Нет сомнения, что Евровидение состоится в Украине, - Ткаченко. ВИДЕО

Нет сомнения, что Евровидение состоится в Украине, но не исключено, что некоторые условия придется изменить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на пресс-конференции в Медиацентре Украина - Укринформ.

"У нас нет сомнений, что оно должно пройти в Украине. Единственное, что никто еще не проводил Евровидение во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия, возможно, должны быть изменены", - сказал Ткаченко. .

По его словам, Украина уже получила от Европейского языкового союза опросник по тем вопросам, которые наша страна должна решить в рамках организации Евровидения в Украине. Министр намерен сегодня обсудить их с представителями конкурса.

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