять прицельно будет очень сложно, а обычный прицел испортить практически невозможно и с обычным прицелом круговой обзор намного лучше, но конечно кто на чем тренировался.
показать весь комментарий
02.06.2022 23:40 Ответить
 
 