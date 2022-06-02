Оккупанты убили двух мирных жителей Северодонецка и выдают их за диверсантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский оккупант в Северодонецке записал видео, на котором показывает убитых мирных жителей города и выдает их за террористов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись убийцы опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+43 dandy NeinRusSchwein
показать весь комментарий02.06.2022 14:45
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+32 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий02.06.2022 14:53
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А говорят про один народ .... Даже визуально можно распознать, где козлорылая обезьяна...а где украинец
Обидные анекдоты про "тупых" чукчей слагают, якутов и бурятов - "мамбетами" обзывают ....в общем жуткие расисты .... Хотя сами,какие-то ПОЛУЧИКЧИ недоделанные....и не европейцы, и не азиаты....
Що вказує на те, що вбиті були диверсантами? Були в синіх гумових капцях?