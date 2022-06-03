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Беларусь (7524) граница (4740) техника (1542)

Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонна белорусской военной техники подошла к границе с Волынской областью. Среди техники в Дрогочине были отмечены 6 БТР и один МАЗ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Беларускі Гаюн".

По данным издания, вчера в Дрогичине была замечена колонна военной техники ВС РБ. В числе техники были отмечены шесть БТР и один МАЗ. Сегодня в 11:35 в Кобринском районе, со стороны села Барисава в сторону села Дивина проехала эта же колонна в сопровождении двух машин ГАИ. Затем в селе Дивин колонна повернула в сторону границы с Украиной.

Позже, около 12:45, со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались два БТР и МАЗ, затем за ними колонна из шести БТР и одного МАЗа.

Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью 01

Издание также опубликовало видео, взятое из социальных сетей.

Как сообщалось, накануне в Беларуси начали перебрасывать более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область.

Ранее сообщалось, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана военным России.
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Топ комментарии
+84
надіюсь все там заміновано,не буде як з Херсоном
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03.06.2022 17:06
+68
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03.06.2022 17:26
+61
Бульбофюрер таким образом отвлекает на себя часть наших войск, которые Украина могла бы перекинуть на дамбас и херсон. А потом Бульбофюрер будет рассказывать что он нипричем давайте таргавать и дружить дальше как нивчем нибывало
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03.06.2022 17:12
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надіюсь все там заміновано,не буде як з Херсоном
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03.06.2022 17:06 Ответить
на шість всратих бетеерів п'яних тероборонівців думаю вистачить)
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03.06.2022 17:19 Ответить
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03.06.2022 18:06 Ответить
А якже батальон Палиц1?
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03.06.2022 17:32 Ответить
Ніби краще. Але теж не надто тішимось.
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03.06.2022 17:17 Ответить
Чому у нас досі продаються білоруські товари???
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03.06.2022 17:38 Ответить
це точно...
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04.06.2022 06:12 Ответить
бацька на бульбу відправив
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03.06.2022 17:09 Ответить
В когось забагато пального. Ганяє техніку просто так по країні, довбень
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03.06.2022 17:10 Ответить
Бульбофюрер таким образом отвлекает на себя часть наших войск, которые Украина могла бы перекинуть на дамбас и херсон. А потом Бульбофюрер будет рассказывать что он нипричем давайте таргавать и дружить дальше как нивчем нибывало
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03.06.2022 17:12 Ответить
Лукашенко запропонував транзит українського зерна через Білорусь, але країни Балтії повинні дозволити транспортувати білоруські товари через свої порти
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03.06.2022 18:12 Ответить
То бульбоносні війська з колгоспу "Шлях до могили"
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04.06.2022 08:43 Ответить
От курва, не дадуть спокійно пожити.
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03.06.2022 17:11 Ответить
на 5 хвилин роботи нашим, везіть ще!
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03.06.2022 17:12 Ответить
Как бы там за рулем не сидели узкие. Проверяют бдительность наших всу и тро.
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03.06.2022 17:13 Ответить
Нехай перевіряють. Це рейс в одну сторону.
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03.06.2022 17:18 Ответить
Чим невдаліше діє Путін, тим більш починає вовтузитись Лукашенко.
Це відволікаючі маневри для відтягування сил ЗСУ на постійну присутність на кордоні з Білоруссю.
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03.06.2022 17:13 Ответить
Сподіваюсь, якщо бульбазавр все ж віддасть наказ на перетин кордону України, то наші одразу почнуть гатити по російських базах на території Білорусі.
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03.06.2022 17:13 Ответить
Аби що написать, скоро новина буде "білоруський зальдат підійшов до кордону з Украною", у абдрістовича сказали, що будуть запеклі бої найближчі 15 хвилин або до осені
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03.06.2022 17:14 Ответить
Бульба созрела. Пора закапывать.
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03.06.2022 17:17 Ответить
а зачем закапывать зрелую бульбу ))) да еще и в июне? )))
мож пора порубать на чипсы и... жарить? )))
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03.06.2022 17:45 Ответить
Не эту,гнилая

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03.06.2022 17:58 Ответить
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03.06.2022 18:13 Ответить
Чтобы больше не вылезла.
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03.06.2022 22:03 Ответить
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03.06.2022 17:18 Ответить
тільки дихніть перегаром не так в сторону Волині - отримаєте по самісінькі яйця.
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03.06.2022 17:21 Ответить
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03.06.2022 17:26 Ответить
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03.06.2022 18:04 Ответить
Бульбахфюрер вирішив трясанути своїми позеленілими бульба́шками перед ****** - даремно, ***** давно кастрований. Луку теж це чекає. Їм вже пізно смоктати кінці один одному.
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03.06.2022 17:36 Ответить
****, хіба це колона? Це Охтирській самообороні на 5 хвилин роботи...
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03.06.2022 17:36 Ответить
6 бтр это даже смешно если честно, какая колонна, так на 10 минут боя не более.
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03.06.2022 17:36 Ответить
Шість БТР і один МАЗ?
Ой, як страшно.
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03.06.2022 17:44 Ответить
це ще ніхто воза з коником за колоною не бачив, а боепріпаси ж треба?
от по болотам і по гатям і пре гнідий....
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03.06.2022 18:12 Ответить
А у возіку тому Бульбафюрер з картою, з тими 4 пазіцьііямі.... кЇк
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03.06.2022 20:27 Ответить
Вони мабуть обісралися поки доходили. Маклауди, мля, безсмертні. Капець. Це навіть не смішно. Це повна ржака. Воєни, мля, херові.
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03.06.2022 17:45 Ответить
З нетерпінням чекаємо. Вже заїбались ждать.
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03.06.2022 17:47 Ответить
Навряд чи. Вважаю у білорусів ґлузду більше ніж у кацапів.
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03.06.2022 17:48 Ответить
мені б ваш оптімізм, після останніх подій, ну хоч відсотків 20...
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03.06.2022 18:13 Ответить
Это мнение беларуского военного аналитика.
Интересно. Очень.
https://www.youtube.com/watch?v=XuhQmvuMSDo
https://www.youtube.com/watch?v=uDa9yudI5gE
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03.06.2022 22:39 Ответить
ну....скажем так.... за 3 месяца войны наши разхреняривали колонны и по многочисленнее...
а этим бедолагам.... так пустым тубусом от NLAW... по броне хватит)))
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03.06.2022 17:49 Ответить
Понты. Такие понты...
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03.06.2022 17:51 Ответить
иногда... раздутые понты стекают адреналином на каблуки))))
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03.06.2022 18:00 Ответить
Белорусам видно мало санкций ЕС?
В санкционный пакет включен Беларуськалий - 30% экспортной валютной выручки белорашки.
На давайте бульбаши, терпите дальше, скоро пол вашей недостраны останется без работы и доходов...
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03.06.2022 17:53 Ответить
Там бульбаші і поляжуть всі,якщо що...
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03.06.2022 17:57 Ответить
************, ***** хочешь???
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03.06.2022 17:58 Ответить
Эта колона бульбашей для наших, как за ухом почесать. Бульбаши еще ответят, легли как тряпки под орков.
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03.06.2022 17:58 Ответить
Всем бояццо. Едут боевые чипсы
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03.06.2022 18:02 Ответить
деруни)))
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04.06.2022 01:42 Ответить
Колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю. ВIДЕО
_____________________

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03.06.2022 18:02 Ответить
О, це ДУЖЕ серйозне угруповування. Цілих 6(!) БТРів та один МАЗ. Я думаю, нашим треба капітулювати, не встпаючи в бій...
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03.06.2022 18:03 Ответить
мощь... вероятно шизофреничемкая
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03.06.2022 18:04 Ответить
**************** хоче напасти на Волинь, а ви там городами своє борошно везить, та нас з собою торгувати візміть, мижебрати.
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03.06.2022 18:08 Ответить
Бульбафюрер под угрозой чаевания с "новичком" выполняет кацапский заказ по оттягиванию сил ВСУ.
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03.06.2022 18:12 Ответить
Щур бялоруський, підстилка московська хоче, щоб ми перекинули свої резерви з півдня чи сходу? Та ні, ваші ******** будуть нищити ТРО і бійці, які знаходяться там, куди ви відкрито претеся.
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03.06.2022 18:22 Ответить
Adni panti.......nada dzevelin pakazatj , srazu sjebutsa vosvajasi 🤣
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03.06.2022 18:23 Ответить
Та дайте им уже спокойно зайти на территорию Украины всем составом, а потом ************, что бы одни калеки выжили.
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03.06.2022 18:27 Ответить
я підійшли, так і відійдуть, хоч і пресноводні, за напрямом руського корабля, наші посприяють.
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03.06.2022 18:32 Ответить
Це спеціально, щоб відволікати наші ЗСУ з інших гарячих точок на фронті. От же падло, чим небудь, но вислужитись.
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03.06.2022 18:34 Ответить
катофану не жалко этих маленких домикофф???
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03.06.2022 18:38 Ответить
Або якісь безстрашні, або сумасшедші бульбафріци.... У них немає інтернету? Вони не бачили як Джавеліни і Нлави жарили кацапів?
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03.06.2022 18:53 Ответить
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03.06.2022 19:16 Ответить
Требо негайно дитись в очі бацьки, і шукати там мир!
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03.06.2022 19:44 Ответить
беларусь не нападет, вы нагнетаете. Скоро будем шашлычки с картошечкой жарить
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03.06.2022 21:18 Ответить
Та що таке шість БТР та один МАЗ.?
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03.06.2022 21:25 Ответить
Під'їхали до кордону, побачили Україну , обісрались від страху Тай поїхали до пральні😆😄😄
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03.06.2022 21:26 Ответить
ну шо ******** ? Кто там говорил : лишь бы не было войны , махая шариками, шарфиками и зонтиками. Из-за вас ублюдков и ракет из вашей территории мы умираем. Мы будем помнить это очень долго.
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03.06.2022 21:40 Ответить
Слабоваты духом бульбаши , переворот не потянули , не говоря противостоянию твари-кацапии..
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03.06.2022 22:15 Ответить
Демілітаризувати.

Вони втратили право на армію. Зачистити.

І створити ДМЗ Білорусь.
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03.06.2022 22:20 Ответить
жарили мы деруны под Черниговом, "добро пожаловать на Волынь"...
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03.06.2022 22:33 Ответить
Может это пара-тройка БУХИХ ПРАПОРОВ к бабке за САМОГОНОМ ездили, а вы тут сразу: "боевая колонна на Украину прёт".
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03.06.2022 22:43 Ответить
Лука Мудищев с усердием идиота бегает на месте =)
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03.06.2022 22:55 Ответить
5-10 минут боя, не больше.
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04.06.2022 00:29 Ответить
"були помічені: 6 БТР і один МАЗ". - Ну все, нам капець. Рятуйся - хто може. Бойові бульбаші йдуть.
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04.06.2022 00:50 Ответить
Белорусь выбирай
мешой с картошкой
пакет с Сережкой?
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04.06.2022 07:37 Ответить
Есть такая забавная история из первой мировой войны. Италия не решалась на чьей стороне вступить в войну. Немецкий генштаб, со своей стороны, прокоментировал это так. "Нет, абсолютно, никакой разницы для нас....Если Италия выступит на стороне Германии, то Германии придется выделить 5 дивизий, чтобы защищать Итальянскую армию, а если против － то, теже 5 дивизий, чтобы ее уничтожить"😀
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04.06.2022 08:50 Ответить
Смысл понятен или нужно объяснять?

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04.06.2022 10:36 Ответить
 
 