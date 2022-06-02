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Два взрыва прогремели в районе порта оккупированного Бердянска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Бердянске прогремели два взрыва в районе порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске оккупационная "власть" состоит из дворников и слесарей, - Запорожская ОВА
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Топ комментарии
+25
Отож, нехай вибухать з перекляку...

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02.06.2022 14:49
+17
То вибухонебезпечне зерно.
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02.06.2022 14:22
+16
Таки Орск и куникова добили?
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02.06.2022 14:22
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Таки Орск и куникова добили?
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02.06.2022 14:22 Ответить
Оркск Горить "мААсква", палає
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02.06.2022 15:14 Ответить
Підгоріло у лапатніків від новин про РСЗО
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02.06.2022 14:22 Ответить
Да ладно это всего 4е штуки, а вместо вильх дороги коломоши
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02.06.2022 14:32 Ответить
То вибухонебезпечне зерно.
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02.06.2022 14:22 Ответить
На палубе матросы...
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02.06.2022 14:23 Ответить
Отож, нехай вибухать з перекляку...

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02.06.2022 14:49 Ответить
...курили папиросы.
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02.06.2022 15:22 Ответить
одін нє докуріл - собакє подаріл
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02.06.2022 19:30 Ответить
Мабуть калєктівниє взриви лапатних пєрдаков...
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02.06.2022 14:23 Ответить
ХлАпкі
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02.06.2022 14:33 Ответить
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02.06.2022 14:54 Ответить
І знову бавовна?
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02.06.2022 14:23 Ответить
Курили бавовну опять. Не соблюдают технику безопасности. За последние 3 месяца больше 30 тысяч нарушений ТБ.
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02.06.2022 14:23 Ответить
Крани нащо не підірвали при відході?
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02.06.2022 14:24 Ответить
Якщо з ними щось станеться з вини окупантів, з них за це стягнемо. Якщо ж самі підірвали, то хто ж вам винен.
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02.06.2022 15:13 Ответить
Блііін! То все внутрішньозаміщені цигарки! Або запальеички у вигояді трута та кресала, а можлив що й двоз паличок, якими надто енергійно терли одна до одної.
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02.06.2022 14:25 Ответить
не вибухи а потужна бавовна))
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02.06.2022 14:28 Ответить
Потрібно писати - пролунали два хлопка, які поступово переросли в бурхливі отплески
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02.06.2022 14:38 Ответить
Гарпуни так можуть
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02.06.2022 14:39 Ответить
Взрыв не сильный был ,и не только в порту , по видео похоже возле порта на базе морской ,она в прытык к порту
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02.06.2022 14:45 Ответить
Пан Буданов, вылезайте из кабинета и вспоминайте свою боевую молодость разведчика.
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02.06.2022 14:47 Ответить
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02.06.2022 14:53 Ответить
Наступила пожилая ™ пора. Риск пожаров значительно возрос.
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02.06.2022 15:04 Ответить
Так нужна цельім чфрф размініровать
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02.06.2022 15:16 Ответить
Только, что опят бахнуло посильней , не похоже на взрыв в воде , правда кацапы со скуки с бука стреляют иногда, с подрывом ракеты
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02.06.2022 15:27 Ответить
Да и кто её минировал если до этого суда свободно на выгрузку приходили .
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02.06.2022 15:28 Ответить
Цой ты?
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02.06.2022 15:29 Ответить
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02.06.2022 15:35 Ответить
#бавовна
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02.06.2022 16:21 Ответить
а минздрав попереджав "курєньє ето яд"
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02.06.2022 16:34 Ответить
Грусть-печаль! Ровно год назад в этот день на третьем пляже пиво с креветками жрали....
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02.06.2022 17:28 Ответить
Ніт, це не про екоматеріали, вимикач пластиковий. Це інше!

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02.06.2022 17:28 Ответить
 
 