"Когда уничтожаешь российский танк – это феерическое ощущение", – боец ВСУ Сергей. ВИДЕО

Минометный расчет под командованием украинского бойца по имени Сергей - уничтожил два российских танка, пехоту и боевую машину.

О некоторых деталях боевых действий минометного расчета Сергей рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.

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