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Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма, воруют, как в последний раз, - Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные ограбили торговый центр в Херсоне. Все украденное имущество они вывозят в Крым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, конечно, владельцев", - заявил Ким.
По его словам, такие действия со стороны оккупантов являются свидетельством понимания того, что вскоре туда придут ВСУ. И потому они "воруют, как в последний раз".
Также он рассказал, что украинские военные в ближайшее время получат высокоточные ракеты.
"Есть информация, что и Россия их (ракеты, – ред.) тоже получит, но там нюанс", - добавил Ким.
Топ комментарии
+22 Valter Valter
показать весь комментарий02.06.2022 17:09
+16 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий02.06.2022 17:05
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гуглите анекдот про Василия Ивановича, Петьку и "но есть один маленький нюанс".
А підірвати вже давно пора!!
Ну серйозно, треба поважати власність інших, якщо хочеш, щоб поважали твою. Не треба плюватися жовчею.