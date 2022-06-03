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Водолазы-саперы при обследовании дна Десны обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Водолазы-саперы при обследовании дна реки Десна и ее берега обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500 весом в полтонны и несколько артиллерийских снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, водолазы уже обследовали около трех гектаров дна и берегов реки.

"Обнаружена авиационная бомба ФАБ-500 и несколько артиллерийских снарядов 152мм, которые были уничтожены на месте", - рассказал командир группы водолазов-саперов Государственной специальной службы транспорта Минобороны Егор Ошкало.

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Глушонули рибу для ухи.
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03.06.2022 09:51 Ответить
там чіхоня на Десні саме на нерест йде...
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03.06.2022 09:56 Ответить
Поки в Україні чмоні - нам не до чихоні!
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03.06.2022 11:19 Ответить
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03.06.2022 09:55 Ответить
Это неуправляемая авиабомба, её чтобы скинуть надо пролететь прямо над местом, где были средства ПВО?
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03.06.2022 10:31 Ответить
Можливо це від збитого нескинута
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03.06.2022 10:53 Ответить
так легко выставить средства ПВО по всей границе с фашистами? у нас не 10 и не 100 км граница с ними
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03.06.2022 12:23 Ответить
Такі бомби не дивлячись на простоту цілі, збиваються легко, але дорого. Доцільніше збивати одразу їх носія. Вартість ракети на перехват, може становити більше ніж вартість того фаба. От і рахуйте тепер, де вигідно такі зілі збивати, а да ні.
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03.06.2022 14:01 Ответить
Рыбки там немало всплыло
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03.06.2022 13:35 Ответить
Цензор.Нет аяй-яй. Як не соромно привласнювати чуже. Як відео саперів Держспецтрансслужби Міністерства оборони України стало ЦЕНЗОР.НЕТ? Ви що мародери?
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14.06.2022 15:59 Ответить
 
 