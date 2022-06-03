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СБУ обезвредила преступную группировку, передававшую оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе масштабной операции в Киеве и Чернигове Служба безопасности нейтрализовала международную группировку, ежемесячно переправлявшую в РФ более 3 млн в гривневом эквиваленте от сбыта оптовых партий амфетамина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Денежные средства выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб страны-агрессора. Кроме того, в составе ОПГ действовала разветвленная сеть наркодилеров, которых оккупанты использовали для сбора данных по дислокации и перемещению украинских войск. В общей сложности в группировку входило более 20 человек. Свой товар реализовывали на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Для поиска клиентов создали несколько специализированных телеграм-каналов", - сообщает спикер СБУ.

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Двое организаторов ОПГ задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании меры пресечения. СБУ продолжает неотложные следственно-оперативные действия.
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Топ комментарии
+13
10 лет гидра работала, СБУ по любому знала каждого ее члена и не трогала, крышевала.
И тут по запросу Европы за 2 дня прямо всех идентифицировали и задержали.
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03.06.2022 10:06
+11
ви там акуратніше з наріками - так можна і країну обезглавити
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03.06.2022 10:03
+11
я даже себе представляю этот запобіжний захід - выход под залог за смешные деньги..., наши "реформированые" суды во время войны отпускают и предателей и преступников под залоги аж гай шумить..., а законники наши хреновы думают только о том, как голосовать удаленно, и за границу быстро слинять и на подольше там остаться...
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03.06.2022 10:11
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СБУ-черговий респект...
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03.06.2022 09:54 Ответить
Підвищити звання літінанта до старшОго.
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03.06.2022 10:01 Ответить
Три миллиона гривен в месяц? Да это даже на одну циганскую семью не тянет, какого старшОго, разжаловать до участкового!
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03.06.2022 10:53 Ответить
шо, взяли таки козиря і ко?
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03.06.2022 09:59 Ответить
По законам военного времени никакой жалости к таким подонкам !
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03.06.2022 10:50 Ответить
відрубати їм голови
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03.06.2022 10:01 Ответить
Гидра
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03.06.2022 10:02 Ответить
ви там акуратніше з наріками - так можна і країну обезглавити
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03.06.2022 10:03 Ответить
да да ... еще и вся планета обезлюдеет
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03.06.2022 10:08 Ответить
Офис президента чтоли накрыли ???
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03.06.2022 10:06 Ответить
😂🤣
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03.06.2022 10:08 Ответить
А ты что, коллаборант или титушка позорный?
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03.06.2022 10:52 Ответить
10 лет гидра работала, СБУ по любому знала каждого ее члена и не трогала, крышевала.
И тут по запросу Европы за 2 дня прямо всех идентифицировали и задержали.
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03.06.2022 10:06 Ответить
я даже себе представляю этот запобіжний захід - выход под залог за смешные деньги..., наши "реформированые" суды во время войны отпускают и предателей и преступников под залоги аж гай шумить..., а законники наши хреновы думают только о том, как голосовать удаленно, и за границу быстро слинять и на подольше там остаться...
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03.06.2022 10:11 Ответить
О, у нас є СБУ? Це яке СБУ, те що кришує наркотики і всякий злочинний бізнес і кошмарить опозицію. Чи може у нас є ще якесь СБУ?
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03.06.2022 10:32 Ответить
Коли буде таке відео з ОП от тоді я повірю в СБУ
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03.06.2022 12:18 Ответить
Ви вдумайтесь злочинне угрупування ! А затримали дві особи ,ну що тут скажеш, порох в очі пускають і думають що всі лохи .
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03.06.2022 13:08 Ответить
Щось більше букв, ніж результату. 3 млн. Грн. Обороту на місяць та більше 20 осіб..... Це рівень шаражки, а не угрупування...
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03.06.2022 14:10 Ответить
Расстрелять!
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03.06.2022 15:46 Ответить
СБУ самий головний ворог. Кришує всю цю мрязь.
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04.06.2022 09:28 Ответить
 
 