"Какого х#я ты попёрся сюда? - За деньги. А ты? - Заставили, я из сферы образования", - взятые в плен враги в Северодонецке. ВИДЕО

Кадры захвата в плен украинскими военными мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса в ходе боев в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ в сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.

Таких пленных из "ДНР" берут бойцы ВСУ сейчас в Северодонецке, несмотря на очень тяжелую ситуацию.

Один без понятия, как называется его подразделение, а второй вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.

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