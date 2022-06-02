"Какого х#я ты попёрся сюда? - За деньги. А ты? - Заставили, я из сферы образования", - взятые в плен враги в Северодонецке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Кадры захвата в плен украинскими военными мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса в ходе боев в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ в сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.
Таких пленных из "ДНР" берут бойцы ВСУ сейчас в Северодонецке, несмотря на очень тяжелую ситуацию.
Один без понятия, как называется его подразделение, а второй вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.
Полонені орки або танці "Хука" роблять дива.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 2, 2022
М'ясо за гроші та вчитель по "примусу".
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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+77 Robert Bodnar
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+62 Василий СПРУТ
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+53 Alex Alex 3b1a281f
показать весь комментарий02.06.2022 21:38
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Пожалуйста, подождите...
- Понятно. Выкючаю...
https://www.youtube.com/watch?v=SBkGRbqYgAM
До ТАНАПа ще можна Туркменістан підключити.
Туркменістан 4-ий в світі по запасам газу.
Россия 38000
Иран 32000
Катар 24700
Туркмения 19500
До дозволить багатьом європейським країнам відмовитися від російського газу.
https://www.youtube.com/watch?v=iysd6sInGrM
и шо теперь? обнять и плакать???
а если не согласятся - то пойдут в тюрьму.
они должны понимать, что если пойдут на войну - их ОБЯЗАТЕЛЬНО убьют!
а если откажутся - то просто отсидят пару лет.
только когда они будут понимать, что согласится воевать - это добровольное самоубийство, только тогда они начнут отказываться от этого!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Уборщик, сантехник, охраник
Литература ? скажи-ка, голубь, отчество Евгения Онегина
Физика? Изреки нам любой из законов Кирхгофа.
Математика ? Изобрази-ка, гусь хрустальный, квадратный трёхчлен. Любой. Да просто пальцем.
Химия? Формулу мочевины огласи.
В общем, проверяется на РАЗ-ДВА,
А после проверки - НА ГIЛЛЯКУ.
Орали "ПУТЕН ВВЕДИ" - пора отвечать за базар.