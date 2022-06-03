Оккупированный и разрушенный Мариуполь: город, в который ворвался "русский мир". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликованные кадры, снятые в центре оккупированного Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы разрушения, нанесенные оккупантами во время бомбардировок и обстрелов.
Топ комментарии
+21 Voc Vox
показать весь комментарий03.06.2022 16:00
+11 mik shul
показать весь комментарий03.06.2022 16:27
+10 Роман с камнем
показать весь комментарий03.06.2022 16:12
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Пожалуйста, подождите...
І зараз це все продовжується. 95 квартал гастролює.
А если и станут....тогда сразу заорёт ОМСК, ТОМСК, ЧИТА, БАРНАУЛА - "ПОЧЕМУ ХАХЛЯТСКИЙ МАРИУПОЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮТ, А НА НАШ ОМСК, ТОМСК, ЧИТУ И БАРНАУЛ ПУШИЛИНА ЛОЖИЛИ?"
Ещё много вопросов у москалей осталось по поводу - "ПОЧЕМУ НАШИ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ ПОШЛИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРОЗНОГО И ДАНЬ КАДЫРОВУ?", а здесь сразу придется восстанавливать пару украинских городов. При чем России придется это делать под санкциями и возможным эмбарго на нефть...
Это религиозные фанатики....