"Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами", – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский у стен Офиса Президента записал видеообращение к украинцам.

Глава государства обнародовал в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

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"Лидер фракции здесь. Глава Офиса Президента здесь. Премьер-министр Украины Шмигаль здесь. Подоляк здесь. Президент здесь. Наша команда намного больше. Вооруженные Силы Украины здесь. Самое главное - наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!" – сказал президент.

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