Пилот, летавший на "Азовсталь": Основная сложность была доставить груз на более чем 100 км вглубь позиций РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот, совершавший полеты по доставке груза и эвакуации раненых из "Азовстали", рассказал детали спецопераций.
Видеозапись доступна на фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По словам военного, каждый полет на "Азовсталь" был индивидуален.
"Кто-то на подготовку имел неделю, кто-то сутки, а у кого-то были считанные часы", - рассказал пилот.
Руководил этими операциями ГУР Минобороны. Полеты были секретными и иногда времени на выяснение нюансов у экипажа не было.
"Но в этом был и плюс, ведь поскольку операция уже была спланирована разведкой, за малый промежуток времени они выдавали много информации и разведданных, нуждавшихся в экипаже", - говорит боец.
Военный рассказывает, что ввиду тактики и математических расчетов эти вылеты выполнить было не только сложно, а почти невозможно: "Но практика показала, что это было возможно выполнить и мы выполняли это. Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию свыше 100 км. И все эти километры сопровождались очень плотной противовоздушной обороной противника.
Пожалуйста, подождите...
Скромен, сдержан, тих -
Вова"Янелох",
Вова"Бонэвтик"...
На кадрі зліва по праву руку від овоча задоволено либится!!!
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1532603930483560454?t=A5TEDeWdrudpK6h639ZjrQ&s=03
Якби Верховний суд не прийняв справедливе рішення і не виправдав його, чи відбулась би ця операція???
НАПРИМЕР, то что пилотам были полностью доведенные необходимые разведданные, что их изначально оповестили о риске (!), так как они летели не на "доставку войск к линии фронта", а "за линию фронта"... !
И т.д.
От них никто ничего не скрывал ! В том числе и то сколько будет точек пво противника в месте "посадки"...!