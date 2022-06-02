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плен (2354) Северодонецк (601) пленные (1833)

"Какого х#я ты попёрся сюда? - За деньги. А ты? - Заставили, я из сферы образования", - взятые в плен враги в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Кадры захвата в плен украинскими военными мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса в ходе боев в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ в сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.

Таких пленных из "ДНР" берут бойцы ВСУ сейчас в Северодонецке, несмотря на очень тяжелую ситуацию.

Один без понятия, как называется его подразделение, а второй вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.

Смотрите: "Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - уличный бой в Северодонецке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+77
Що з полоненими "Азовцями"???
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02.06.2022 21:19
+62
Твари--- это наши люди 8 лет платили пенсии субсидии давали воду оплачивали мы ВСЕ !!! Кто за это понесет ответственность -- УБЛЮДКИ
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02.06.2022 21:23
+53
сивохи, шефіри, єрмаки з шуфричами та бойками....
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02.06.2022 21:38
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расстрелять без допроса...
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02.06.2022 21:17 Ответить
Твари--- это наши люди 8 лет платили пенсии субсидии давали воду оплачивали мы ВСЕ !!! Кто за это понесет ответственность -- УБЛЮДКИ
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02.06.2022 21:23 Ответить
сивохи, шефіри, єрмаки з шуфричами та бойками....
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02.06.2022 21:38 Ответить
А хто розказував ,там же наші люди? А без ЗНО вступ до ВНЗ? Бо вони ж наші люди . А ви діти з золотими медальками їдьте в ЄС на заробітки для вас тільки за гроші на контракт
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03.06.2022 12:48 Ответить
З самого початку таке
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03.06.2022 12:49 Ответить
Василий Спрут-они этого не понимают!Думают у них коммуналка просто так дешёвая!Я много раз говорил,что за всё платит Украина-свет,газ,вода!Возьмём допустим газ,договор заключён с Украиной и посредником или непосредственно росией,но им не докажешь!У нас на работе работала семья,выехали с Донецка!Жили в Краматорске,работали в Славянске! получали переселенческие,мама их в Донецке осталась и получала пенсию!Постоянно ездили в Италию,каждые выходные то в Харьков в парк Фельдмана,то в Хмельницкий к сестре(тоже сепарша ,муж итальянец) и т.д но Украина все ровно плохая!Поясняю муженёк уехал в Италию и увидел у мужчины на пляже кепку с украинской символикой, цитирую как услышал что он по украинским разговаривает ,захотелось его в...бать,!Но когда подъезжаешь на пост -ну такие щирые украинцы, что жена ,что он!Вот так вот!
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02.06.2022 22:09 Ответить
"8 лет платили пенсии субсидии давали воду оплачивали мы ВСЕ" - не все так, вернее ВСЕ совсем не так...
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02.06.2022 22:13 Ответить
- ... Ладно. Выключай камеру.
- Понятно. Выкючаю...
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02.06.2022 21:37 Ответить
Нахера?
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02.06.2022 21:37 Ответить
Що з полоненими "Азовцями"???
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02.06.2022 21:19 Ответить
- це питання цікавить неймовірну кількість людей в Україні ...
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02.06.2022 21:22 Ответить
Скажут как обычно "не на часі"
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02.06.2022 21:26 Ответить
часом на те що вони скажуть, треба наср..ти і розами засипати.
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02.06.2022 21:48 Ответить
Цікаве запитання. От тільки дировських полонених еа азвців кацапи не поміняють. Дировські полонені - то непотріб.
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02.06.2022 21:29 Ответить
От от, що з азовцями ? А пара плєнних долбойобів нічого не вирішує, хоча це коштувало нашим героям зусиль і ризику, а могли в ту купку мяса жбурнути пару лімонок .….
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02.06.2022 22:00 Ответить
Щоб бути об'єктивним, то ось такі з'являються новини:
https://www.youtube.com/watch?v=SBkGRbqYgAM
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04.06.2022 23:17 Ответить
Припёрся при наличии семьи убивать за деньги, а теперь корми и пои его за наши деньги. Пусть хоть завалы где-то в Буче разбирает что ли
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02.06.2022 21:19 Ответить
Є такий газопровід з Азербайджану в Європу, як TANAP.

До ТАНАПа ще можна Туркменістан підключити.

Туркменістан 4-ий в світі по запасам газу.

Россия 38000
Иран 32000
Катар 24700
Туркмения 19500

До дозволить багатьом європейським країнам відмовитися від російського газу.

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02.06.2022 21:20 Ответить
и нефтепровод через Турцию из Азербайджана тоже идет.
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02.06.2022 21:25 Ответить
При желании сильных мира сего, уже сто раз можно было построить трубопроводы вокруг экватора 10 раз в обход Параши. Только почему то нету ниукого такого желания. Сильно все любят денюжки которыми Рашка платит мировым лоббистам
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02.06.2022 21:45 Ответить
Нє пастроили, бо чєм ***** харчувати буде, задобрили, дали заробити, щоб не пиляв сук на якому сидить раха з десяткам мільйонів голодранців
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02.06.2022 22:03 Ответить
Тому, що немита на можливих маршрутах трубопроводів влаштовує заварушки.
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03.06.2022 07:27 Ответить
Не так все однозначно, туркмени особливо не напружуються - весь газ ще на корню (в свердловині, скважині) викуповує раха і продає грязьпром
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02.06.2022 22:06 Ответить
- наслідки існування "руського міра" ...
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02.06.2022 21:20 Ответить
Вот такие дебилы дохнут, пока кадыровская саранча в городе квартиры чистит.
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02.06.2022 21:20 Ответить
Усе справедливо. Дировці - то колаборанти, хоч і українські. Кадировці - окупанти. Окупанти завжди грабують колаборантів. Тож усе справедливо.
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02.06.2022 21:32 Ответить
Куда не плюнь - все работают в сфере образования, всех заставили. Это ж сколько у них народа в школах то работает? Хватит минимум на 3 ордлы и еще на полрашки останется.
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02.06.2022 21:21 Ответить
Судя из захваченных пленных, *днр* самая образованная и ученая *республика* в мире. Что ни пленный то учитель или директор школы
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02.06.2022 21:39 Ответить
Судя по всему они насмотрелись видео или слухов что укры не расстреливают учителей. И теперь каждый боевик чуть что сразу кричит что он учитель. Хотя на морде у него три класса образования написано
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02.06.2022 21:43 Ответить
все перевіряють.
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02.06.2022 21:50 Ответить
Скільки в них учнів та студентів має бути на таку масу вчителів та викладачів...А може тільки тому і навчають,на кшталт"путін пріді,расея-расєя"та ще тряпками аквафрешними розмахувати...
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03.06.2022 08:43 Ответить
ЗАСТАВИЛИ? А ЕСЛИ ИХ ПУШИЛИН ЗАСТАВИТ С КРИШИ ПРЫГАТЬ? ПОД УГРОЗОЙ ТЮРЬМЫ. ОНИ ПРЫГНУТ?
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02.06.2022 21:21 Ответить
прыгнут, у нас ведь 75% прыгнули, и ничего, некоторые уже в могиле, но есть такие которые до сих пор в полете.
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02.06.2022 21:30 Ответить
Біда в тому, що ці 75% з собою потягли до могили й адекватних українців котрим не "какая разніца, хуже нє будєт, хоть паржом".
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03.06.2022 00:32 Ответить
Ладно мужики, выключай камеру (тра-та-та-та-та) Було б ідеально
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02.06.2022 21:22 Ответить
а если пушилин скажет: иди убей свою мать, а то в тюрьму посажу. он пойдет?
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02.06.2022 21:22 Ответить
в коленку трэ спочатку стриляты...для душэвнойи розмовы...
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02.06.2022 21:22 Ответить
То у них така "сфера освіти". Паралелепіпед, ***!
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02.06.2022 21:22 Ответить
Зюзязє тисячі захисників Маріка здав,обмінний фонд
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02.06.2022 21:39 Ответить
Хрен они нам "азовцев" отдадут. А шобла клоуна пытается сделать все чтобы люди о них забыли(спасибо "єдиним новинам")
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02.06.2022 21:53 Ответить
У нас обменный фонд никакой пока меняем 9 орков на одного гражданского пусть и мера ,а пленных азовцев нужно вызволять
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02.06.2022 22:04 Ответить
Подібні речі вже в кіно навіть показували. Про невинних вчителів.

https://www.youtube.com/watch?v=iysd6sInGrM
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02.06.2022 21:23 Ответить
П.С. Там субтитри треба увімкнути)
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02.06.2022 21:25 Ответить
Дебилы бл@дь.
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02.06.2022 21:23 Ответить
Суки
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02.06.2022 21:37 Ответить
ну заработал??? научил???
и шо теперь? обнять и плакать???
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02.06.2022 21:25 Ответить
Співчувати? Я,співчуваю тим кого знищили,скалічили,кому життя загубили. Які,б ці небули нікчемні,співчувати нездатен
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02.06.2022 21:36 Ответить
они думают, что, если согласятся воевать, то, может, выживут на этой войне.

а если не согласятся - то пойдут в тюрьму.

они должны понимать, что если пойдут на войну - их ОБЯЗАТЕЛЬНО убьют!

а если откажутся - то просто отсидят пару лет.

только когда они будут понимать, что согласится воевать - это добровольное самоубийство, только тогда они начнут отказываться от этого!
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02.06.2022 21:25 Ответить
Небажають розуміти,вважають що покора продовжить існування. Відстій
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02.06.2022 21:33 Ответить
Нічого неміняє. Вони не жертви. Вони,нечинили спротив,тим що 'заставілі',нешукали можливості сдатися в полон. Злочинці!
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02.06.2022 21:31 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.06.2022 21:35 Ответить
Ага. такие они бедные нещасняе в образовании работают. А верните им автомат и посмотрите как они вас будут убивать и ржать. Или спросите сколько они перед этим убили людей
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02.06.2022 21:36 Ответить
Ага они не знали и не хотели, точно как кацапы которые приехали на учения. А в 2014 году не они ли плевали и убивали наших солдат и Украинцев на бамбасе? Не они ли перекрывали дорого для наших военных? Не они ли убивали мальчишек за ленту украинского флага. Не они ли резали животы Украинцам ......... Зато наши продажные суды, прокурватура, менты, сбу, которые в основном состоят из ваты, из не судят. максимум дают условные сроки. Безнаказанность рождает преступление. Пример штепа, пример куча непосаженных меров городов и депутатов, которые сейчас опять помагают кацапне. Они все должны получать от 15 лет, а лучше их в плен совсем не брать.
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02.06.2022 21:36 Ответить
Зато менти виманили з Донецька партизанів "Тіні" і "Равлік" і посадили в Маріупольське сізо, за незаконне володіння зброєю і вбивства мирних сепаратистів-динирійців
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02.06.2022 21:42 Ответить
Знищення цих yйoбkiв з лнр та днр , сприятиме об'єднанню цих двох "брацкіх народов" в єдину і неділиму жнр (жіноча народна республіка) , яку Україна просто визнає нікчемною після звільнення і анулює . В полон їх брати немає сенсу , бо їх і так ніхто не обміняє . Кацапам своїх дібілів немає куди подіти , а тут ще ці дегенерати .
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02.06.2022 21:38 Ответить
как ваше название?-пехота какая нахрен пехота-я в этом не разбираюсь название как ваше?ну ДНР -так это донбасская вата класическая
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02.06.2022 21:42 Ответить
Хмм..На пехоту действительно не похож.Мож он лётчик?
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03.06.2022 09:38 Ответить
обменный фонд, обменный фонд, обменный фонд,...обменный фонд
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02.06.2022 21:45 Ответить
Лугандонщики на обмінних фонд не годяться.
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03.06.2022 00:46 Ответить
орки пригнали на убой ватанов которые никому ненужны надеемся с ними поступили правильно.
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02.06.2022 21:50 Ответить
пленые это обменный фонд не трогать! тем более на камеру
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02.06.2022 21:54 Ответить
І хто буде обмінювати лугандонців? кому вони потрібні?
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03.06.2022 00:35 Ответить
я бы от страха и в убийсве кенедди соврал бы. брешуть.
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02.06.2022 21:55 Ответить
виключай камеру... тепер можна пиз...ити.
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02.06.2022 21:55 Ответить
пока будете с ними цацкаться, до тех пор поток желающих заработать не иссякнет. в плен брать кадров на обмен, а не этот биомусор.
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02.06.2022 21:56 Ответить
Когда наконец это лугандонское быдло закончиться.
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02.06.2022 21:57 Ответить
Это предатели Украины , из за них война на донбассе
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02.06.2022 22:05 Ответить
Той випадок, коли в полоні у Українців набагато краще ніж дома. Того і лізуть.(
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02.06.2022 22:15 Ответить
абсолютно нікчемні істоти
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02.06.2022 22:17 Ответить
Сфера образования, охренеть
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02.06.2022 22:18 Ответить
Вбивство, самовбиство, воно хоче вбивати, тому і пішло. Ніхтонікого не може примусити вбивати, якщо саме не хоче
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02.06.2022 22:26 Ответить
Киздит, даже слушать противно… лугандоновские вояки-сепары больше всех над нашими пленными издеваются. И, по большому счёту, глубоко по юух из какой он сферы или кто по специальности, он прежде всего предатель Украины и крыса рашистская. Гандоны и кидары…..там гнильё сплошное….мечтающее ничего не делать но жить побагатому как в мацкве….
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02.06.2022 22:28 Ответить
Это методы рашки известные со времен царизма: территории оккупируют, а затем население захваченных территорий используется, как мясо для захвата других территорий.
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02.06.2022 22:33 Ответить
Гасить! их никто не обменяет! ГАСИТЬ СУК!!!
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02.06.2022 22:43 Ответить
По глазам явно видно, что после выключения камеры эти два антихфашиста буду предпринимать попытку к бегству!
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02.06.2022 23:59 Ответить
Это те "нашылюды" которых так оберегала наша власть и переживала за них, пожалуй больше чем за живущих на подконтрольной территории. Никогда не сомневался в том, что при первой возможности они выстрелят в "спину", ничему не удивлен....
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03.06.2022 00:17 Ответить
Явно було видно що п***іли обидва.
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03.06.2022 00:45 Ответить
Почему если в школе то сразу "учитель"?
Уборщик, сантехник, охраник
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03.06.2022 03:23 Ответить
Я конечно не садист, но налоги плачу, и не желаю, чтобы вот это вот кормили за мой счёт. Нахера этот скот в плен брать? Это самое днищенское дно, предатели собственной родины. В ВОВ полицаев тупо вешали на первом столбе или расстреливали на ближайшем перекрёстке…
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03.06.2022 04:25 Ответить
Ну так "сферу образования" проще всего проверить. Образование О ЧЕМ ?
Литература ? скажи-ка, голубь, отчество Евгения Онегина
Физика? Изреки нам любой из законов Кирхгофа.
Математика ? Изобрази-ка, гусь хрустальный, квадратный трёхчлен. Любой. Да просто пальцем.
Химия? Формулу мочевины огласи.
В общем, проверяется на РАЗ-ДВА,
А после проверки - НА ГIЛЛЯКУ.
Орали "ПУТЕН ВВЕДИ" - пора отвечать за базар.
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03.06.2022 05:40 Ответить
Ким в школі працював,і що як в школі працював,що вину знімає?А що з нашими полоненими з Азовсталі??
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03.06.2022 05:42 Ответить
Учителя, не учителя - но Северодонецк штурмуют и имеют успехи. Так что уж сильно распинаться не надо.
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03.06.2022 09:23 Ответить
Мужики, вбийте їх ! Це гірше орка ці мразі зрадники!
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05.06.2022 23:46 Ответить
 
 