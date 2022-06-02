Оккупанты убили двух мирных жителей Северодонецка и выдают их за диверсантов. ВИДЕО

Российский оккупант в Северодонецке записал видео, на котором показывает убитых мирных жителей города и выдает их за террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись убийцы опубликована в соцсетях.

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