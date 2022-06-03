Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Колонна белорусской военной техники подошла к границе с Волынской областью. Среди техники в Дрогочине были отмечены 6 БТР и один МАЗ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Беларускі Гаюн".
По данным издания, вчера в Дрогичине была замечена колонна военной техники ВС РБ. В числе техники были отмечены шесть БТР и один МАЗ. Сегодня в 11:35 в Кобринском районе, со стороны села Барисава в сторону села Дивина проехала эта же колонна в сопровождении двух машин ГАИ. Затем в селе Дивин колонна повернула в сторону границы с Украиной.
Позже, около 12:45, со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались два БТР и МАЗ, затем за ними колонна из шести БТР и одного МАЗа.
Издание также опубликовало видео, взятое из социальных сетей.
Как сообщалось, накануне в Беларуси начали перебрасывать более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область.
Ранее сообщалось, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана военным России.
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Це відволікаючі маневри для відтягування сил ЗСУ на постійну присутність на кордоні з Білоруссю.
мож пора порубать на чипсы и... жарить? )))
Ой, як страшно.
от по болотам і по гатям і пре гнідий....
Интересно. Очень.
https://www.youtube.com/watch?v=XuhQmvuMSDo
https://www.youtube.com/watch?v=uDa9yudI5gE
а этим бедолагам.... так пустым тубусом от NLAW... по броне хватит)))
В санкционный пакет включен Беларуськалий - 30% экспортной валютной выручки белорашки.
На давайте бульбаши, терпите дальше, скоро пол вашей недостраны останется без работы и доходов...
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Вони втратили право на армію. Зачистити.
І створити ДМЗ Білорусь.
мешой с картошкой
пакет с Сережкой?