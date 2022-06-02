Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Эшелон с танками, БМП, БТР и гаубицами перебрасывают из Гродно в Брестскую область.
Об этом сообщил "Belarusian Hajun project", передает Цензор.НЕТ.
Военную технику разгрузили 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района.
В оснащение входило 37 БМП, 2 грузовика "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов "Оса", 2 базы для ракетного комплекса "Оса", покрытые брезентом.
Техника принадлежит ВС Беларуси. Многие машины обозначены красным квадратом.
На следующий день, 2 июня, около 8 утра этот поезд двинулся из Гродно в сторону Бреста.
По информации "Белорусского Гаюна", ранее белорусы использовали эту технику для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другую часть, меньшую, использовали для укрепления границы с Польшей, а сейчас ее везут в сторону Бреста.
Пожалуйста, подождите...
А РСЗО - та авіацію білоруську- скоріше коля заїбаше папу...
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То есть, я так понимаю, Вы не очень высокого мнения об украинской разведке?
Нежели по итогу влачить жалкое существование,будучи оплёвываемой соседями сотни лет..
Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, с начала боевых действий российские войска совершили 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа «Искандер» и «Калибр.
«Из них с территории Республики Беларусь было совершено 1211 самолетовылетов - более 20% от общего количества - и 61 пуск крылатых ракет типа «Искандер» с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины», - сказал представитель Генштаба. https://t.me/charter97_org/74635
«Основные усилия Вооруженных сил Беларуси концентрируются на ведении разведки, инженерном оснащении своих позиций, а также на мерах боевой подготовки. Кроме того, осуществляется минирование подъездных путей, лесных дорог и мостов в приграничных с Украиной районах Брестской области», - заявили в Генштабе ВСУ.
В то же время украинская военная разведка не наблюдает формирования ударных подразделений для наступления с Беларуси. Однако вероятность ракетных обстрелов украинской территории по-прежнему сохраняется. https://t.me/charter97_org/74631
За всі їхні художества....
З їхньої території убивали наших людей!
******* усе на місцях скупчення.
Потім.
Сни - мене ніколи не підводили!
Перехреститься і буде вибачатись.
Пам'ятаю як подох Брежнев, Черненко, Андропов...
Така краса!
По тєліку - "********** озєро"
Заволи в 12-00 гудок!
Подох!
Воно не виживе.
Бульбаші - оправдаються.
Можливо їх колись простим...