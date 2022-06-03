Иностранный легион ВСУ вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Северодонецк продолжают активно штурмовать российские войска. В ходе боевых действий им удалось попасть в часть города. Вместе с тем, как подтверждают украинские военные, в самом городе ведутся бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, корреспондентам Радио Свобода удалось попасть в Северодонецк. Что происходит в этом городе и как борется "Иностранный легион" – смотрите в эксклюзивном видео Радио Свобода.
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+64 Вася Шевченко f77d76ba
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+53 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+42 Старый пионэр
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ще 1 Білогорівка (принаймні ще 1) - на трасі Бахмут-Лисичанськ, а в тій, що на березі річки кацапів досі не було...
Легіон "LIВERTY"
ЗСУ посунули рашистів у Сєвєродонецьку, тепер орки контролюють меньше половини міста - голова ОВА https://t.me/operativnoZSU/27169
Своего рода новая Азовсталь. Пока орки не сравняют Азот дальше на Лисичанск не смогут пройти.
Ой .... зараз воні буде на росТВ .... то не українці , то НАТО нас б"є
Ми могли б СИЛОЮ БРАТИ РЕПАРАЦІЇ і спасати від руйнування свої міста. Треба воювати на території ворога і нищити його інфраструктуру, його мобілізаційний резерв.