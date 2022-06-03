Оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы атаковали с квадрокоптера позиции российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов.
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+52 Єто Другоє
показать весь комментарий03.06.2022 13:51
+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+42 Старый зольдат
показать весь комментарий03.06.2022 13:55
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Мабуть тоді сатаністи зассяли б і массово вторгатися
Молодці хлопці!
З першого дублю!
- Нет.
- А он уже здееееесссь (бум)
Героям слава!!!