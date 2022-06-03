"Е#ать, такие путешественники": Оккупант хвастается украдеными магнитиками из холодильника. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", -рассказывает российский мародер своему брату.
Он добавляет, что военные РФ воруют в Украине все, что видят: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".
Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все "добро" сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал отправить домой и продать.
Пожалуйста, подождите...
И с утра до вечера вискарь! На шару же!
В ресторане на обед три полных тарелки жрачки на ивана, его ватосамку и каждого ********, на шару же!
Потом - завязка циллюлитного жира в шезлонге на пляже, до ужина.
На ужин - по три полных тарелки на каждого... И так - 10 ночей/11 дней.
Как тут мир увидеть! Вискарь же на шару!
Да, кацапы?
Іди за рускім кораблем, кацапура.
Пля, вот существо убогое, огромная жаба его давит не по детски. Сам ведь дальше "радных ипеней" не бывал нигде, а тут магнитиков намародёрил - и пальцы веером.