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Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма, воруют, как в последний раз, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные ограбили торговый центр в Херсоне. Все украденное имущество они вывозят в Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, конечно, владельцев", - заявил Ким.

По его словам, такие действия со стороны оккупантов являются свидетельством понимания того, что вскоре туда придут ВСУ. И потому они "воруют, как в последний раз".

Также он рассказал, что украинские военные в ближайшее время получат высокоточные ракеты.

"Есть информация, что и Россия их (ракеты, – ред.) тоже получит, но там нюанс", - добавил Ким.
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Топ комментарии
+22
Мне хозяев Епицентра абсолютно не жалко, Помнится как эти хозяева прекрасно торговали росийскими товарами и никто им был не указ. А вот то что рашистов мы подкармливаем таким образом завлекаем на новые *подвиги* это очень плохо. У рашистов далжна земля гореть под ногами а не трофеями карманы им забивать
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02.06.2022 17:09
+16
Нічо, епіцентр на перепродажу гуманітарки ще заробить...
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02.06.2022 17:05
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Звісно вони теж ці ракети отримають. У них це прямо мрія: побачити MLRS та померти
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02.06.2022 17:03 Ответить
Какие ракеты и от кого получит раися? Как бул то у нее своих нет?
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02.06.2022 17:04 Ответить
"але там нюанс"

гуглите анекдот про Василия Ивановича, Петьку и "но есть один маленький нюанс".
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02.06.2022 17:06 Ответить
с неба получит😂. СЛАВА ВСУ!
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02.06.2022 17:16 Ответить
Різні. Від ЗСУ. У великій кількості і прицільно. А Ви що подумали?
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02.06.2022 17:45 Ответить
От ЗСУ отримає
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02.06.2022 21:08 Ответить
Нічо, епіцентр на перепродажу гуманітарки ще заробить...
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02.06.2022 17:05 Ответить
Радієш проблемам інших? В цьому немає нічого хорошого. Епіцентр забезпечує роботою тисячі людей. І працюють вони в білому полі, а не як більшість пересічних "бізнесменів"
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02.06.2022 18:42 Ответить
Пам'ятаю ще як Боневтік піарився коли "мрія" маски доставляла в Україну, після того як їх всі вивезли з України. Але основний вантаж "мрії" був тоді тупо товар для мережі "епіцентрів"...
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02.06.2022 21:16 Ответить
Мне хозяев Епицентра абсолютно не жалко, Помнится как эти хозяева прекрасно торговали росийскими товарами и никто им был не указ. А вот то что рашистов мы подкармливаем таким образом завлекаем на новые *подвиги* это очень плохо. У рашистов далжна земля гореть под ногами а не трофеями карманы им забивать
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02.06.2022 17:09 Ответить
Людей створив Бог. Кацапів - сатана...
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02.06.2022 17:12 Ответить
А як раді орки, що Чонгар, мости не підірвали...

А підірвати вже давно пора!!
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02.06.2022 17:12 Ответить
А рахунки втрат бізнесмени Епіцентру виставлять владі України...
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02.06.2022 17:16 Ответить
Ні. Народу України.
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02.06.2022 17:24 Ответить
хай наріт дуркаїни не голосує за жидя слугу жидва...
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02.06.2022 17:33 Ответить
втрати всі ляжуть на плечі мудрому наріду
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02.06.2022 17:44 Ответить
В чому прикол? Гермес кацапська зброя. Невже десь віджали?
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02.06.2022 17:20 Ответить
Ким по совместительству и Херсонской областью уже "командует"?
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02.06.2022 17:28 Ответить
Епіцентру держава компенсує всі збитки, так що за його власників переживати не варто.
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02.06.2022 17:35 Ответить
а чого не спалили при відході??? отож...самі запрошуємо оккупанта чимось поживитися...
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02.06.2022 17:38 Ответить
Вони перевозять товари в Епіцентр, який в Криму працює.
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02.06.2022 17:53 Ответить
Перевозят в магазины Новацентр в Крыму. Собственники то все равно Гереги.
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02.06.2022 18:14 Ответить
гереги ? а тогда не жалко пусть забирают не обеднеют
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02.06.2022 19:54 Ответить
чего то этот урод уже не улыбается. видимо дошло, что прилетает обычным людям. пусть этот защекан с люсей арестовичем дальше общается.
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02.06.2022 17:56 Ответить
Какого буя этот Ким отчитывается что происходит в соседней области? Может пусть лучше отчитается о том как он героически ликвидирует последствия ракетных ударов по объектам в Николаевской области?! Внештатный квартальщик блин!!!
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02.06.2022 17:59 Ответить
Люди, радіти збиткам Епіцентра - це ненормально. Були такі, що раділи збиткам МЕТРО в Донецьку в 2014, коли його обчистили сєпари.

Ну серйозно, треба поважати власність інших, якщо хочеш, щоб поважали твою. Не треба плюватися жовчею.
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02.06.2022 18:46 Ответить
ШО , ОПЯТЬ ******** ????
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02.06.2022 18:51 Ответить
Русня догадывается что им скоро драпать из Херсона. Потому забирает, что ещё осталось.
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02.06.2022 19:02 Ответить
Насправді то товари людей які співпрацюють з тм епіцентр
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02.06.2022 19:16 Ответить
Мабудь, Генеги вивозять товар у свої працюючі магазини в Криму.
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04.06.2022 14:28 Ответить
 
 