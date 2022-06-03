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"Когда уничтожаешь российский танк – это феерическое ощущение", – боец ВСУ Сергей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Минометный расчет под командованием украинского бойца по имени Сергей - уничтожил два российских танка, пехоту и боевую машину.

О некоторых деталях боевых действий минометного расчета Сергей рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.

Смотрите: "Моя Херсонщина временно под российской оккупацией. Я воюю против агрессора в Донецкой области", - боец ВСУ Алексей. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
У моей бабушки 92. В 1940 ее отца русские окупанти в Риге застрелили. Он небыл героем, он был просто человек которий шол домой. На днах я ей покозала в YOUTUBE как украенци русские танки бют. У бабки глаза светились от радости. Спасибо вам! PALDIES! Dievs svētī Ukrainu!
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03.06.2022 13:31
+27
Бажаємо тобі якомога більше феєричних відчуттів...
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03.06.2022 13:21
+21
Коли я бачу як кацапсятина розлітається на куски, копита в одну, скрєпи в другу, а яйця в третю сторону то виникає неймовірне відчуття задоволення... Скажіть, це нормальні відчуття?
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03.06.2022 13:28
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Головне задоволення знищувати кацапів, а металобрухту може бути повно. головне знищувати рашистів - будь-якої статі, віку, релігії і національності!
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03.06.2022 13:19 Ответить
ну так...рівність нє.
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03.06.2022 13:23 Ответить
Бажаємо тобі якомога більше феєричних відчуттів...
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03.06.2022 13:21 Ответить
Крепкого здоровья и Удачи 🍀👍 ‼️🙏❤️💙💛Героям Слава
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03.06.2022 13:41 Ответить
ну что свиноцабаки...?\вы думаете выиграть войну...?\
в этот раз вам только - отсосиновики собирать и есть...!
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03.06.2022 13:25 Ответить
Молодец!Настоящий Украинский Воин!
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03.06.2022 13:25 Ответить
Коли я бачу як кацапсятина розлітається на куски, копита в одну, скрєпи в другу, а яйця в третю сторону то виникає неймовірне відчуття задоволення... Скажіть, це нормальні відчуття?
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03.06.2022 13:28 Ответить
Нормальне, друже, все гаразд, бо ця кацапсятина приперлась на нашу землю зі зброєю.
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03.06.2022 13:32 Ответить
це нормальне відчуття!
а о коли "тамженашилюди, надоперистатьстрилять и атвестивайска"...то це вже блювотний рефлекс
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03.06.2022 13:32 Ответить
- Доброго дня. Дуже хотів би потрапити у ваш батальон!
- Для цього вам потрібно підбити танк або іншу бронетехніку, вбити 7 орків і 2 кота.
- А котів то за що ??
- Прийнятий!

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03.06.2022 14:20 Ответить
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03.06.2022 17:50 Ответить
Звичайно, феєричне. Можна отримати насолоду від свідомості того, що якийсь ванюшка зашкварюється в пузі танка. Менше живих ванюшок - більш перетворених на тушок.
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03.06.2022 13:30 Ответить
Або випаровується на атоми, голова разом з баштою відлітає, руки ноги по сторонам...
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03.06.2022 14:24 Ответить
З 82 мм міномета це ноу-хау.
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03.06.2022 13:30 Ответить
У моей бабушки 92. В 1940 ее отца русские окупанти в Риге застрелили. Он небыл героем, он был просто человек которий шол домой. На днах я ей покозала в YOUTUBE как украенци русские танки бют. У бабки глаза светились от радости. Спасибо вам! PALDIES! Dievs svētī Ukrainu!
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03.06.2022 13:31 Ответить
Ось тут не вистачає фото блаженного Кривавого Пастора
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03.06.2022 14:27 Ответить
Бажаємо вам, ще багато таких позитивних почуттів! Бережіть себе!
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03.06.2022 13:41 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі. Дякуємо.
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03.06.2022 14:08 Ответить
У мене теж є величезне бажання знишити трохи тої кровожерливої кацапської техніки. Але ,на жаль, не всім дана така можливість.
Я тільки можу собі уявити як це приємно її знищувати. Думаю що в той момент виробляється величезна кількість серотонину, і ти себе відчуваєш дуже, ну дуже добре.
Ох і злючка ж я.
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03.06.2022 16:17 Ответить
Нашим хлопцям навіть маски личать, очі виразніше підкреслюють.
Цікаво, з якої кількості підбитих танків вже можна починати хвалитися ?
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03.06.2022 16:55 Ответить
З одного танка і навіть з одного кацапа. Можливість нищіти кацапів зараз - привілей. Не всіх беруть. Більшість з тих, кому ще в лютому сказали "чекайте вдома" після відвідування військомату, досі не мобілізовані.
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03.06.2022 19:35 Ответить
 
 