"Когда уничтожаешь российский танк – это феерическое ощущение", – боец ВСУ Сергей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Минометный расчет под командованием украинского бойца по имени Сергей - уничтожил два российских танка, пехоту и боевую машину.
О некоторых деталях боевых действий минометного расчета Сергей рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.
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+30 Ināra Stira No Rīgas
показать весь комментарий03.06.2022 13:31
+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+21 Злий Грицько
показать весь комментарий03.06.2022 13:28
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в этот раз вам только - отсосиновики собирать и есть...!
а о коли "тамженашилюди, надоперистатьстрилять и атвестивайска"...то це вже блювотний рефлекс
- Для цього вам потрібно підбити танк або іншу бронетехніку, вбити 7 орків і 2 кота.
- А котів то за що ??
- Прийнятий!
Я тільки можу собі уявити як це приємно її знищувати. Думаю що в той момент виробляється величезна кількість серотонину, і ти себе відчуваєш дуже, ну дуже добре.
Ох і злючка ж я.
Цікаво, з якої кількості підбитих танків вже можна починати хвалитися ?