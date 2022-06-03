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Расчет ЗРК С-300ПТ сбил крылатую ракету Х-59МК и сверхзвуковую ракету Х-31П.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Расчет украинского ЗРК С-300ПТ показал свою работу и продемонстрировал сбитые вражеские цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз украинские воины сбили крылатую ракету Х-59МК и сверхзвуковую ракету Х-31П.

Читайте: Германия поставит Украине современную систему ПВО – IRIS-T, - Шольц
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Топ комментарии
+50
ух...мащя !!!
сбивайте, родные, все шо там чужое в воздухе некрасивое руцкое летит !!!!
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03.06.2022 12:25
+26
Смерть кацапам!!! Слава Україні! Героям Слава!!!
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03.06.2022 12:31
+21
Ого, вот это мастерски. Спасибо!
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03.06.2022 12:27
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ух...мащя !!!
сбивайте, родные, все шо там чужое в воздухе некрасивое руцкое летит !!!!
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03.06.2022 12:25 Ответить
суперні! Побільше б С-300В !
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03.06.2022 12:26 Ответить
Противорадиолокационная ракета Х-31П

молодці!
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03.06.2022 13:41 Ответить
Ого, вот это мастерски. Спасибо!
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03.06.2022 12:27 Ответить
С-зоо надо бы на Самолеты поберечь, а ракеты бить ЗРК попроще.....
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03.06.2022 12:28 Ответить
або на балістичні ракети. Хоча, і крилата може завдати таких збитків, що краще її ліквідувати.
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03.06.2022 13:07 Ответить
Самолеты как раз летают только низко. Работа для ручных зрк.
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03.06.2022 13:08 Ответить
Ракеты труднее сбивать.
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03.06.2022 13:28 Ответить
Навіть противорадіолокаційну збили. Прикольно.
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03.06.2022 12:28 Ответить
Смерть кацапам!!! Слава Україні! Героям Слава!!!
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03.06.2022 12:31 Ответить
Пока не уничтожим авиацию рашистов эти ракеты можно сбивать вечно. Хватило бы нам боеприпасов на эти С-300
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03.06.2022 12:34 Ответить
Так запускают с территории рашки. Чем их там сбивать?
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03.06.2022 15:05 Ответить
ППО України-респект...
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03.06.2022 12:34 Ответить
Нам нужны еще и F-16 которые в радиусе 230 км могут легко сбивать крылатые ракеты.Надеемся на ленл-лиз.
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03.06.2022 12:38 Ответить
Это не трактор, что сел, завел и поехал. Переучиваться надо и долго. F16 - после нашей победы!
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03.06.2022 15:01 Ответить
для досвідченого пілота перевчитися то не є проблемою, особливо під час війни - мотивації більш ніж достатньо і мозок працює зовсім в іншому режимі
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04.06.2022 16:35 Ответить
Если бы не обосцавшиеся западные лидеры уже давно можно было 12 украинских пилотов обучить полетам на F16. А так да причитаем у них нет обученных пилотов. Ракеты средней дальности тоже страшно давать, а вдруг куйло рассердиться.
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05.06.2022 01:12 Ответить
Плюс за обоссаных западных "лидеров"
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05.06.2022 08:47 Ответить
це чим же ф16 може збивати цілі за 230 км,га дурнику,якщо сама далекобійна західна ракета повітря-повітря стріляє на 140км? 230 км в кращому разі він зможе виявити,і то не факт що ракету,а дай боже літак,**** де вас таких бовдурів беруть...
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03.06.2022 15:02 Ответить
Чому саме за 230 км? А за 100 км (наприклад) збити ракету релігія не дозволяє? Так хто тут дурнику і бовдур?
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03.06.2022 16:22 Ответить
ще раз і тобі бовдуре відповім,тіло зверху запевняє що ф16 валить все навкруги аж на 230км
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04.06.2022 02:03 Ответить
Рашисты продолжают обстреливать Украину всем что у них есть от крылатых и баллистических ракет до солнцепеков выжигающих наши города и села, и при этом Запад рассказывает нам что нельзя давать Украине оружие чтобы небыла эскалации, А какая еще эскалация возможна?
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03.06.2022 12:45 Ответить
Хотите попробовпть что ли?
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03.06.2022 13:30 Ответить
Та х..й ми на вас клали, капоїди грьобані. Ти ще з остраху всираться будеш, падаль цапорила.
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03.06.2022 13:43 Ответить
Обязательно попробуем
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03.06.2022 14:00 Ответить
На днях "бывший КГБшник" намекнул, что кацапы пригрозили США применить в Украине оружие массового поражения (ОМП), если нам дадут ракеты на 300 км.

Раз это подействовало, значит НАТО не очень горит желанием полномасштабно ввязываться в эту войну в ответ на применение против нас ОМП.
С одной стороны, хочется сказать им за это "пару ласковых", а с другой - своё надо иметь, Ольха-М могла бы наносить удары за 120 км, кто нам виноват, что её не заказывали?
Да и не обязано НАТО защищать страну, не входящую в НАТО. Бывший соцлагерь вступил в НАТО в 1999 и 2004, а Украина всё не могла решить, с Западом мы или "не всё так однозначно", потому и качалась между Ющенко, Порошенко и яныком с ЗЕ. С россией надо было "перерезать пуповину" с самого начала, пока она ещё не лезла грязным рылом, куда не просят. Но вместо этого Украина разоружилась и никак не могла выбрать единый путь и уже не сворачивать с него.

В общем, США можно только поблагодарить, что "хотя бы так". При Трампе они бы нас продали в первые же дни, при чём без "гнилой дипломатичности", как Шольц, а прямым текстом. И помянуть всех, кто развалил всю военную мощь в 90-х ценой разбогатения горстки ворюг.
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03.06.2022 14:18 Ответить
Очень большая вероятность что ничего хорошего Украине не светит в плане независимости. США и Англия потихоньку прозревают КТО такое Zеленое ЧМО с его партией предателей - кремлевских крыс. Кому интересно помогать стране, правительство которой против того, чтобы ей помогали и даже наоборот, которое хочет сдать страну? На самом деле всё очень *****, не сейчас, так еще через 8 лет паРаша захватит уже ВСЮ Украину, если, конечно, народ типа Zедебилов снова выберут Zеленое ЧМО, и вероятность этого очень высокА... Zеленое ЧМО великий ******** своих 73% дебилов.
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03.06.2022 14:53 Ответить
..какую военную *мощь* развалили в 90-х? Горы устаревшего оружия? Вот если бы продавали с умом, а на вырученное модернизировались и обновлялись?! Или может нам нужны были 200 транспортных Ил-76, или 3500 танков Т-55,62 с древним оборудованием? Или те 20 Ту-160 с крылатыми ракетами, что порезали? Как бы Вы умудрились запустить те Х-55 с того же Ту-160.. если ему даже взлететь не дали бы!? И куда ему возвращаться? В Полтаву или Прилуки? Даьняя авиация псин не базируется около границы... а в глубине рашки прячется. Надо понимать...для чего такие вооружённые силы были в СССР и остались в Украине. Что то на вооружении Германии, Франции, Польши с Британий нет ни одного самолёта типа Ту-160 или Ту-95. У многих стран даже крылатых ракет нет. Вам ничего это не говорит? А мы с голой задницей в 90-х смоги бы эту массу вооружения содержать? А то что продавая... отчаянно просирали... тут без вопросов!!! Понимайте тему, чтобы не писать глупостей!
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03.06.2022 15:35 Ответить
Нарешті адекватний коментар стосовно цієї теми.
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03.06.2022 16:57 Ответить
Не треба тут дурниці проповідувати. В Україну виводилися частини з Групи радянських військ у Німеччині оснащених новітньою, на той час технікою. Які ще Т-55,62? Т-64 та Т80, що й зараз воюють, модернізовані звичайно. А що в Україні не було 8-мої окремої арміяї протиповітряної оборони? Три корпуси ППО (28-й, 49-й, 60-й). Разом - 142 зенітно-ракетних дивізіони (зрдн) в т.ч. 47 зрдн С-75М/М2/М3, 25 зрдн С-125М/М1, 35 зрдн С-200А/В/Д та 35 зрдн С-300ПТ/ПС. Ще й військова ППО - Буки, Тори, Тунгуски, Шилки. Кольчуги взагалі унікальні. Та москалі навіть сунуться не змогли б, а ТУ-160 вільно літав би в небі. ще й ТУ-22М. А голу задницю у 90-х організували нам Кравчуки та Кучми коли почали "приватизовувати", для своїх, державні підприємства, більшість котрих просто порізали на метлом. Україну зробили сировинним придатком - метал, руда, та сільгосппродукція. Почалося з ЧМП і поїхали. Я вже мовчу про ракети. Вилазить тут дурень і меле нісенітниці.
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03.06.2022 17:37 Ответить
..достатньо..дурню.. прочитати тут твій початковий висер!!,,, ...новітньою НА ТОЙ ЧАС!!))))) Тобі довбню не доходить, що держава НЕ СПРОМОЖНА була витримати такій військовий тягар. Тому..я і кажу..що потрібно було продавати ..а не просирати. І я тобі довбню... кажу про авіацію... у якій я розбираюсь значно краще тебе. Ти навіть поняття не маєш, скільки коштує експуатація Ту-160. Тому і навів приклад, що більшість розвинутих країн і не збираються мати такий вид авіації, як Ту-160 та Ту-95. Бо це дуже дорого. Ти тут намалювало маячню про С-75..С-125..С-200... Це озброєння початку 60-х років. І всі частини, які виводии з тієї ж Германії в Україні НЕ РОЗГОРТАЛИСЯ!!! А йшли на бази зберігання, а реально банально кидались у полях. Ти навіть не знаєш..що на базу зберігання у Богданівці під вітер і дощ з 1989 по 91 рік вивези 60000 умовних вагонів ***********, які через пять років не те що були небезпечні для використання, а до їх підходити неможливо було. А от як би їх продавали та використовуваи кошти на модернізацію та закупівю іноземної зброї... то тоді кацапсячі і не полізли би. Дуже допомагає русні іх навіть модернізована, як вони кажуть..зброя? Чи то ми змогли б з України пускати крилаті ракети з Ту-160? Ні..дурню.. не змоги б. Бо це зброя іншої направленності. Вільно літав... Ти ще дурню розкажи про сотні Міг-23 та Су-17..яких у нас при СРСР були сотні в Україні.. а хто б іх зберігав, деб ти ..недоумок взяв сотні пілотів, міліони тон палива.. Чи може нам потрібні були 200 транспортників Іл-76. ??? Тому перш ніж вилазити з дійсно дурноватим спічем... поцікався... потрібна чи було така кількість зброї, звідки взяти кошти для її експуатації!! Для тебе..дурню...!!! Не кількість зброї, а якість зброї!! І для чого ця зброя... ти і близько не розумієш. Тому на закінчення... твої слова!! Вилазить тут дурень і мее несенітниці...
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03.06.2022 22:36 Ответить
уті путі все у нього дорого і все у нього брухт,ну давай пройдемся не по бурхту,а це 19 ту160,8 яких простоявши до 98го року наземлі спокійно злетіли на кацапію,що говорить що спокійно решта могла стояти на консерві,як і 40 ту-22м3,тепер по звичайним літакам,67 су-27,220 міг-29,і 80 су-25,а не треба тут тирату ***** про мульйоні тон карасіну,су-27 спокійно ставили на зберігання навіть на 10 років і ніц їм не було тому не требя тут розповідати казки прол всьо пропало,а ту-160 з їх х-55 спокійно б сторожили небо ,а про те що кацапи не дали їм злетіти це ти сам придумав чия як,чомусь сушки і міги 24го злетіли а тушки мали не злетіти?с125 не брух.то раз,на кацапську навалу і вони згодяться,а про с200 то взагалі ******* ,чогось в 18му хотіли їх відновити,і не вважали брухтом,але тут прийшов іксперд з канади і все обісрав)))
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04.06.2022 02:35 Ответить
а іще забув про 120 су-24 та десь стільки ж мі-24,але то таке,то ж все брухт)))так що їж в голову їж,бо про зберігання авіатехніки ти не вкурсах)))
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04.06.2022 02:46 Ответить
...дурненьке..))) А де ж ти таку кількість єкіпажів набереш на ці законсервовані літаки. Ти ж..дурнесеньке тільки кількістью і оперуєш, зовсім не думаючи, що на кожен літак потрібно мінімум 1.5 єкіпажа...і вони повинні постійно тренуватися. Це дурнику.. не танк, у який можна посадити трактористів... затративши на них місяць підготовки. Ті..дурнесеньке навіть не знаєш, шо передані кацапії Ту-160 виводии з консервації майже ТРИ місяці. Навіть дурненьке не знаещ, що зберігання Ту-160 повинно бути з повною заправкою, бо конструкція баків та паливної системи не дозволяє зберігання у сухому вигяді. Ти навіть і близько не знаєш, що таке зберігання літака. Через півроку-рік стоянки його потрібно переконсервовувати...тобто... проганяти всі системи... консервувати наново двигун. Через три роки зберігання вже тільки КВР на заводі..чи підприємстві, які обсуговують цей тип літака. Для тебе, дурню... розповім, що навіть московити приганяли свої Ту-95 та Ту-142 у Миколаїв на КВР...бо не могли проводити його у себе. А у нас... дурню... абсолютно не було бази для відновлювання Су-25, Су-24... не кажу вже про Ту-160. Чи ти..дурнику..думаєш, що завод, який профіює Міг-29 у тому ж Львові може ремонтувати Ту-160? Миколаїв, щоб перейти на КВР Іл-76 витратив 5 років та так і не зміг проводити весь комплекс КВР. Залучили гроші Пакистану і спромогися поруч з іхніми Іл-78 ще й два наших відновити. Але на тебе, відвертий дурнику.. я і так багато часу витратив. Впевнений, що ти навіть не розумієш, що таке мати такий склад авіації, і що таке підтримувати і літаки і особовий склад. Це бюджет держави на один рік. І повторюсь. Подивись телепень тупоголовий на бойовий склад авіації тієїж Німеччини чи Франції. Це сильні та розвинуті держави. І задай собі питання. А чому у них нема 120 винищувачів-бомбардуваьників, 20 стратегів типу Ту-160... 30 стратегів Ту-95МС,.. до 300 транспортників від Ан-26..12... до Іл-76.... ? Бо вони ..багаті вміють думати і рахувати. А ти..дурнику..вмієш тільки рахувати... а думати ти нездатне. І останне. Навіть збережи в Україні таку кіькість авіатехніки.... Може ти сядеш і полетиш воювати? А це ті мільони тон керосу... міліарди доларів на військові училища... і постійна підготовка. Порахувати зможеш? Чи тільки кількість ітаків здатен рахувати? І останне. Ти б сопельки витер...дитинко..і не ліз би з дитячим мисленням туди, де серьозні люди спікуються. У мене за спиною дуже багато років льотної роботи, ВПА ім. Гагаріна ще при СРСР , КІІГА заочно при Україні і не тобі мені розповідати про стан авіації, що потрібно і як потрібно. А то ти мені зараз росповіси істерику, чому при Пороху ми не взяли канадські F-18, і що дайте нам F-16 і вже через неділю другу наші пілоти полетять воювати. Не полетять і через рік... бо нема ні структури, ні аеродромів , ні технічної бази. Поляки у мирний час витратили 20 років на перехід на F-16. Чи зрозумів ти , дурнику, щось, чи не зрозумів... це не важливо. Але повторюсь. Крім авіаціїї треба дуже багато і для інших родів військ.. і значно більше. А ти мислиш як Зепогань. Ми можемо..але не будемо... Бувай..телепень. І навчись думати...))))
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04.06.2022 09:11 Ответить
су27-им розкажеш про переконсервацію,*********,як деякі стоявши під відкритим небом з 2006го року в 14 му піднялися в небо,казкар з тебе *******,а дурненьке в дзеркалі побачиш,бо факти кажуть що іменно ти довбик)))
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04.06.2022 22:16 Ответить
...ти щеня..до того тупе та дурновате, що нема бажання тобі щось доводити! Факти, які ти висосав зі свого пальця ще раз доводять, що ти розумово відстала людина яка дійсно вигадала казку про використання залишеної в Україні зброї, і носиться з нею, як дурень зі ступою. Але ти не переживай! Такіх тупорилих довбешок дуже багато в Україні... і це наше велике горе!!!
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04.06.2022 23:55 Ответить
NavigatorUR А чому тоді наші льотчики стверджують що зможуть швидко освоїти Ф-16 і те що вони теж підходять?
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05.06.2022 03:35 Ответить
... ти з льотчиками розмовяв сам, чи начитався дурниць зі СМІ!? Ти зараз розмовяєш і що ти мелеш? Я тобі... дитинко .. скажу , що крім навчитися злітати та садитися, ще треба навчитися воювати. Літак , це не гаубиця, на підготовку розрахунку достатньо місяця. Це авіаційний комплекс.. який працює у звязку с сотнями наземних спеціалістів.Починаючи з водія паливозаправника до офіцера БК, якій керує ціленаведенням, бо пілот у винищувачі не сам шукає крилату... а його наводять .... А це радари , і не наші, це системи озброєння, і не наші, це системи тестування і забеспечення. і не наші. А сама тяжке, це аеродроми з рівним безстиковим покриттям. Тобі на роздуми. В Афганістані... Іраку F-16 почали використовувати після повного перестелення ЗПС. Баграм, Кандагар.... в Афганістані Балад, Аль Асад у Іраку... Навіть Шяуляй у Литві перестелили. Бо у F-16 дуже ніжне шассі і експлуатація з наших ЗПС просто неможлива. У нас проблеми з ЗПС навіть для транспортних літаків... Ти навіть не знаєш, що горловини наших паливозаправників не підходять до F-16.. Але це вирішується виготовленням перехідників..але і цим потрібно займатися. Я вже не кажу про сотні інших АЛЕ!!! які вирішуються не за один рік. Повторю. Польща 20 років проходила переозброєння своїх ВПС починаючи з нових ЗПС і закінчуючи навчанням солдата охорони. Літаки треба...але поки це тільки песпектива. Якщо б ті ж поляки дозволили використовувати їх аеродроми, то через півроку може щось і вийшо...
Дуже смішно, коли питання використовування авіації у БД обсмоктують люди, у житті не бачивши винишувача, не знаючи як його використовують, і що це таке? Для багатьох це як машина. Купив... заправляй, вантаж, і літай. Головне був би водій..і знав куди летіти. А це зовсім не так. Це у другу мирову... реаліями якої до цього часу мислять такі як ти.. так можна було. Тому я і намагався комусь довести , що нам не потрібні були не Ту-160..ні Ту-95... ні багато іншого мотлоху. Нам потрібно було максимум вступити в НАТО як можна швидче... і тоді те що у нас було, стало б поперек горла руснявим..бо це кулак, якого боїться рашка. Але бидло вибрало Кравчука...Кучму,,,Януковича... і вишеньку... Зеленого недоумка..з розумом ..як у більшості його тупорилих поціновувачів. Які нічого не розуміючі смішать всесвіт тугою за Ту-160.. ядерною зброєю... і можливістю завтра почати воювати на F-16. А казка.... Віддамо ядерну зброю.... але ви приймаєте нас до НАТО упродовж....??? років! Але русня брати, НАТО вороги, ми самі... Сподіваюсь краплина для роздумів у Вашу макітру просочилась.!?!
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05.06.2022 12:27 Ответить
Ти не нервуйся чоловіче, випий там таблеток...бо ти якийсь дуже агресивний. https://www.youtube.com/watch?v=-ucDk9Y5YVg Полковник Юрій Булавка, льотчик-винищувач 1-го класу ось де я це побачив. Але тепер плюс-мінус розумію які складнощі при цьому виникнуть.
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05.06.2022 18:50 Ответить
..а я покажу Юрію Володимировичу цю переписку з одним дебілом ...з набором букв ghfhg jhjh))) А Ви що , побачили в словах Булавки терміни за словами * максимально швидко*? Максимально швидко, це не менш ніж півроку при наявності всієї потрібної бази. Нажаль у цьому направленні у нас нічого нема. І я задоволений що написане мною просто Вами проаналізовано і зроблені висновки. А те що я агресивний..то не хватає вже сил вислуховувати маячню щенят, які і близько не розуміють питання, але лізуть щоб як кажуть..висра@ися..і не більш. Але Бог з ними... що це тут. Але такі ж сидять у різних комісіях у ВР, та шлють запити, скільки часу потрібно на перенавчання, коли можна почати літати та іншу маячню.....І точно так..як дебіл вище, думають, що отримавши літаки вже завтра вони полетять нищити русню. Повторюю.... Як купити машину... заправляти... завантажувати і літати ..літати і літати. А то, що для вирішення простійших питань співробітництва з тією ж Туреччиною потрібні неділі та місяці..а не виступ по ТВ з дурними казками... то тут вже не про агресивність річ. Тут вже і постріляти ідіотів є бажання.
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05.06.2022 23:30 Ответить
..і щоб наздогнати..))) Дуже велика проблема з перенавчанням ІТС.... Фактично потрібно вивчення літака від А до Я. А це з півроку теорії... практики.. та отримання всіх дозволів. Та по всім напрямам... Від техніка по озброєнню, до інженера по двигуну. Тут інструкторів, як у інших видах ЗСУ не підготовиш. Нема де в Україні тренуватися у ремонті, обсуговуванні. Точно так же і з пілотами. Все прийдеться робити за кордоном і навчати всіх там. А значна більшість навіть по українські погано розмовяють, не кажучи вже про англійську. І це теж проблема. От так вона проблема на проблемі і висить. Навіть якщо завтра скажуть... присилайте людей на перенавчання... то кого слати? Тих що зараз літають? А замість них зелені ублюдки сядуть у кабіни? Чи курсантів..лейтенантів.. випусників.. кількох останніх років? Попробуйте вирішити це питання...)))
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05.06.2022 23:53 Ответить
висосав з пальця... он як,гей дебіле,є такий сайт пр українсьу авацію,і там наприклад кожна сушка поіменно представлена і її життєвий шлях,тож стули ****** міксперд ****,бо факти так факти говорять що ти тільки ******ом махати і спроможний
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05.06.2022 18:11 Ответить
На рахунок Трампа я зовсім не впевнений. При Трампі американці прикінчили колону кацапов у Сирії без "гнилой дипломатичности", а зараз США сцяться ракети на 300 км дати.
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03.06.2022 19:04 Ответить
В Сирии была не колонно кацапов, а колонна "ихтамнетов". И колонна эта лезла прямо на американцев, а не на некие третьи силы. Когда американцы запросили российское командование, чтобы оно своих отозвало, рашка ответила "это не наша колонна". Ну, раз не ваша, то ее и разнесли в хлам. И сделал это Джим Мэттис. А Трамп его после этого снял с поста. Так что Трамп продал бы Украину - только в путь, заключил бы выгодную сделку со своим кумиром путлером, которому он больше доверяет, чем всей американской разведке.
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03.06.2022 19:36 Ответить
Не надо манипулировать фактами. В нашей стране верховным главнокомандующим является президент, а не министр обороны, Мэттис подал в отставку сам, из-за разногласий с президентом по поводу вывода войск из Афганистана.
Ну а в бред, что у Трампа могут быть какие-то мифические кумиры, верят только не совсем адекватные люди.
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04.06.2022 21:11 Ответить
Трамп щас ноет шо много бабла Украине выделяют. а так да,не ссявся бы давать,а просто смело не дал бы.
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03.06.2022 22:00 Ответить
это такая мантра политической борьбы с демократами. на дебиловатую американскую публику действует. когда я им объясняю что из 40 миллиардов помощи Украине Украина получит лишь десять , они делают большие глаза и спрашивают а сцылку можно . Если бы у власти были республиканцы то денег и помощи давали бы больше. Тут без сомнения.
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05.06.2022 01:18 Ответить
Согласен, но при Трампе войны бы просто не было, нефть была бы около $60 и кремлевские дегенераты просто боялись Трампа, считая его непредсказуемым. Сейчас много наивных людей, троллей и просто отборных дебилов набрасываются на Трампа, хотя он и не президент уже. Все обвинения сводятся к тому, что вырывают из контекста его слова. Трамп просто заявил, что направил бы американские корабли в черное море, а не выводил их, чтобы до русских дошло. Ну и летальное оружие стало приходить в Украину, только после того, как Трамп отменил запрет администрации Обамы-Байдена. Друзья Украины пытаются давить на своих конгрессменов, чтобы правильное оружие шло в Украину, но их влияние ограничено.
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04.06.2022 21:02 Ответить
Вот кому ты *******? На летальное оружие рыжая обезъяна накладывала вето до последнего - пока Конгресс его не преодолел!
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21.06.2022 15:07 Ответить
Сумщину уже задолбали обстрелами по приграничным территориям...
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03.06.2022 18:59 Ответить
Їбаште їх Воїни!
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03.06.2022 12:50 Ответить
А що обов`язково на відео накладувати якусь П Р И П Ж Ж Е Н У музичку?
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03.06.2022 13:06 Ответить
В следующий раз обязательно спросят ваше мнение.
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03.06.2022 13:23 Ответить
надо было Ласковый май
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03.06.2022 14:27 Ответить
пам`ятаєте як кацапня на гівно сходила коли нам ці С300 обіцяли? ось чому)
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03.06.2022 13:39 Ответить
У день вторгнення в зоні ООС наші С-300 навіть не були розгорнуті у бойові порядки, і були відразу знищені. На Півдні те саме. Зараз хтось там в РНБО триндить, що ми готувалися.
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03.06.2022 13:46 Ответить
Если бы готовились, то по всему периметру успехи русни были бы как в зоне ООС. Типа взяли село и застряли
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03.06.2022 14:02 Ответить
Це неправда, усі наші підрозділи ППС були у бойовій готовності з вечора 23 лютого
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03.06.2022 14:34 Ответить
*******, фотки знищених наших ЗРК на марші в інеті ніхто ще не стер,і С300 і БУКи, кілька одиніць точно були втрачені,і іменно що на марші тобто ні про яке розгортання мови навіть не було,один БУК спалили прямо разом з тагачем на трейлері
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03.06.2022 15:06 Ответить
А кто сказал что среди ПВО не будет потерь, русские как бы искали их и наносили удары точечно по ним.
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03.06.2022 15:57 Ответить
на марше не в первый день. стояли у Чугуева,естественно при вторжении свернулись и ушли.
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03.06.2022 22:05 Ответить
Ого, оказывается на войне бывают потери
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05.06.2022 08:50 Ответить
У Києві були на бойовому. Таку ж саму сбили о 5-й ранку 24-го лютого. Був свідком.
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03.06.2022 14:56 Ответить
Видел, как такие две ракеты встретились, ночью, под Николаевом. Секунд на 10 стал день. Со звуком там вообще жопа - кот упал на землю и пополз по пластунский - хто его учил, хрен его знает.
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03.06.2022 18:27 Ответить
Це люди в котів вчились. А коти повзати вміють з народження.
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03.06.2022 21:48 Ответить
слава украинским ПВО, приближающим развал страны свинопасов!
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04.06.2022 05:14 Ответить
 
 