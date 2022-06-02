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"Моя Херсонщина временно под российской оккупацией. Я воюю против агрессора в Донецкой области", - боец ВСУ Алексей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Боец ВСУ Алексей воюет против российских оккупантов уже восемь лет. В настоящее время он находится вблизи Авдеевки, где продолжаются ожесточенные бои.

Алексей рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману, что его родная Херсонщина временно под оккупацией. Однако он верит, что скоро наши войска освободят его край от оккупантов и семья Алексея сможет вернуться домой.

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Хай Господь береже та допомагає вам та вашим рідним
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02.06.2022 17:38 Ответить
Ничего не бывает более постоянного чем временное...
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02.06.2022 17:40 Ответить
Це ти сьогодні зареєструвався щоб зробити такий глубокомислєнний висер?
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02.06.2022 17:54 Ответить
Срочное сообщение агентства Рейтерс...
Пентагон даст Украине многоцелевой боевой дрон...МQ-1С...спецв кажуть что аппарат суперсовременный...сообщил украинский блогер Иван Яковина...
Капздец крысам путлера...
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02.06.2022 17:45 Ответить
4 штуки для розвідки, і вони дуже великі, вразливі для нового кацапського ППО та винищувачів. Нам краще ф16 чи ф22.
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02.06.2022 17:49 Ответить
Снять и так немногочисленных опытных в боевом применении пилотов с фронта и отправить на переучивание? Нам нужны самолеты под наших пилотов и вооружение к этим самолетам.
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02.06.2022 18:09 Ответить
все що було радянське вже вигребли,запаси небезмежні,рф нам не буде їх продавати),тому все одно будемо переходити на натівські стандарти і тому пілотів доведеться готувати..
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02.06.2022 18:16 Ответить
А шо це ти здриснув до Чехії?
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02.06.2022 17:57 Ответить
 
 