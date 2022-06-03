Нацгвардейцы уничтожили состав боеприпасов и место дислокации вражеского подразделения в Луганской области. ВИДЕО беспилотника
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Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии нашли и уничтожили состав боеприпасов и место дислокации вражеского подразделения в Луганской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки нацгвардейцы опубликовали в соцсети.
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Ближайшие 2-3 месяца вы проведете в подвалах. Потом мы вас освободим 🙂!
Частіше потрібно це робити, а то сєпари за всі ці роки навіть жодного разу шибки не вставляли замість розбитих, ні в Донецьку ні в Луганську.
Потрібно звикати - війна.