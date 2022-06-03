Расчет ЗРК С-300ПТ сбил крылатую ракету Х-59МК и сверхзвуковую ракету Х-31П.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Расчет украинского ЗРК С-300ПТ показал свою работу и продемонстрировал сбитые вражеские цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз украинские воины сбили крылатую ракету Х-59МК и сверхзвуковую ракету Х-31П.
Топ комментарии
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий03.06.2022 12:25
+26 Злий Грицько
показать весь комментарий03.06.2022 12:31
+21 Артем Костюк
показать весь комментарий03.06.2022 12:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
сбивайте, родные, все шо там чужое в воздухе некрасивое руцкое летит !!!!
молодці!
Раз это подействовало, значит НАТО не очень горит желанием полномасштабно ввязываться в эту войну в ответ на применение против нас ОМП.
С одной стороны, хочется сказать им за это "пару ласковых", а с другой - своё надо иметь, Ольха-М могла бы наносить удары за 120 км, кто нам виноват, что её не заказывали?
Да и не обязано НАТО защищать страну, не входящую в НАТО. Бывший соцлагерь вступил в НАТО в 1999 и 2004, а Украина всё не могла решить, с Западом мы или "не всё так однозначно", потому и качалась между Ющенко, Порошенко и яныком с ЗЕ. С россией надо было "перерезать пуповину" с самого начала, пока она ещё не лезла грязным рылом, куда не просят. Но вместо этого Украина разоружилась и никак не могла выбрать единый путь и уже не сворачивать с него.
В общем, США можно только поблагодарить, что "хотя бы так". При Трампе они бы нас продали в первые же дни, при чём без "гнилой дипломатичности", как Шольц, а прямым текстом. И помянуть всех, кто развалил всю военную мощь в 90-х ценой разбогатения горстки ворюг.
Дуже смішно, коли питання використовування авіації у БД обсмоктують люди, у житті не бачивши винишувача, не знаючи як його використовують, і що це таке? Для багатьох це як машина. Купив... заправляй, вантаж, і літай. Головне був би водій..і знав куди летіти. А це зовсім не так. Це у другу мирову... реаліями якої до цього часу мислять такі як ти.. так можна було. Тому я і намагався комусь довести , що нам не потрібні були не Ту-160..ні Ту-95... ні багато іншого мотлоху. Нам потрібно було максимум вступити в НАТО як можна швидче... і тоді те що у нас було, стало б поперек горла руснявим..бо це кулак, якого боїться рашка. Але бидло вибрало Кравчука...Кучму,,,Януковича... і вишеньку... Зеленого недоумка..з розумом ..як у більшості його тупорилих поціновувачів. Які нічого не розуміючі смішать всесвіт тугою за Ту-160.. ядерною зброєю... і можливістю завтра почати воювати на F-16. А казка.... Віддамо ядерну зброю.... але ви приймаєте нас до НАТО упродовж....??? років! Але русня брати, НАТО вороги, ми самі... Сподіваюсь краплина для роздумів у Вашу макітру просочилась.!?!
Ну а в бред, что у Трампа могут быть какие-то мифические кумиры, верят только не совсем адекватные люди.