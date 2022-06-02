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Пилот, летавший на "Азовсталь": Основная сложность была доставить груз на более чем 100 км вглубь позиций РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилот, совершавший полеты по доставке груза и эвакуации раненых из "Азовстали", рассказал детали спецопераций.

Видеозапись доступна на фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По словам военного, каждый полет на "Азовсталь" был индивидуален.

Смотрите: Украинские пилоты семь раз прорывались к защитникам "Азовстали", доставляя боеприпасы и необходимое снаряжение. ВИДЕО

"Кто-то на подготовку имел неделю, кто-то сутки, а у кого-то были считанные часы", - рассказал пилот.

Руководил этими операциями ГУР Минобороны. Полеты были секретными и иногда времени на выяснение нюансов у экипажа не было.

"Но в этом был и плюс, ведь поскольку операция уже была спланирована разведкой, за малый промежуток времени они выдавали много информации и разведданных, нуждавшихся в экипаже", - говорит боец.

Военный рассказывает, что ввиду тактики и математических расчетов эти вылеты выполнить было не только сложно, а почти невозможно: "Но практика показала, что это было возможно выполнить и мы выполняли это. Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию свыше 100 км. И все эти километры сопровождались очень плотной противовоздушной обороной противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр
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Топ комментарии
+37
Всі хто здійсьнював такі перельоти-справжні герої...
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02.06.2022 19:05
+33
Герой!!!Дякую Богові що зберіг тобі життя!!!
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02.06.2022 19:05
+16
ЗЕлені дятли зробили оточення Маріку запустивши свинопсів з Криму, а потім хтось повинен бути героєм!
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02.06.2022 19:16
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Герой!!!Дякую Богові що зберіг тобі життя!!!
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02.06.2022 19:05 Ответить
Всі хто здійсьнював такі перельоти-справжні герої...
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02.06.2022 19:05 Ответить
ЗЕлені дятли зробили оточення Маріку запустивши свинопсів з Криму, а потім хтось повинен бути героєм!
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02.06.2022 19:16 Ответить
Не с Крыма, а со всех сторон. Ни с какой стороны не готовились. Только в зоне ООС были готовы, и там, как видно, оборону по сей день не прорвали много где.
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02.06.2022 19:35 Ответить
Скажи "нет" тяжелым наркотикам!
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02.06.2022 19:10 Ответить
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02.06.2022 19:12 Ответить
Вовсе он не плох,
Скромен, сдержан, тих -
Вова"Янелох",
Вова"Бонэвтик"...
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02.06.2022 20:05 Ответить
О небо! Сам Подоляк! 😲
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02.06.2022 19:14 Ответить
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02.06.2022 19:16 Ответить
Ця клята подоляка засвітилася ще на знаменному відвіданні овочного будиночка!

На кадрі зліва по праву руку від овоча задоволено либится!!!

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02.06.2022 19:26 Ответить
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02.06.2022 19:47 Ответить
)) та ну. это снова "константин" взялся за старого, отрыв топор войны.
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02.06.2022 19:26 Ответить
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02.06.2022 19:08 Ответить
Насправді це надто спрощено. Це не битва за гаражний кооператив, бо надто вже багато бійців гине. І наших в тому числі. Це битва за те, щоб один ботоксний поц не потік обличчям. Просто у поца обрадно кпжучи ресурсів вистачило на ботокс для однієї лівої щоки. Тму обличчя все одно буде ущербним.
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02.06.2022 19:19 Ответить
я вам відкрию секрет, але путін не воює на Донбасі. Насправді путін взагалі не вбив жодного українця. Він лише віддає накази. За "обличчя" там воює весь їх відбитий народ
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02.06.2022 20:10 Ответить
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02.06.2022 19:14 Ответить
Велика подяка пілотам, які виправляли зраду генералів, яких призначив Зеленський і які здали південь і в тогму числі Маріуполь. Але справи по цих діях і інформації, хто це зробив суспільство не має. Але не важко здогадатися, бо всим в країні керує одна людина.
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02.06.2022 19:16 Ответить
Данілов - це секретар Ради національної безпеки і оборони України при Зеленськом. РНБОУ має координувати і контролювати діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Голова цього РНБО Зеленський.
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02.06.2022 19:18 Ответить
будуть так розслідувати, щоб на себе не вийти
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02.06.2022 19:46 Ответить
Маючи таких соколів-пілотів плюс диряве ППО русо-свиней, мені згадалась база нафтопродуктів у Белгороді тим більше відстань меньша, 40 км.))) Слава ЗСУ!!!!!!!!
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02.06.2022 19:18 Ответить
таким бы Героям F-16 е...и пыво на моцковии было бы по 30 гривен!!!
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02.06.2022 19:23 Ответить
Голливуд с его историями просто МЕРКНЕТ!
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02.06.2022 19:28 Ответить
У Маріуполі ЗСУ ПЕРЕТРОЩИЛО БІЛЬШЕ 6 ТИСЯЧ ОРКІВ
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02.06.2022 19:30 Ответить
Так а що там зараз з азовцями? мовчання... і ще й денісову, яка хоч щось повідомляла, змістили.
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02.06.2022 19:31 Ответить
А вже можна питати...а що там із обміном чи ще не на часі? (п.с.чекаю відосіка щодо цього від "ЛучеЗЕрногоБоневтіка!"..навтіь сам здивований що хочу побачити відосік-ЗЕпрода-кшин-ОП)
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02.06.2022 19:44 Ответить
Это все последствия трехлетнего правления зеленого нарцисса
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02.06.2022 19:47 Ответить
И ещё эти лишнехромосомные, друзья иобиков думают победить такой народ? Срочно всем миром готовим палаты номер 6 и требуем снять с России эмбарго на поставки галопиридола!
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02.06.2022 20:21 Ответить
Героям - слава!
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02.06.2022 21:55 Ответить
Загиблі пілоти українського гелікоптера, що проривався з Маріуполя, вивозячи важко поранених захисників міста, але був збитий ворожими силами ППО 31.03.2022 року.
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1532603930483560454?t=A5TEDeWdrudpK6h639ZjrQ&s=03
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03.06.2022 09:11 Ответить
Захисники Маріуполя і військові, які здійснювали туди вильоти - це було абсолютно неможливо - але вони це робили!!! ВОЇНИ-ГЕРОЇ!!!...
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03.06.2022 10:47 Ответить
А от тепер, без емоцій, хтось мені може пояснити чим ця операція. із трьома втраченими бортами відрізняється від операції із ІЛ-76, за яку тут на сайті два роки травили генерала Назарова???

Якби Верховний суд не прийняв справедливе рішення і не виправдав його, чи відбулась би ця операція???
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03.06.2022 13:13 Ответить
A ВСЕМ !
НАПРИМЕР, то что пилотам были полностью доведенные необходимые разведданные, что их изначально оповестили о риске (!), так как они летели не на "доставку войск к линии фронта", а "за линию фронта"... !
И т.д.
От них никто ничего не скрывал ! В том числе и то сколько будет точек пво противника в месте "посадки"...!
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04.06.2022 21:25 Ответить
 
 