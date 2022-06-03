РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
9 913 27
война (46763) Мариуполь (5562) оккупация (9509) разрушение (124)

Оккупированный и разрушенный Мариуполь: город, в который ворвался "русский мир". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованные кадры, снятые в центре оккупированного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы разрушения, нанесенные оккупантами во время бомбардировок и обстрелов.

Читайте: Оккупанты в Мариуполе не выдают справку о смерти в случае гибели человека под обстрелами, - Андрющенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Почему Зеленский не готовился к войне? - YouTube
показать весь комментарий
03.06.2022 16:00
+11
Спасибі зе. Хуже нє будет. Какая разніца. Шаурма. Буковель. Янелох. В глаза путіну. Просто перестать стрелять. Вагнерівці. Коломойській. Цькування атошників. Переслідування п'ятого. Велике крадівництво. Разгул зелених по дорогам. Переслідування Бутусова. Наркота. Оман. І багато багато всього іншого. Так, ще шашличкі на травневі. В нас є своя розвідка, що ж ви містер Блінкен нам розповідаєте.
І зараз це все продовжується. 95 квартал гастролює.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:27
+10
показать весь комментарий
03.06.2022 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему Зеленский не готовился к войне? - YouTube
показать весь комментарий
03.06.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 16:12 Ответить
Так анализы до сих пор так и не сдал а вы хотите готовился к войне..ага он готовился дороги для доблестной 2 армии мира строил..но случился облом...народ Украины к удивлению своего же Президента упёрся рогом и начал отрывать бошки рашистам ...и это было и удивление и шок *** Гетмана он даже в Белоруссию отправил договариваться но украинцы обломали все хотелки а приехало порядка 25 тысяч добровольцев и ещё и ещё тероборона оказалась не профанацией и полиция даже и простые безоружные граждане которые травили рашистов пирожками с ядом кидали гранаты с балконов коктейли Молотова уверен что это все наконец то заставило Зеленского открыть глаза и понять что Украина это неточно не Россия и не Малороссия и это не наши люди а прошел четкий раздел враг и защитник Украины ..кто есть кто сразу стало ясно...
показать весь комментарий
03.06.2022 16:19 Ответить
Очі відкрились не від героїчного опору наших людей, а від розстрільного списку,вилученого в групи зачистки 24 числа. Це спонукає.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:38 Ответить
Покаэите это на весь мир как путен учил жителей дамбаса разговаривать на рузгом языге
показать весь комментарий
03.06.2022 16:10 Ответить
Спасибі зе. Хуже нє будет. Какая разніца. Шаурма. Буковель. Янелох. В глаза путіну. Просто перестать стрелять. Вагнерівці. Коломойській. Цькування атошників. Переслідування п'ятого. Велике крадівництво. Разгул зелених по дорогам. Переслідування Бутусова. Наркота. Оман. І багато багато всього іншого. Так, ще шашличкі на травневі. В нас є своя розвідка, що ж ви містер Блінкен нам розповідаєте.
І зараз це все продовжується. 95 квартал гастролює.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:27 Ответить
95 квартал боневтік....далі буде
показать весь комментарий
03.06.2022 18:28 Ответить
Под окупацией, фиг КАЦАПЫ его станут востанавливать....

А если и станут....тогда сразу заорёт ОМСК, ТОМСК, ЧИТА, БАРНАУЛА - "ПОЧЕМУ ХАХЛЯТСКИЙ МАРИУПОЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮТ, А НА НАШ ОМСК, ТОМСК, ЧИТУ И БАРНАУЛ ПУШИЛИНА ЛОЖИЛИ?"
Ещё много вопросов у москалей осталось по поводу - "ПОЧЕМУ НАШИ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ ПОШЛИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРОЗНОГО И ДАНЬ КАДЫРОВУ?", а здесь сразу придется восстанавливать пару украинских городов. При чем России придется это делать под санкциями и возможным эмбарго на нефть...
показать весь комментарий
03.06.2022 16:27 Ответить
Ця влада невиправна. У ті самі дні, коли руйнується Сіверодонецьк і Лисичанськ, Кличко веде капітальний ремонт доріг коло вокзалу і на Відрадному.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:28 Ответить
І скажіть що ця війна не договорняк іудоглобалізаційних мафій.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:35 Ответить
надо было Крым в 14-м в подобное превращать.... ибо нефиг...
показать весь комментарий
03.06.2022 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UI9oq88lu20- кацапи вже всьо востановили, масовка для ублюдків кацапских
показать весь комментарий
03.06.2022 17:14 Ответить
Моє рідне місто.Проспект Перемоги,вулиця Куінджи.Скільки болі і ненавісті.
показать весь комментарий
03.06.2022 17:18 Ответить
Давайте після перемоги всіх політиків, суддів та прокурорів та і інших поганців повісимо. Набридли вони вже.
показать весь комментарий
03.06.2022 18:05 Ответить
Многих уже сейчас надо наказывать. Причем максимально жестко, а то они так и будут палки в колеса вставлять, чтобы помешать нашей быстрой победе.
показать весь комментарий
03.06.2022 20:52 Ответить
500 тыс. город захватили 15-20 тыс, наверно НАТО должно было их защищать
показать весь комментарий
03.06.2022 18:43 Ответить
Кто пустил рашу к нами гости из Крыма , с ,, хлебом и солью,, убрал минные поля , войска - в итоге десятки тысяч жертв. Аналогично на переправе в Чернобыль- ,, хлеб соль,: отсутствие отпора. Почему до сих пор об этом - ни одного слова. Никого не обвиняю, но на корабле всегда виноват капитан, генерал угробивший армию - стрелялся. Наверное , по законам войны , хоть и не виноват, все равно виноват главный. Павлиньи выступления каждый день раздражают - суперактер делает свою работу, играет. .....Так кто ответит за Мариуполь ? Кто сдал Юг? Почему тишина?
показать весь комментарий
03.06.2022 18:49 Ответить
военная тайна
показать весь комментарий
03.06.2022 22:33 Ответить
Сейчас лето , а вот зимоой , ........ К весне будет город призрак Я не думаю , что ***** его будет восстанавливать
показать весь комментарий
03.06.2022 20:29 Ответить
У них в рашке своих гордов полно, которые выглядят как нынешний Мариуполь... Так что понятно отсраивать его никто не будет. Скорее всего центр города немного украсят, для телевизионной картинки и все.
показать весь комментарий
03.06.2022 21:03 Ответить
Алепо уже восстановили
показать весь комментарий
03.06.2022 20:33 Ответить
Really?
показать весь комментарий
04.06.2022 01:37 Ответить
Всі українські території - Крим, Донецьк, Луганськ, Маріуполь і так далі здано рашке за договором. Якщо не вірите, то подумайте - скільки сепарів (тільки не дрібних, а більше - депутатів, мусоров, сбушників, чиновників -) - заарештовано і тим більше засуджено?
показать весь комментарий
04.06.2022 08:49 Ответить
Ссылка: украинские мусора переходят на службу в днр , Мариуполь . https://twitter.com/i/status/1532417972878381059
показать весь комментарий
04.06.2022 09:08 Ответить
Попалось мне интервью одного мариупольца. Его дом раздомбили, сам он оказался в летнем санатории в вологодском лесу, но действия Расии - одобряет.
Это религиозные фанатики....
показать весь комментарий
04.06.2022 10:28 Ответить
Дивлячись на поведінку у Львові бєжєнцов з тих тнриторій, чомусь не шкода мені ...
показать весь комментарий
04.06.2022 12:18 Ответить
 
 