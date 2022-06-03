Нацгвардейцы уничтожили состав боеприпасов и место дислокации вражеского подразделения в Луганской области. ВИДЕО беспилотника

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии нашли и уничтожили состав боеприпасов и место дислокации вражеского подразделения в Луганской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки нацгвардейцы опубликовали в соцсети.

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