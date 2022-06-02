Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Производство охватывает период с 2015 по 2020 годы, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Производство касается:
- незаконной передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта "Луч";
- причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
Эти уголовные нарушения предусмотрены ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Медведчуку вручена копия обвинительного акта, который в кратчайшие сроки будет направлен в соответствующий суд. Всего материалы производства насчитывают более 80 томов.
Напомним, что по материалам СБУ в мае 2021 народным депутатам Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении в рамках этого производства.
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- надання неправдивих свідчень
А взагалі дуже довго всі пункти перелічити...
контрразведчик буданов который ******* нападение?
Сидів Мертвечук дома та вишивав вишиванку. Тут до нього приходить Порох та каже "давай вкрадемо 80 мільярдів та розвалимо країну. а Зєлю - вбʼємо, бо він може повернутися з рашки, стати преЗЕдентом та врятувати країну від кацапів". Мертвечук каже "ні! я не можу! я - патріот!". А Порох йому "ну тоді я тебе вбʼю так само, як свого рідного брата!". Мертвечук погодився зі сльозами на очах. І потім виконував всі злочинні прикази.
Ніхто не знає, нахріна знову?
Може, через заяву Зеркаль про відкликання пліснявою міжнародного позову проти парашки за анексію криму?
Через що на них "прудка настя" напала?