Водолазы-саперы при обследовании дна Десны обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500. ВИДЕО
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Водолазы-саперы при обследовании дна реки Десна и ее берега обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500 весом в полтонны и несколько артиллерийских снарядов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, водолазы уже обследовали около трех гектаров дна и берегов реки.
"Обнаружена авиационная бомба ФАБ-500 и несколько артиллерийских снарядов 152мм, которые были уничтожены на месте", - рассказал командир группы водолазов-саперов Государственной специальной службы транспорта Минобороны Егор Ошкало.
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