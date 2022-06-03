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граната (952) Одесская область (3105) Нацполиция (15734)

Во время задержания в Одессе мужчина взорвал гранату, ранены трое правоохранителей, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе при задержании торговцев оружием один из фигурантов бросил в сторону правоохранителей гранату. Ранения получили трое оперативников внутренней безопасности Нацполиции.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили причастность 27-летнего харьковчанина и его 29-летней сожительницы – жительницы Луганщины – к незаконным сделкам с оружием.

Проведен комплекс оперативных мероприятий и задокументирован факт продаж фигурантами автомата Калашникова, магазина к нему, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1.

"Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана гранату, которая сдетонировала. В результате взрыва трое оперативников получили осколочные ранения. С травмами разных степеней их доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Пока жизни полицейским ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
а чего про "удостовирение" ничего нет?
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03.06.2022 10:15
+8
ну и почему не пристрелили?
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03.06.2022 10:19
+8
даунбасня свиноруська
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03.06.2022 10:22
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военное положение по приколу. ну ну
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03.06.2022 10:14 Ответить
По законам военного времени никакой жалости к таким подонкам!
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03.06.2022 10:49 Ответить
так гранату кинул или взорвалась в кармане ? яйца негодяю оторвало или нет ?
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03.06.2022 13:57 Ответить
а чего про "удостовирение" ничего нет?
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03.06.2022 10:15 Ответить
Что за удостоверение ? Если этим почему то занималась вб полиции то что то не дописано про " фигурантов"
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03.06.2022 11:12 Ответить
Ну если работало "гестапо" полиции...
Безперечно за продаж зброї цюцькували поліціянтів.
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03.06.2022 10:17 Ответить
ну и почему не пристрелили?
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03.06.2022 10:19 Ответить
даунбасня свиноруська
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03.06.2022 10:22 Ответить
Надо было в штаны ему эту гранату засунуть для его же безопасности
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03.06.2022 10:36 Ответить
Ну і нах*я воно живе?
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03.06.2022 10:43 Ответить
Не треба затримувати, треба валити відразу, не вагаючись.
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03.06.2022 10:55 Ответить
з кишені дістав ... і поранено 3 поліцейських ... а він ??
Як вони гранати у кишенях носять ??
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03.06.2022 11:45 Ответить
Адєсса дєло тонкоє...
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03.06.2022 12:42 Ответить
Нах*я вони світять обличчя поліцейських, а того підера розмивають. тим більше у військовий час. Повинно бути навпаки.
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03.06.2022 12:50 Ответить
Тю, треба було підстрелити. Потім би написали, при спробі втечі, зіштовхнувся з кулею летящую в протилежному боці, в наслідок зіткнення отримав наскрізне поранення голови і все. Поспівчували і пішли пити каву.
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03.06.2022 13:51 Ответить
Заїбали цих тварюк не вбивати, альо, гуманісти *****, військовий стан в країні! Чи стріляти в цій країні можна тільки в патріотів?
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03.06.2022 13:58 Ответить
Хто б сумнівався що з даанбааса
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03.06.2022 14:13 Ответить
Дивина якась,військовий стан є, а трибунала нема.....???
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03.06.2022 14:15 Ответить
Як вони його схопили так що він вихопив гранату ?
В Америці копи як що схоплюють, то так що підозрюваний задихається, а у нас якись
дитячий садок.
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03.06.2022 14:21 Ответить
Щось незрозуміло. Схопили, а він витягнув гранату. Так не буває, якась брехня.
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04.06.2022 09:37 Ответить
 
 