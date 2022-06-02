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Медведчук (1754) СБУ (18679)

Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Производство охватывает период с 2015 по 2020 годы, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Производство касается:

- незаконной передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта "Луч";
- причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Эти уголовные нарушения предусмотрены ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Медведчуку вручена копия обвинительного акта, который в кратчайшие сроки будет направлен в соответствующий суд. Всего материалы производства насчитывают более 80 томов.

Напомним, что по материалам СБУ в мае 2021 народным депутатам Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении в рамках этого производства.

Читайте: "ЕС" о заявлении Медведчука: Не удивит, если к делу привлекут показания Путина
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Топ комментарии
+31
З цього мародера починай. Він і зараз краде в українців, аж кіпа підплигує.

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02.06.2022 16:58
+29
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02.06.2022 16:50
+21
сподіваюся, Валерій Залужний, Джейкоб Салліван та Марк Міллі при цьому розуміли, що присутність zєрмака означає, що зміст цієї розмови стане відомим у кремлі за лічені години, та гнали відбірну дезу.(вагнергейт -агент фсб козырь)
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02.06.2022 16:48
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сподіваюся, Валерій Залужний, Джейкоб Салліван та Марк Міллі при цьому розуміли, що присутність zєрмака означає, що зміст цієї розмови стане відомим у кремлі за лічені години, та гнали відбірну дезу.(вагнергейт -агент фсб козырь)
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02.06.2022 16:48 Ответить
Намагаюсь зрозуміти, що там, взагалі, робить дерьмак? Кого він там представляє? *****?
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02.06.2022 17:31 Ответить
100%
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02.06.2022 17:57 Ответить
а по сути НОВОСТИ полагаю тема Порошенко ЗАКРЫТА 1 ЭПИЗОД ОН ЖЕ И ПОСЛЕДНИЙ пойдет в суд и все сдохнет у лису как все сдухало у Клоуна...
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02.06.2022 18:21 Ответить
Я би ще один пункт додав:
- надання неправдивих свідчень
А взагалі дуже довго всі пункти перелічити...
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02.06.2022 16:49 Ответить
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02.06.2022 16:50 Ответить
ермак идиНакуй
контрразведчик буданов который ******* нападение?
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02.06.2022 16:55 Ответить
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02.06.2022 16:58 Ответить
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02.06.2022 16:54 Ответить
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02.06.2022 17:25 Ответить
фотка сделана в то время когда солдат истекал кровью несколько дней
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02.06.2022 17:59 Ответить
цікаво як за версією слідства там все відбувалося. Мабудь так:
Сидів Мертвечук дома та вишивав вишиванку. Тут до нього приходить Порох та каже "давай вкрадемо 80 мільярдів та розвалимо країну. а Зєлю - вбʼємо, бо він може повернутися з рашки, стати преЗЕдентом та врятувати країну від кацапів". Мертвечук каже "ні! я не можу! я - патріот!". А Порох йому "ну тоді я тебе вбʼю так само, як свого рідного брата!". Мертвечук погодився зі сльозами на очах. І потім виконував всі злочинні прикази.
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02.06.2022 16:52 Ответить
Не вбивай мене Порошенко, заблагав Мертветчук, я тобі в пригоді стану. З тих пір він вимушений виконував злочинні накази. Але тут на допомогу загнобленому Мертветчуку з тридевятого Оману прилетів хоробрий клован Боневтік, який відразу дав команду затримати злого Порошенка та посадити до вязниці.....
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10.06.2022 13:37 Ответить
З цього мародера починай. Він і зараз краде в українців, аж кіпа підплигує.

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02.06.2022 16:58 Ответить
"Раскулачим всех" - власть рабочім і крєстьянам?
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02.06.2022 16:58 Ответить
Цей сарказм може втілитись і в життя. Початок закладено,всі штопані,які працювала на антиукраїнських каналах,на сьогодні ведуть єдиний марафон,а насправді зомбують по прикладу рашки--УКРАЇНЦІВ!! Бо йде один наратив,що Зе---ЦЕ ВСЕ,інші--ЗРАДНИКИ...
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02.06.2022 17:00 Ответить
За то что этот "адвокат" по сути приговорил к смерти поэта Василя Стуса...расстрелять КГБиста по кличке..."Соколовский"...без права аппеляции...
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02.06.2022 16:56 Ответить
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02.06.2022 17:28 Ответить
Сподіваюсь, будуть розслідувати і діяльність мертвечука до 2015 року. Він ще за Стуса має відповісти.
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02.06.2022 16:57 Ответить
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02.06.2022 16:58 Ответить
Чувак верой и правдой служил в КГБ-ФСБ почти полвека...а вы его в тюрагу... низзя...кум путлер обидицца...а жена верная. Не миллиардерша подаст жалобу в ЕСПЧ и ООН...
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02.06.2022 17:02 Ответить
путин нападе....адназначна
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02.06.2022 17:04 Ответить
Я думав проти Порошенко, чи ДБР знову переплутали все?
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02.06.2022 17:03 Ответить
а там будуть покази на Бойко, Шуфрича, Рабиновича, Левочкина, Мураева....та прочої мразоти що зрадила та тягнула сюди сруцкий мир.....Чи зелень окромя Порошенко ничого не цикавить??
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02.06.2022 17:03 Ответить
там не буде показів на бойко, рабіновича, шуфрича, льовочкіних, мураєва та іншої гнилі, бо в ОП працююить їх старі однопартійці дєрмаки, татарови, смірнови, демченко, подоляки та інші.
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02.06.2022 17:09 Ответить
А немає розслідування хто здав південь і Маріуполь? Хто відправив більше 2-х тисяч найкращих бійців, захисників Маріуполя в полон, хайпуючи це звілтьненням і евакуацією? А немає справи чому і хто заморозив ракетні програми і хто всіх кликав на шашлики і підставив дітей і жінок під дику орду, яких мучили і гвалтували? А по офшорах немає справи? А як там "вагнерівці", воюють проти України? Хто ж злив цю інфопрмацію? А хто купував російське вугілля і електроенергію з Білорусі, фінансуючи їх армію? А хто всі бюджетні гроші зарив в асфальт? Коли стане відомо? Хоча нам все це відомо, ми чекаємо коли буде розслідування і регіонали дєрмаки, татарови, смірнови, демченко, подоляки та інші будуть відповідати за скоєні злочини?
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02.06.2022 17:07 Ответить
всі розуміють хто винен.....зелені зрадники
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02.06.2022 17:31 Ответить
Адвокат миллиардер... Оксана Марченко и адвокаты в США умрут от зависти...
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02.06.2022 17:10 Ответить
А що там відомо відносно позову України проти росії по активах Криму, де пані Зеркаль звинувачує цю владу за неподання чи відзив позову десь на 168 мілшьярдів доларів США? То це зрада і шкода державі чи просто "зелена хуцпа"? Там отримують з Бенею з росії на неподачу чи зрив подачі, а з іншого боку від європейців на відбудову України в половину з цих сум в офшор?
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02.06.2022 17:15 Ответить
зелена мразото гешефтує на крові....
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02.06.2022 17:30 Ответить
Бойко продаст нефтевышки и спасет братана и партнёра по газу и нефти... рюссп....😐
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02.06.2022 17:16 Ответить
Думала мервячука витягнуть перед виборами.
Ніхто не знає, нахріна знову?
Може, через заяву Зеркаль про відкликання пліснявою міжнародного позову проти парашки за анексію криму?
Через що на них "прудка настя" напала?
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02.06.2022 17:36 Ответить
А що, Бені, подораємо 5 млрд. украдених з Привату грошей? Це місячний бюджет воюючої країни. Агов ДБР, зі Львова повернулись?
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02.06.2022 17:52 Ответить
Зі Львова повернулись, бо там лупануло пару ракет по жд, але заховалися поглубше в бункері.
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02.06.2022 18:30 Ответить
Дай, Боже, ця справа в суді не заглохне... Бо і тут може виявитись брак доказухи..., яку забезпечував літінант ваня...
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02.06.2022 18:47 Ответить
Схоже швиденько хочуть заховати цю флешку подалі, не дай бог розпатякає щось про Оман
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02.06.2022 19:42 Ответить
Возьмут подписку о невылете с планеты Земля
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02.06.2022 20:33 Ответить
 
 