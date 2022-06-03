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Москва (3006) пожар (5565)

В Москве горит бизнес-центр. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар начался на первом этаже бизнес-центра на улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перекинулся еще на четыре этажа.

По данным российских источников, в помещение заблокировано до 15 человек. Площадь пожара – около 1000 квадратных метров.

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Топ комментарии
+47
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03.06.2022 11:23
+34
Знов кацапи палять, де заманеться...
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03.06.2022 11:20
+28
Красівоє
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03.06.2022 11:21
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Знов кацапи палять, де заманеться...
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03.06.2022 11:20 Ответить
Одну москву вже спалили, на дні. А цю шось палять, палять не виходить. Якісь рукожопі
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03.06.2022 11:55 Ответить
Треба пошукати всі маскви, щоб знати що згорить наступне
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03.06.2022 12:07 Ответить
Красівоє
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03.06.2022 11:21 Ответить
КрасівоЄ!
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03.06.2022 11:38 Ответить
Надеюсь жертвы есть?
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03.06.2022 11:22 Ответить
Люди не пострадали
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03.06.2022 11:40 Ответить
А людей там не было.
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03.06.2022 14:47 Ответить
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03.06.2022 11:23 Ответить
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03.06.2022 12:08 Ответить
Бавовна!
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03.06.2022 11:23 Ответить
Горіла "Плаза", палала...
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03.06.2022 11:23 Ответить
А зачєм лапатнікам центри када бізнеса ужє нє будєт...
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03.06.2022 11:26 Ответить
В них можно храмы открывать мацковкаго сатаната.
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03.06.2022 11:39 Ответить
Гранд Сетунь Плаза - прямо так по русски
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03.06.2022 11:47 Ответить
У них то Хилтон, то Плаза, то Суперджет - все через задницу.
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03.06.2022 15:02 Ответить
Ждём новость "в росии горит кремль".
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03.06.2022 11:30 Ответить
Хочу таке видовище по всіх гнійниках 3,14дерації...
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03.06.2022 11:31 Ответить
Это вам пидо.ы за Мариуполь, толи ещё будет.
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03.06.2022 11:32 Ответить
і сьогодні свято! чудово!прст, чудово!😎
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03.06.2022 11:33 Ответить
100 дней...
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03.06.2022 11:40 Ответить
Наші до ху..лостану ще не дійшли, а кацапи вже МаАаскву палять.
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03.06.2022 11:39 Ответить
- Кутузов, зачем тьі маZZкву сжег?
- СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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03.06.2022 11:41 Ответить
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03.06.2022 11:43 Ответить
Хорошо горит. Надеюсь и с десяток-другой 200-х рашистов найдут разгребая завалы
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03.06.2022 11:41 Ответить
Ярош, нє ???
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03.06.2022 11:42 Ответить
Бандера, думаю...
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03.06.2022 11:48 Ответить
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03.06.2022 11:59 Ответить
Ніхрєна..то бойові голуби і гусаки. Пробний політ після тренувань.
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03.06.2022 12:10 Ответить
Те що в тому ТЦ різко з'являються хороші рускі - це прекрасно. Але в мене горить від того, що запостив Геращенко. Якщо це так - то якого біса? Вони там усі **** дались, на чолі з Зеленським?
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03.06.2022 11:43 Ответить
А в когось ще є сумніви на рахунок "**** дались"?
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06.06.2022 06:01 Ответить
сгорите суки ВСЕ !!!!
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03.06.2022 11:46 Ответить
Сварщікі?
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03.06.2022 11:50 Ответить
Эх, не тот бизнес-центр там горит...
Нужно чтобы горели два основных "бизнес-центра" - кремль и их "белый дом". А ещё лучше, чтобы они взорвались.
Хотя какой там "белый дом"? Это "жёлтый дом", и не только по цвету. Дом скорби. То же самое, что и кремль. Места нахождения, или ареал обитания душевнобольных.
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03.06.2022 11:51 Ответить
Экая новость! Вот если бы «в москве горит кремль»..
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03.06.2022 11:53 Ответить
Kak gavarjat , pogarel na biznese ...🤣🤣
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03.06.2022 11:54 Ответить
І зновууу... БАВОВНА!
Руzzкій козломордий народ-баганосєц вигрібає карму, яку сам собі сотворив
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03.06.2022 12:01 Ответить
Красівоє!
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03.06.2022 12:02 Ответить
"Москва горела" - треба було врубити по всім каналам Яка сумна новина
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03.06.2022 12:02 Ответить
Все страны помогают в тушении..

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03.06.2022 12:08 Ответить
Было бы на много приятнее, если бы написали, что горит кремль и вся москва.
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03.06.2022 12:11 Ответить
Началось обучение украинских военных по применению HIMARS.
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03.06.2022 12:12 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.

Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.

Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
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03.06.2022 12:21 Ответить
- А давайте не будем тушить !
- Почему ?
- Ну, во-первых, это красиво !
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03.06.2022 12:34 Ответить
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03.06.2022 12:44 Ответить
Куріння вбиває!
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03.06.2022 12:46 Ответить
Знову ДРГ нагадують про себе.
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03.06.2022 14:17 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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03.06.2022 14:42 Ответить
Какой нынче бизнес?
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03.06.2022 14:48 Ответить
Що ж воно так палає? Це якось ненормально
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03.06.2022 14:52 Ответить
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03.06.2022 15:46 Ответить
Будемо надіятись, що дуже, ну дуже скоро і кремль згорить із думою. А там буде не можливо і двері відкрити .... А там і кацапи здохнуть.
А може би якийсь вибух там відбувся. А там і кацодепутати у повному складі. А потім і всі здохли.
Гори москва, багато там є чому горіти у пекельному вогні.
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03.06.2022 16:27 Ответить
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04.06.2022 12:12 Ответить
 
 