"Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - уличный бой в Северодонецке. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент уличного боя в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент ранения украинского бойца. К счастью, рана оказалась легкой – вражеская пуля срыкошетила от автомата, а осколки попали в бронежилет и руку.

"Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - говорит раненый боец, накладывая турникет.

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