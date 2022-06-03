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Агент ФСБ задержан во время съемки одного из военных объектов Черкасщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, собиравшего данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов в Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что предатель задержан "на горячем" - во время съемки одного из военных объектов.

"Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный "поклонник" запрещенной партии Шария. Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти", – говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил в ФСБ оружие:

- пистолеты с глушителем и прицелами;
- патроны с магазинами;
- гранаты с запалами;
- противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

В настоящее время агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+13
"Партія шарія" - найкраща назва для якогось обласного Гей-клубу...
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03.06.2022 15:05
+12
Опять мусора на измену Родины поймали. Небось этот тоже кричал что низзя народу разрешать давать оружие ато перестреляют друг друга.
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03.06.2022 14:51
+7
шакалы....вешать таких надо
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03.06.2022 15:17
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Опять мусора на измену Родины поймали. Небось этот тоже кричал что низзя народу разрешать давать оружие ато перестреляют друг друга.
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03.06.2022 14:51 Ответить
"Партія шарія" - найкраща назва для якогось обласного Гей-клубу...
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03.06.2022 15:05 Ответить
для них надо открывать бары "Голубая устрица" как в старом фильме
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03.06.2022 15:11 Ответить
"Голубая устрица" уже давно укоренилась нарицательным эпитетом в сознании нашего поколения!
А "Партия шария" должна стать таким-же и (что главное) с той-же смысловой идиомой эпитетом для будущих поколений!
"Партия шария" - геторосексуалам вход запрещён!
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03.06.2022 15:40 Ответить
свінгер-клубу. він зі своєю жінкою-трансвєстітом свінгери.
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03.06.2022 16:07 Ответить
Українською це буде "Поросянгери"?
Тоді хай буде
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03.06.2022 16:49 Ответить
Свінгер-клуб для геїв!
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03.06.2022 16:53 Ответить
шакалы....вешать таких надо
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03.06.2022 15:17 Ответить
наваіспічонні грамадянин Невзоров з дружиною?
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03.06.2022 15:20 Ответить
Гадина!
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03.06.2022 15:45 Ответить
упіймали таки на гарячому єрмака?
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03.06.2022 16:07 Ответить
мабуть, все ж таки, магазини з набоями, а не набої з магазинами..
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03.06.2022 18:49 Ответить
Якшо мені десь колись трапиться "під ноги" якесь гнидюче створіння із тої шарой@бної пітушні - хай мені пробачить шановне товариство,🤔 але я його напевне просто вб'ю.. Без суду і слідства, ну ак як не вб'ю - то точно покалічу!!
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03.06.2022 18:54 Ответить
военный стан зажмурить
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04.06.2022 23:36 Ответить
 
 