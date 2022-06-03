"Е#ать, такие путешественники": Оккупант хвастается украдеными магнитиками из холодильника. АУДИО

Российские оккупанты завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", -рассказывает российский мародер своему брату.

Он добавляет, что военные РФ воруют в Украине все, что видят: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".

Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все "добро" сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал отправить домой и продать.

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