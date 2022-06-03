РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15070 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
37 550 26
армия РФ (15366) беспилотник (2093) война (46763) уничтожение (3834)

Оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы атаковали с квадрокоптера позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: "Когда уничтожаешь российский танк – это феерическое ощущение", – боец ВСУ Сергей. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+52
КрасівоЄ! Їбаште їх, хлопці!
показать весь комментарий
03.06.2022 13:51
+49
Оператору квадрокоптера-респект...
показать весь комментарий
03.06.2022 13:52
+42
Снайпер однако. Московита в глаз бьёт.
показать весь комментарий
03.06.2022 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КрасівоЄ! Їбаште їх, хлопці!
показать весь комментарий
03.06.2022 13:51 Ответить
Оператору квадрокоптера-респект...
показать весь комментарий
03.06.2022 13:52 Ответить
Снайпер однако. Московита в глаз бьёт.
показать весь комментарий
03.06.2022 13:55 Ответить
Добрий вечір. Ми з УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
03.06.2022 13:57 Ответить
Красень! Що тут казати
показать весь комментарий
03.06.2022 14:02 Ответить
Так можно дронами и войну выиграть.
показать весь комментарий
03.06.2022 14:04 Ответить
А я би на початок війни у нас було не 12, 1200 дронів?
Мабуть тоді сатаністи зассяли б і массово вторгатися
показать весь комментарий
03.06.2022 18:03 Ответить
Це мабуть той побутовий дрон на який Юсупова з українців гроші збирає? а де відео з американських дронів-камікадзе? Де відео з вітчизняних армійських дронів ,версій котрих було з десяток штук? Чому більше нема відео з Байрактарів котрими баранили кацапів в лютому місяці?
показать весь комментарий
03.06.2022 20:42 Ответить
Хто хоче побачити, як баранять кацапів, вирушає на передову, а не вимагає кіно, сидячи в затишному місці.
показать весь комментарий
05.06.2022 13:15 Ответить
Ювеліри, *******!

Молодці хлопці!

показать весь комментарий
03.06.2022 14:05 Ответить
Бажаю нашим хлопцям побільше дублів ! Бережи їх Боже !
показать весь комментарий
03.06.2022 14:09 Ответить
Не дублів, а влучань!

З першого дублю!
показать весь комментарий
03.06.2022 14:20 Ответить
- Слышь Вася, что-то хохлов давно не видно бы_________________________________________________________
показать весь комментарий
03.06.2022 14:11 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 14:50 Ответить
- Хохла видишь?
- Нет.
- А он уже здееееесссь (бум)
показать весь комментарий
03.06.2022 15:02 Ответить
А де ненормативна? Назвав орків які вони є!
показать весь комментарий
03.06.2022 14:16 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 14:25 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
03.06.2022 14:28 Ответить
Нахер у немцев бтеры просить ,пусть нам дроны любые подгонят вместо тяжёлого вооружения(танки и рсзо они нам всеравно не дадут)
показать весь комментарий
03.06.2022 14:34 Ответить
Тут такое дело. Прозвучала сирена и команда: "Все в укрытие!" Ну, в данном случае, в окоп. Вот орки и спрятались в окопе. Ну, кто же знал, чем оно обернётся
показать весь комментарий
03.06.2022 14:51 Ответить
Так эта команда из динамика квадрика прозвучала - оператор уже навелся на окопы.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:52 Ответить
Ну, да! В следующий раз может прозвучать команда: "Всем оставаться на своих местах!"
показать весь комментарий
03.06.2022 16:20 Ответить
О це і є ******* війна планшет, джойсік і нема москаля лише сира земля
показать весь комментарий
03.06.2022 15:52 Ответить
Так. А при наявності "прокачаніших" ґаджетів (MQ-9) і робота за джойстиком йде веселіше.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:18 Ответить
Cool!
показать весь комментарий
03.06.2022 16:33 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
03.06.2022 16:57 Ответить
 
 