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Евровидение (765) Ткаченко Александр (429)

Нет сомнения, что Евровидение состоится в Украине, - Ткаченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине

Нет сомнения, что Евровидение состоится в Украине, но не исключено, что некоторые условия придется изменить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на пресс-конференции в Медиацентре Украина - Укринформ.

"У нас нет сомнений, что оно должно пройти в Украине. Единственное, что никто еще не проводил Евровидение во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия, возможно, должны быть изменены", - сказал Ткаченко. .

По его словам, Украина уже получила от Европейского языкового союза опросник по тем вопросам, которые наша страна должна решить в рамках организации Евровидения в Украине. Министр намерен сегодня обсудить их с представителями конкурса.

Читайте: Ткаченко о Евровидении-2023: это и не просто, и не дешево, мы все сделаем на самом высоком уровне
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Топ комментарии
+5
Віддайте Великобританії чи Польші...
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03.06.2022 14:42
+5
Прямо в ОПі, щоб і Ахрєнамія зміг прийняти участь.
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03.06.2022 14:47
+4
На могилах такі заходи не проводять. Пропоную Сімферополь.
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03.06.2022 14:39
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В освобождённом Мариуполе !!
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03.06.2022 14:36 Ответить
На могилах такі заходи не проводять. Пропоную Сімферополь.
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03.06.2022 14:39 Ответить
Ткаченко- це агент. Всі дії міністерства спрямовані проти України
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03.06.2022 17:51 Ответить
Рік часу. Думаєш кацапи стільки протягнуть воювати?
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03.06.2022 14:40 Ответить
Віддайте Великобританії чи Польші...
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03.06.2022 14:42 Ответить
Дебільний оптимізм..Це як на цвинтарі бачити знаки додавання,а не хрести! "Держслужбота" живе в іншім вимірі. Планета Плюк...
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03.06.2022 14:45 Ответить
Прямо в ОПі, щоб і Ахрєнамія зміг прийняти участь.
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03.06.2022 14:47 Ответить
Ще **** один шашличник пляць.
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03.06.2022 15:07 Ответить
Зеленим тільки гульки давай...
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03.06.2022 15:57 Ответить
Щодо місця, то давно відомо, що ніде крім Києва немає арен на 10000+. Точніше, і в Києві їх немає, але і Палац спорту може цього разу бути вільним від матчів з хокею, і в МВЦ тепер навіть побільшало місця у порівнянні з 2017р.
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03.06.2022 16:44 Ответить
Ви ********* на всю голову !
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03.06.2022 17:10 Ответить
Ви вже здобули перемогу? Чи такі як брехуни Ткаченко (Порошенко вбив брата) на фронті не бувають?
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03.06.2022 19:26 Ответить
было бы правильно отдать, добровольно, конкурс в Польшу. за федишин будет отвечать вся страна.
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03.06.2022 20:12 Ответить
Навіщо? За які такі гроші? За гроші ЄС? І як щодо безпеки? Я за те, щоб віддали Польщі. Але і Польща зараз може не потягнути. Знов "хлєстаковщина" і "потьомкінські дєрєвні", але вже за чужий рахунок.
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04.06.2022 00:38 Ответить
Так, прочитала статтю про "опитування в Європі" і моя попередня думка вже не така категорична. Так, Європа має знати, що таке є Україна - а не тільки побачити красу нашої країни та її горе. Головне - донести, що Україна окрема, незалежна держава зі своєю культурою. І що Україна - не частина росії, і бореться за свою свободу у національно-визвольній війні. І чим більше гостей зі всього світу приїде і побачить все це своїми очима, тим краще. Бо краще один раз побачити, чим сотню разів почути.
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04.06.2022 01:09 Ответить
 
 