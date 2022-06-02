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Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Эшелон с танками, БМП, БТР и гаубицами перебрасывают из Гродно в Брестскую область.

Об этом сообщил "Belarusian Hajun project", передает Цензор.НЕТ.

Военную технику разгрузили 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района.

В оснащение входило 37 БМП, 2 грузовика "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов "Оса", 2 базы для ракетного комплекса "Оса", покрытые брезентом.

Техника принадлежит ВС Беларуси. Многие машины обозначены красным квадратом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается переоснащение отдельных подразделений ВС Беларуси современными образцами вооружения и военной техники, - Генштаб

На следующий день, 2 июня, около 8 утра этот поезд двинулся из Гродно в сторону Бреста.

По информации "Белорусского Гаюна", ранее белорусы использовали эту технику для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другую часть, меньшую, использовали для укрепления границы с Польшей, а сейчас ее везут в сторону Бреста.

Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной 01

Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной 02
Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной 03
Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Значить будемо палити і бульбашів.
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02.06.2022 15:45
+25
Мы готовы их достойно встретить, если ломанутся или опять будет "ударные группировки не созданы"и "не паникуйте - это блеф"?... Слишком много возни и накручивания информ-поля от Усатого
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02.06.2022 15:46
+22
Славна будє охота!!!😜
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02.06.2022 15:46
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Поки що сира, але я думаю, що якщо сунуться, то наші піджарять.
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02.06.2022 18:52 Ответить
Підкажіть таргану усатому шо з таким військом тре не на Україну перти, а одразу пробувати Польщу окупувати і не більше ніж за 5 секунд... Бо за 6 секунд її вже кадиров обіцяв "розібратися"...
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02.06.2022 17:41 Ответить
***,вы прежде чем ******* хоть бы узнали количество техники у бульбашей. около 250 только САУ, около 500 танков,которрые в отличие от ********** кацапов в рабочем состоянии (у Украины на начало войны было 800),9К72 «Эльбрус» около 50 штук (которые были и у нас и благополучно были похерены) с дальностью 300км и БЧ почти тонна (а у нас с Химарсами сами наверное в курсе, 4шт.и 70км и уже все кричат о победе). Если они сунутся то будет очень тяжело и надеюсь все которые тут пишут "ми их будем палить" все дружными рядами пойдут останавливать еще и этих отморозков.
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02.06.2022 22:33 Ответить
А єслі не піздєть - та техніка вже виїздила свій ресурс на навчаннях.
А РСЗО - та авіацію білоруську- скоріше коля заїбаше папу...
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03.06.2022 01:21 Ответить
Бачимо ППО: 5 БМ ОСА-АКМ+2 ТЗМ+ПУ12+ПЕС100+ЗІП-2+4 Стріли-10 (під брезентом). Екіпажі цих машин ледве влізуть в один вагон. На решту екіпажів бронетехніки лишається 2 вагони (!!!). Питання наступне: Де паливозаправники? Де ДДА-? Де польові кухні? Де пункти управління? Де машини для провіанту і ***********? Можливо воно їде своїм ходом, але це теж велика колона, але її ніхто не бачив. Якщо хто коли бачив військові ешелони-то цей явно не для війни. Якщо 5 БМ ОСА-то явно назріває питання-чому 5? у батареї штатно 4. Або це батарея і 1 "про запас" або це все справне, що змогли зібрати з полка (20 шт.). Ну і де хоч одна машина зв"язку? в решті-решт. На кого це розраховано-ХЗ.
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02.06.2022 17:59 Ответить
Це все тільки на одному потязі. Невідомо, скільки всього тих потягів було.
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02.06.2022 18:05 Ответить
... Невідомо, скільки всього тих потягів було...
----------------------
То есть, я так понимаю, Вы не очень высокого мнения об украинской разведке?
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02.06.2022 20:13 Ответить
Ви гадаєте що в бульбашів тільки один тепловоз?
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02.06.2022 21:15 Ответить
А Ви гадаєте що украинская разведка не в состоянии посчитать сколько составов с тяжёлой техникой на открытых платформах ни очень быстро проехало вдоль украинской границы? От им сейчас очень обидно было...
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03.06.2022 15:32 Ответить
Хороша ціль для HIMARS!
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02.06.2022 18:04 Ответить
страна повiя, эта **********
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02.06.2022 18:06 Ответить
кацапы конечно тупые тормоза но еще раз лезть под Киев....
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02.06.2022 18:20 Ответить
Щас боневтік заявить: всє спакойна, нічаво нє будєт! А сам подзвонить і скаже Лєночкє: прідьоцца задєржаться тєбє, пабольшє давай прєсконфєрєнцій что я маладєц і работаю ну піііз.єц как нєсамавіта!
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02.06.2022 18:27 Ответить
Бульбашня отвлекает внимание наших бойцов, шоб группировки стояли на границе
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02.06.2022 18:38 Ответить
На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об'їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.© (Ось свіжа оперативна обстановка.)
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02.06.2022 19:06 Ответить
А чому не кордон з НАТО ? Чи НАТО вже друзі *************?
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02.06.2022 19:21 Ответить
Лучший,и пока не поздний выход для беларусов - перейти на нашу сторону,политически,экономически и военно..
Нежели по итогу влачить жалкое существование,будучи оплёвываемой соседями сотни лет..
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02.06.2022 19:42 Ответить
С начала войны с территории Беларуси по Украине была запущена 61 ракета.

Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, с начала боевых действий российские войска совершили 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа «Искандер» и «Калибр.

«Из них с территории Республики Беларусь было совершено 1211 самолетовылетов - более 20% от общего количества - и 61 пуск крылатых ракет типа «Искандер» с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины», - сказал представитель Генштаба. https://t.me/charter97_org/74635
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02.06.2022 20:57 Ответить
Так 800 было вроде. Телеграмм- это помойка - это типа по вайберу скинули ёпт. Ну или мэсенджере любом
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02.06.2022 22:29 Ответить
Боневтік дасть команду не стріляти, і дойдуть до Києва.
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02.06.2022 19:56 Ответить
та пофіг, що він там дасть. в київській області тисячі одних тільки добровольців. будемо їх рвати і палити їхні радянські ******** з РПГ і НЛАВів. вся зброя у 15-хвилинній доступності
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02.06.2022 21:30 Ответить
А Данілов скаже- нас з тієї сторони не попереджали, що вдарять))))))
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03.06.2022 03:02 Ответить
Чесно, хочеться сказати: "Та давай вже ****! Заходь! Зустрінем!", але то смерті і втрати наших кращих людей.. Сподіваюсь у картоплі є інстикт самозбереження і він у цієї курви спрацює
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02.06.2022 20:00 Ответить
В нього цугцванг: ззаду путлер під сраку копає, щоб наступав. Попереду ВСУ, й взагалі, не знати, як себе поведе його армія.
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02.06.2022 20:04 Ответить
Надо сформировать Несколько Спец Групп и ЛИКВИДИРОВАТЬ лукашенко
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02.06.2022 20:26 Ответить
если мы не войдём, то Украина нападёт©️
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02.06.2022 20:31 Ответить
Белорусские войска начали минировать пограничную с Украиной и Польшей территорию.

«Основные усилия Вооруженных сил Беларуси концентрируются на ведении разведки, инженерном оснащении своих позиций, а также на мерах боевой подготовки. Кроме того, осуществляется минирование подъездных путей, лесных дорог и мостов в приграничных с Украиной районах Брестской области», - заявили в Генштабе ВСУ.

В то же время украинская военная разведка не наблюдает формирования ударных подразделений для наступления с Беларуси. Однако вероятность ракетных обстрелов украинской территории по-прежнему сохраняется. https://t.me/charter97_org/74631
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02.06.2022 20:46 Ответить
Гарно буде палати цей белоруський металобрухт, стовпи диму будуть на увесь горізонт.
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02.06.2022 21:22 Ответить
Хай перекидають....наші з новітньої зброї....такккк вмахають ...старе пердло саме повіситься на палю :блєфу гопників кінець.
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02.06.2022 21:56 Ответить
Беріть пересувний крематорій з собою ...замахали : забирайте трупи своїх воїнів!
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02.06.2022 21:58 Ответить
Ковельський ліс їх вже чекає!!!!)
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02.06.2022 23:38 Ответить
Надіюсь є ж можливість бульбашів Точкою-У пригостити?
За всі їхні художества....
З їхньої території убивали наших людей!
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03.06.2022 01:15 Ответить
Старий-вусатий підор - не відмиється ніколи від нашої крові.
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03.06.2022 01:16 Ответить
По їхньому - превенцівно...
******* усе на місцях скупчення.
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03.06.2022 01:17 Ответить
Потім карти покажемо - звідкіля лукаш думав напасти.
Потім.
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03.06.2022 01:18 Ответить
А щось мені так приснилоь - бацька ухуяре в тил пуці...
Сни - мене ніколи не підводили!
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03.06.2022 01:23 Ответить
Бацька вже допетрив - пуця труп.
Перехреститься і буде вибачатись.
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03.06.2022 01:26 Ответить
Надіюсь я знов побачу, як в дитинстві - скачки в морг.
Пам'ятаю як подох Брежнев, Черненко, Андропов...
Така краса!
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03.06.2022 01:28 Ответить
ДА ЭТО БЫЛО ВЕЛИКОЛЕПНО --- ГОНКИ НА КАТАФАЛКАХ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ . ПОД . БДЯДИНОЕ ОЗЕРО
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03.06.2022 06:27 Ответить
Вихідні тоді були.
По тєліку - "********** озєро"
Заволи в 12-00 гудок!
Подох!
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03.06.2022 01:31 Ответить
Застав я те.
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03.06.2022 01:32 Ответить
Не приходя в сознаніє, після довгої балєзні - почав виконувати що попало наш дорогий Ілліч!
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03.06.2022 01:34 Ответить
Щоб в кожному з цих "казанків" - був запечений бульбаш
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03.06.2022 02:19 Ответить
Вусатому - нехай яйця через плече перекинуть.
Воно не виживе.
Бульбаші - оправдаються.
Можливо їх колись простим...
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03.06.2022 04:23 Ответить
Будуть драники.
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03.06.2022 08:38 Ответить
бульбло вирішило утилізувати свою армію? а бяло-русам, я б порадив поїхати в мозир та гомель і подивитися що з ними буде. ЧІПСИ
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03.06.2022 08:44 Ответить
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