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"Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами", – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский у стен Офиса Президента записал видеообращение к украинцам.

Глава государства обнародовал в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Лидер фракции здесь. Глава Офиса Президента здесь. Премьер-министр Украины Шмигаль здесь. Подоляк здесь. Президент здесь. Наша команда намного больше. Вооруженные Силы Украины здесь. Самое главное - наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!" – сказал президент.

Смотрите: Спасибо Байдену за HIMARS, ожидаем хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+51
Перемагальщик квартальний і всі противні рожі поруч з ним.
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03.06.2022 12:49
+50
о обізяна абхазька на місці. всі в сборі - дебіл *владімір владіміравіч дайтє рузкій язік, нє допустітє вайни*, ригонала зрадоляк - який в 2010ому на януковоща працював я називав його підріотом України, абхазька мавпа - тільки повернулася з мекдового місяця з мединським в стамбулі, Агент Його величності бункерного діда - андрій *крот* єлдак, і дебіл *не бачимо Жодної БТГ для наступу на Україну, 22ого лютого 2022ого року (с) Не служив в армії як і рабсійських колега олєнєвод *Резніков*
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03.06.2022 12:50
+45
Зе-Кодло
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03.06.2022 12:50
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Защитнички ...

Вони захищали Україну. Ви сьогодні про них і не згадуєте.

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03.06.2022 14:13 Ответить
мабуть ,у випадку окупації за 72 години,це і мала бути прорашистська влада в Україні ,на котру зробив ставку куйло,однак все їм перепутали Байда з Борисом, котрі зробили ставку на ЗСУ і народ України Не вистарчає головного спонсора цієї z - v- команди - бабломойского
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03.06.2022 14:14 Ответить
Кожен з них звинувачував Захід у нагнітанні паніки, будучи за рік попередженими, що кацапи запланували напад.
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03.06.2022 14:20 Ответить
Вот она фотка единства общества , позабывшего на время войны о распрях ! Ну ладно -премьер - государственная должность...А подоляк это шо - дожность? Это такой "ленин с нами" ? А "глава офиса по швабрам" - это он олицетворение защитников ? Глава фракции ? А где тогда остальные фракции, которые сейчас сплочённо принимают нужные законы ?

На фотке просто одна шайка... которая сама себя и снимает..... И никакого Нарциссизма, сук*
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03.06.2022 14:27 Ответить
так
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04.06.2022 04:30 Ответить
https://t.me/dragonspech Печера Дракона

@dragonspech

ВІДПОВІДЕЙ ВОНИ НЕ МАЮТЬ

Позаштатний радник Єрмака і (за чутками) головний політтехнолог ОПУ Михайло Подоляк знайшов винного у російському вторгненні. Не складно здогадатися, що винним знову виявився Петро Порошенко. А ви що, хіба не знали, що то Порошенко кругом винний?

Ну, ви що хіба не в курсі, що то Порошенко призначив начальником Генштабу і командувачем ЗСУ «видатного полководця» Хомчака-Іловайського, чиї «оптимізації» бойових бригад ЗСУ, військові незлим тихим словом пригадують ще й досі? Хіба ви забули, що саме за Порошенка зарплатні військових не піднімалися ані на копійку, аж до самого російського вторгнення? Хіба ви не знали, що саме за Порошенка кілька років поспіль провалювали державне оборонне замовлення і ледь не закрили завод з виробництва палива для ракет «Нептун» (не закрили через галас здійнятий опозицією)? Ой, а ви певно не знаєте, як за Порошенка стався скандал з «вагнерівцями»? Мабуть ви пропустили, як саме Порошенко ігнорував попередження західних союзників аж до директора ЦРУ, який прибув до Києва особисто, і тому зі столиці евакуювали ДБР, СБУ та низку установ, натомість НЕ евакуювали з напрямків головних ударів дітей та людей похилого віку (і тим прирекли їх на знущання окупантів)? Чи може ви не знаєте, що то Порошенко говорив, що не можна збільшувати ЗСУ, бо не буде грошей на Велике Будівництво і що то Порошенко закликав думати не про війну, а про травневі шашлики?

Звісно ви цього не знаєте. Бо Петро Порошенко всього цього НЕ робив. Ба більше. Петро Порошенко НЕ підписував Мінські угоди, в чому його звинуватив Подоляк. Їх взагалі не підписував жоден український політик крім Леоніда Кучми, чий статус на момент підписання був - пенсіонер.

Я вже не кажу про те, що Петро Порошенко був обраний президентом уже воюючої країни. Його обрали між атакою на 10-й блокпост 51-ї бригади біля Волновахи і першим боєм за Донецький аеропорт. У Зеленського ж було у запасі 3 роки, в ході яких він НЕ займався зміцненням захисту України. У той час будували дороги, згортали будівництво складів *********** за стандартами НАТО і розвалювали програму будівництва сержантських гуртожитків. Результат - ворог якого зупиняти довелося в міській забудові, повній мирних мешканців.

Очевидно, Подоляк зараз працює пралею. Він намагається відмити імідж Зеленського - саме тому він намагається після 3 років господарювання Зеленського звинуватити у війні Петра Порошенка. Очевидно, всі байки про якусь неймовірну підтримку Зеленського українцями, то не більше ніж байки.

В реальності, українці ставлять владі дуже багато питань, про перші дні вторгнення, і (особливо) про те, як вони дійшли до життя такого?

Очевидно, єдине що може відповісти їм влада, це давно набридле: «Це все Порошенко!» Інших відповідей вони просто не мають.
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03.06.2022 14:31 Ответить
це ви на пляжі чи що - чому фото з абізянкою?..
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03.06.2022 14:40 Ответить
хто зна...
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04.06.2022 04:31 Ответить
Они таким составом актеров намекают, что ЗСУ тут не при чем?
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03.06.2022 14:41 Ответить
То главные перемагальщики, а остальные, так, на подтанцовке
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03.06.2022 18:46 Ответить
Вгодовані кнури.
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03.06.2022 14:56 Ответить
какие отвратительные рожи!
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03.06.2022 21:17 Ответить
Очень большая вероятность что ничего хорошего Украине не светит в плане независимости. США и Англия потихоньку прозревают КТО такое Zеленое ЧМО с его партией предателей - кремлевских крыс. Кому интересно помогать стране, правительство которой против того, чтобы ей помогали и даже наоборот, которое хочет сдать свою страну? На самом деле всё очень *****, не сейчас, так еще через 8 лет паРаша захватит уже ВСЮ Украину, если, конечно, народ типа Zедебилов снова выберут Zеленое ЧМО, и вероятность этого очень высокА... Zеленое ЧМО - великий ******** своих 73% Zедебилов.
А победа, действительно, за ними...
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03.06.2022 14:57 Ответить
Авжеж виберуть, у мене знайомий з Херсону втратив там квартиру та будинок в Олешках, а винен в усьому Порох - я коли почув то був у такому ступорі що навіть не знав що сказати
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03.06.2022 21:07 Ответить
В мене для вас дві новини. Як зазвичай, гарна та погана. Почну з гарної. Наші партнери прекрасно розуміють, з ким мають справу при владі Тому, вся допомога, яку нам надають, йде не завдяки їх закликів, а всупереч їх намагань здати країну.
Погана ж полягає в тому, що скоріш за все, той самий нарід, який голосував за цих зрадників, на тлі перемог ЗСУ та "участі" в цих перемогах "головнокомандувача", знов обере це зелене лайно
Єдине моє сподівання, що:
1. Наші західні партнери будуть ретельно слідкувати за витратами коштів, які вони будуть спрямовувати на відновлення країни, та не допустять "великого відбудивницьтва".
2. На парламентських виборах переможуть ЄС та, можливо, Демсокира. Це стане запорукою унеможливлювання здачі України.
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04.06.2022 00:17 Ответить
Зеленський прийшов до влади не в 2022 році, це теж потрібно враховувати. Він за три роки ніц не зробив для запобігання війні, навпаки. А допомагають Україні не завдяки Зеленському, світ був просто шокований звірствами орди, ось головна причина.
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04.06.2022 10:06 Ответить
1. Слідкувати треба за будь якою владою, але зеленої влади не повинно буди взагалі.
===
2. На парламентських виборах ...
--
Під час війни виборів немає. А унеможливлювання здачі України забезпечують Збройні Сили України а не гнила Верховна Зрада та інші не менш прогнилі гілки влади. Країну треба будувати наново а не латати гнилі споруди. І треба це робити зараз, не чекаючи перемоги бо без тилу немає фронту.
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04.06.2022 10:02 Ответить
С такими защитниками никаких врагов не надо. Сами предложат, сами сдадут. Только бы бессрочно у властного корыта.
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03.06.2022 14:57 Ответить
С такими крысиными ******* в верхушке власти всё понятно: можно расслабиться и просто не питать никаких иллюзий о победе, к сожалению . На иллюзии и веру слишком много энергии тратится, если они ничем не питаются извне. Думаю, США и Джонсон потеряли надежду, ибо поняли кто такие эти Zеленые ЧМОшники, а их слишком много вместе с Zедебилами...
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03.06.2022 15:08 Ответить
Не надо паники, у Запада вполне понятные цели, (миллиардами они раскидаться зря не будут), селфи-обезьянки у руля Украины их планам (критическое ослабление лаптестана) не являются критической помехой...
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03.06.2022 16:53 Ответить
никто ничего не потерял. не гони здраду, пригожинский. c
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03.06.2022 21:41 Ответить
100 дней прошло, как лютая дикая орда атакует Украину. Мы выстоим и победим. Спасибо за это каждому солдату, каждому офицеру, Залужному, сумевшему при тотальном количественном превосходстве в технике, он сумел грамотно организовать нашу оборону. Мы победим.

Буба криворогий и твоя продажная Zебанутая коМанда, а ты-то тут причем? Вы, стадо ЗЕбанутых шакалов, продавали оптом и в розницу нашу страну. Победа будет за Украиной, а с вами, с каждым, разберутся.
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03.06.2022 15:13 Ответить
Понятно.
Це вони виключно себе асоціюють з народом України.
Але народ України не довіряє цій брехливій шоблі.

ЗІ: нема там для повного брехливого комплекту ще ьенедіктової, люськи аферистович, Татарова, Демченко, Кірюхи, гогі і їх спільної машки, Трухіна, Буданова і Баканова - на віть на чолі з Бенею! Оце був би повний зоопарк!

ЗЗІ: а що, якщо нема там Стефанчука - то чи не означає, що він вже не в фаворі? Стефанчук йде по стопам Разумкова?
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03.06.2022 15:21 Ответить
Не дають ракети тому що Ермак пошле ДБР і ті ракети будуть знищені прямо на складі
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03.06.2022 21:09 Ответить
Я одного тільки не можу зрозуміти, чого відос не знято на черговій Бененій котлетній вечірці?
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03.06.2022 15:50 Ответить
Зе подонок и предатель.тебя народ в тюрягу будет за шкирки тащить и твоих упырей зеленых тоже
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03.06.2022 15:56 Ответить
Які всі противні пики!!!! Ти зелене чмо і зрадник України!!! Обіцяв шашлички на травневі скотина, так воно би і було, якби не наші ЗСУ!!!! Велике нашим героям ДЯКУЮ!!! І краще би було, як би ти втік!!! Але ти і так втечеш, коли відкриється вся правда!!!
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03.06.2022 15:56 Ответить
Кому война, а кому пиар. Так кто же все таки нарциссы? Порошенко или вся эта гниль?
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03.06.2022 16:03 Ответить
Перемога належить тим, хто сплачує за неї ціну!
Хто підсахнувся під шумок війни - той збільшив ціну перемоги для тих, хто платить за неї ціну!
Хто заважає перемозі, той також підвищує ціну!
Хто здав Південь, дозволив оточити Маріуполь - не зрадники, а вбивці, т.к. ціна таких здач не лише зруйновані життя, а смерті! А це означає - вбивці.
Ті, хто поїхав за бугор, і зараз ходять клубами, бухають, розважаються витрачаючи соціалку - теж туди ж. (не кажу про тих, хто втратив житло, і все, що тут було, і такі намагаються допомагати)
Отже, перемога належать тим, хто платить ЦІНУ!
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03.06.2022 16:26 Ответить
100 днів 8 річної війни.
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03.06.2022 16:27 Ответить
Не всі вмістились в кадр. Де гетьманцев, верещук, безугла, стефанчук? І ще треба фото в профіль для протоколу.
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03.06.2022 16:28 Ответить
Защитники-недо#£ки, только благодаря вам и защитились
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03.06.2022 17:01 Ответить
Мля,одни захістники.Компанія кого треба після війни разтриляти в зборі.А ні декого не вистачає.
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03.06.2022 17:31 Ответить
После подобных селфи подлёка и абырвала был нанесён ракетный удар по учебному центру на Яворивскому полигоне. Погибли наши военные.
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03.06.2022 18:06 Ответить
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03.06.2022 18:16 Ответить
А вот и все зрадныки в куче. А не, Коломойша ещё, все "Слуги урода" и по кабинету министров прошерстить. Судьи. Страна должна знать своих "героев" в лицо, шоб не збежали
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03.06.2022 18:55 Ответить
А до цього 8 років ви що робили?
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03.06.2022 19:04 Ответить
Хотілося плюнути їм між очі....Але при чому тут мій ноутбук???
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03.06.2022 19:42 Ответить
президент старався записав звернення . прочитав усі коментарі - жодного позитивного , видно не розуміє народ верховного , не буде вже так як до 24 ...
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03.06.2022 19:47 Ответить
Ого, "перемагальники" ви наші...ну ніяк не може без відосіків
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03.06.2022 20:24 Ответить
Це Ви себе запитуєте??? Бо щось не видно, до кого Ви звертаєтесь...
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03.06.2022 20:59 Ответить
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03.06.2022 20:34 Ответить


у Зе-шобли за сто днiв просто чудовi досягнення...



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03.06.2022 20:37 Ответить
пердаки ЗЕБилов затрещали от радости, до них не доходит что вот этот Сброд во главе с малоПИД,,,роским, бениным Нарко-Дегенератом и есть причина всего происходящего....
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03.06.2022 20:38 Ответить
Оті 73% тупих в 2019 вибрали- призначили це кодло зелене зрадників і клоуні
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03.06.2022 20:49 Ответить
А "подоляк" - шо за должность такая?
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03.06.2022 21:46 Ответить
Сразу видно наши воины-защитники! УРА!
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03.06.2022 21:47 Ответить
Ну і гидота! Все нижче і нижче... 100 днів не дякуючи, а всупереч!
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03.06.2022 22:06 Ответить
Мерзенні рила. Дивився б на них і дивився... через приціл.
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03.06.2022 22:14 Ответить
А за спиною хто правильно *** зна хто
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03.06.2022 23:04 Ответить
Лучше бы думал как вернуть 7 миллионов граждан и мотивировать остаться запертых внутри. Хотя и после войны можно будет границы закрыть. Игорю Валеричю надо ж как-то зарабатывать на нас рабах.
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04.06.2022 01:22 Ответить
Добре.
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04.06.2022 03:41 Ответить
Міг би простійше сказати вова: - "Усе лайно ТУТ".
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04.06.2022 04:54 Ответить
Всі зрадники на одному фото!
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04.06.2022 06:04 Ответить
Зє-піздота!
Чому "азовці" не на перших місцях у новинах?!!
Ваші неголені або напів-неголені ***** притомним людям НЕ ЦІКАВІ!!!
Де списки тих, хто ВИЗВОЛЕНИЙ з катівень "дьіньірьі"?!!
Яка була зроблена робота у МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ по визволенню полонених "азовців"?
Чому посол України в ООН, завдяки Кулебі, досі СПИТЬ НА СВОЇЙ ПОСАДІ й не робить дієвих кроків по визволенню полонених "азовців"?
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04.06.2022 07:37 Ответить
Досить пустопорожнього трепу цілодобового. Щось треба терміново робити. Шукай, блд снаряди! Втратимо Донбас - за ним Дніпропетровщина! А без неї - піз.єц Україні і вашій шоблі зеленій теж!
А ви там, баклани, з мужніми виразами неголеного фейса на повному умняку "вступ до ЄС" обговорюєте і витрачаєте на цю примару всі сили і час. З чим ви туди вступат будете з такою безглуздою поведінкою і оточені оцими всіми кротами?
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04.06.2022 08:41 Ответить
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?
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04.06.2022 09:06 Ответить
.....виродки.....
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04.06.2022 09:07 Ответить
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