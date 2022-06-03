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Нацгвардейцы уничтожили состав боеприпасов и место дислокации вражеского подразделения в Луганской области. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии нашли и уничтожили состав боеприпасов и место дислокации вражеского подразделения в Луганской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки нацгвардейцы опубликовали в соцсети.

Также смотрите: Срочник Нацгвардии за полтора месяца сбил 3 вражеских самолета из ПЗРК "Игла". ФОТО
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Топ комментарии
+34
Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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03.06.2022 12:55
+32
КРАСИВОЕ !!!
ух какое красивое ...
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03.06.2022 12:58
+25
Точность великолепная.
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03.06.2022 13:03
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03.06.2022 12:54 Ответить
Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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03.06.2022 12:55 Ответить
КРАСИВОЕ !!!
ух какое красивое ...
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03.06.2022 12:58 Ответить
Чудово !
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03.06.2022 13:00 Ответить
Точность великолепная.
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03.06.2022 13:03 Ответить
"Скорость **********" (Л. Подерев'янський, '***** масла')
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03.06.2022 16:09 Ответить
ВСЕТ🤷🏻‍♂️
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03.06.2022 13:07 Ответить
Гарний фейєрверк.
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03.06.2022 13:09 Ответить
Наглядная демонстрация что значит прятаться за гражданским населением
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03.06.2022 13:14 Ответить
Ну что, луганская вата - любители русского мира, 8 лет под обстрелами жили?
Накаркали? Ваши мечты становятся реальностью! Запасайтесь керосинками, генераторами, водой, свечками, сухарями, консервами...
Ближайшие 2-3 месяца вы проведете в подвалах. Потом мы вас освободим 🙂!
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03.06.2022 13:28 Ответить
...землю...місто...так, звільнимо, а от вату...а вона потрібна?
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05.06.2022 05:44 Ответить
...? апстриляли гражданскую инфраструктуру ...
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03.06.2022 13:43 Ответить
Алчевск?
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03.06.2022 14:09 Ответить
Скорее всего Северодонецк
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03.06.2022 14:32 Ответить
Респект за музику в фоне
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03.06.2022 14:27 Ответить
Ну, давайте лапотні, починайте вити "...ай, бесчеловечные укры, бьют по жилым кварталам..."!!!
Частіше потрібно це робити, а то сєпари за всі ці роки навіть жодного разу шибки не вставляли замість розбитих, ні в Донецьку ні в Луганську.
Потрібно звикати - війна.
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03.06.2022 15:03 Ответить
А хтось казав, що українці такі терпіли, що по житловому сектору не стрілятимуть. А )(*й вам всім. Ворога треба знищувати скрізь.
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03.06.2022 16:11 Ответить
хірурги можуть заздрити такій точності!
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04.06.2022 01:47 Ответить
 
 