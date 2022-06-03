Иностранный легион ВСУ вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются. ВИДЕО

Северодонецк продолжают активно штурмовать российские войска. В ходе боевых действий им удалось попасть в часть города. Вместе с тем, как подтверждают украинские военные, в самом городе ведутся бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, корреспондентам Радио Свобода удалось попасть в Северодонецк. Что происходит в этом городе и как борется "Иностранный легион" – смотрите в эксклюзивном видео Радио Свобода.

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