Спасибо Байдену за HIMARS, ожидаем хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня выступил с традиционным обращением к украинскому народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Это оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать нашу землю.
Я благодарен Президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую поддержку. Ожидаем.
Ожидаем также хорошие новости о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции.
Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень".
Пожалуйста, подождите...
Дякуємо усім хто допомогає України відстояти під навалою рашиссто-нацистів.
40 набагато краще але...
400 зробилили би в Україні, навіть пахмурну погоду, в сонячну.
В мене лише одне питання: Як вам шашлики???
@ZelenskyyUa
: - ХТО розмінував Чонгар, пустивши в Україну московських окупантів?
-ДЕ 2500 маріупольських захисників з Азовсталю?
Об этом рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники.
"По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.
Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
Террористы заложили взрывчатку в многоэтажный дом. Управдом об этом знал, но не сообщил жителям. Чтобы не было паники и во избежание перегрузки лифтов. Бомба вскоре взорвалась, многие погибли, а управдом спрятался в бомбоубежище и не убежал. Поэтому его за ум и мужество все, кого не убила бомба, стали любить и аплодировать, потому что он герой. --- Вы верите, что такое возможно даже в сказке? Я тоже нет. А вот в реальной жизни все бывает невероятней чем даже в сказке." (с) @ Олексій Гетьман
Когда над головой целый день летают «Оспреи» - а они в этот раз вот прям совсем хорошо летали - ты понимаешь, что где-то там работают какие-то механизмы и рычаги, которых ты не видишь. Но они работают.
Когда над твоим домом два раза в неделю стабильно проходят «Еврофайтеры» на боевом дежурстве, ты понимаешь - Северному Ирану быть.
Нефть в обмен на продовольствие.
И забор, и крокодилы, и дуст.
Это теперь неизбежно. https://site.ua/arkadiy.babchenko/kak-my-gnali-furu-na-front-i76rex1
Я так розумію-з першого дня війни тай досі-ми -хто має щось сказати-все скажемо -але ж потім-зараз в нас війна.
Хрестоматійний приклад-як 100 ровів тому Україну про... загубили.. Хто був більше прав з тих? Петлюра? Грушевський? Махно? Вінніченко? Скоропадський? Хто був правий самий? .. Зараз-похер-100 років тому вони вирішаючи це потіряли Україну
Чому не спрацювала Українська революція тоді? Бо всі діячі, які претендували вести кудись нову державу, були плоть і кров від московської імперії. Плюс, сприйняття тодішньої України у світі.
Спасибо Баде, ждём хорошего поведения от остальных... Таой взрослый папа рассказывающий детишкам, как правильно себя вести... Мещанин, бл*, во дворянстве ... А сам -то ты как их ожидания оправдывешь , чтоб они тебе помогали?!
Ты их послушал год назад ? - Нет.
Ты на вагнеровцах спалил их разведку х**лу !
Ты привёл УКраину к стандартам стран, которым НАТО имеет уставное право помогать- стандартам демократического общества ? ( Перестал закрывать телеканалы, отдал Беню Штатам, назначил прокурора САП, перстал преследовать оппозицию, извинился перед незаконно годАми державшимися под стражей, поотменял незаконные решения РНБО) ? - Ни-ху-*
Ты, тварь, ни х**я не сделал вообще!
Кроме сохранения своей незаконной диктатуры, - а диктатурам Запад не помогает в принципе !
И у тебя хватает наглости похлопывать их по плечу ?!
Ты тут вообще ни при чём. Это поучение х**ла за наглость... это помощь украинцам, которых ты мог спксти , но не спас.... \
К тебе - неадеквату - эта поддержка не относится вообще никак... Тебе суд после войны.