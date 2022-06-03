Оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы атаковали с квадрокоптера позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов.

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