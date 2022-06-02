"Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - уличный бой в Северодонецке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент уличного боя в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент ранения украинского бойца. К счастью, рана оказалась легкой – вражеская пуля срыкошетила от автомата, а осколки попали в бронежилет и руку.
"Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - говорит раненый боец, накладывая турникет.
Топ комментарии
+84 Amber
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+74 Mykola Trofimenko
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+57 Панас Стець
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Тільки залишайтеся живими , так як на Вас вся надія !!
я думал вы как советский человек, это знаешь. но нет, ник "Док" и более чем солидный возраст..... это просто ник и возраст((
просто ненавижу лицемерие, а выглядит это более чем лицемерно.
значит - если целы будут - Перун помог, если нет - они значит в бога не верили.
Идет? или ты о Яхве? так Яхве - хуже сталина.... намноооого. так что ты просишь помощи у монстра. может тогда лучше у путина сразу? тьху! просто ненавижу лицемеров
это как бы Валуев хвалился или хвастался что избил кролика на кулаках. нет, палкой. или ломом.
💙💛
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Воїни Світла