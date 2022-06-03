В Москве горит бизнес-центр. ВИДЕО

В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар начался на первом этаже бизнес-центра на улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перекинулся еще на четыре этажа.

По данным российских источников, в помещение заблокировано до 15 человек. Площадь пожара – около 1000 квадратных метров.

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