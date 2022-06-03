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Иностранный легион ВСУ вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Северодонецк продолжают активно штурмовать российские войска. В ходе боевых действий им удалось попасть в часть города. Вместе с тем, как подтверждают украинские военные, в самом городе ведутся бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, корреспондентам Радио Свобода удалось попасть в Северодонецк. Что происходит в этом городе и как борется "Иностранный легион" – смотрите в эксклюзивном видео Радио Свобода.

Читайте также: ВСУ вынудили оккупантов отойти от двух населенных пунктов на Северодонецком направлении, - Мотузяник
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Топ комментарии
+64
бережи вас Боженька!!!
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03.06.2022 20:56
+53
Іноземному легіону ЗСУ-респект...
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03.06.2022 20:56
+42
Іноземний легіон - це вам не дон-дон! Зайшли у саме пекло!! Повага!!!
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03.06.2022 21:01
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бережи вас Боженька!!!
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03.06.2022 20:56 Ответить
Допомога на разі.
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03.06.2022 21:55 Ответить
ВСУ отбросили врага из двух населенных пунктов вблизи Северодонецка Украинские защитники не дали оккупантам захватить села Метелкино и Белогоровку, об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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03.06.2022 20:56 Ответить
посадовці МО ще не вирішили для себе остаточно, яка саме ця Білогорівка - мабуть поки не надійшла звістка від буданова

ще 1 Білогорівка (принаймні ще 1) - на трасі Бахмут-Лисичанськ, а в тій, що на березі річки кацапів досі не було...
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03.06.2022 21:01 Ответить
мабуть та що біля дороги життя
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03.06.2022 23:18 Ответить
Білогорівка Луганської області - біля переправи через С.Донець. Білогорівка Донецької області - на бахмутській трасі. Скоріше за все, окупантів відбили від Білогорівки на бахмутській трасі, бо вони там опасно наблизились.
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04.06.2022 03:26 Ответить
Іноземному легіону ЗСУ-респект...
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03.06.2022 20:56 Ответить
немає іноземців у цій війні Добра за Злом!

Легіон "LIВERTY"
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03.06.2022 21:10 Ответить
may the force be with you guys !!!!
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03.06.2022 20:59 Ответить
God bless you!!!
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03.06.2022 21:00 Ответить
Іноземний легіон - це вам не дон-дон! Зайшли у саме пекло!! Повага!!!
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03.06.2022 21:01 Ответить
Генштаб как правило задерживает новости на день, завтра будем смотреть
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03.06.2022 21:13 Ответить
Ну так оттеснили из западной части, вот у орков и "успех" в восточной. А вообще наш Генштаб консервативный и не договаривает. По liveuamap.com часть территории становится деоккупированной, а Генштаб молчит (Давыдов Брод, Александровка и Таврийское на Херсонщине). Наверно так надо. Пусть лучше так, чем наоборот
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03.06.2022 21:16 Ответить
какой раз уже регистрируешься на Цензоре...?
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03.06.2022 21:42 Ответить
DeepStateMAP | Мапа війни в Україні
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03.06.2022 21:51 Ответить
Герої.
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03.06.2022 21:11 Ответить
пошматуйтэ их хлопци,хай щастыть
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03.06.2022 21:11 Ответить
Если иностранцев кидают в Северодонецк, значит наши тылы уверенные и угрозы окружения в данный момент нет.Может прав арестович и наши какую-то хитрость приготовили и спецом заманили в город орков.
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03.06.2022 21:14 Ответить
"Іноземний легіон" - дуже різна структура. Там є і чисті тиловики, і бойові зубри, що прийшли цілими злагодженими відділеннями, такі, що можуть і з хлопцями з наших ОПСпП потягатися. І командири там вже далеко не скрізь - з кадрів ЗСУ. Звісно, без наказу їх туди б не направили. Але я не думаю, що зараз командування ЗСУ "бойві" підрозділи іноземного легіону якось особливо оберігає. Бо якщо буде - ці люди просто підуть, бо вони не для того сюди їхали, аби їх з пісюна тримали...
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03.06.2022 22:50 Ответить
Йенс Столтенберг и Джо Байден с Борисом Джонсоном никого не отправляли в Украину...украинские соддаты и офицеры проходят учебу по стандартам НАТО...нові озброєння потребують копіткої праці...
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03.06.2022 21:15 Ответить
thank you brothers
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03.06.2022 21:15 Ответить
Give'em hell, boys!
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03.06.2022 21:17 Ответить
А тим часом кадировський легіон випустив новий ролик в тік ток))Кажуть тік ток в Грозному думають закрити,або перейменувати на пук пук.
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03.06.2022 21:17 Ответить
Відбили 20%.
ЗСУ посунули рашистів у Сєвєродонецьку, тепер орки контролюють меньше половини міста - голова ОВА https://t.me/operativnoZSU/27169
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03.06.2022 21:18 Ответить
Русские идут!!! , кацапы, мордва, буряты, брысь!!
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03.06.2022 21:18 Ответить
Действия происходит на "Азоте".
Своего рода новая Азовсталь. Пока орки не сравняют Азот дальше на Лисичанск не смогут пройти.
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03.06.2022 21:23 Ответить
Іноземний легіон ЗСУ увійшов до Сєверодонецька.
Ой .... зараз воні буде на росТВ .... то не українці , то НАТО нас б"є
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03.06.2022 21:28 Ответить
Професіонали, з досвідом вуличних боїв, нафаршировані всім найкращим. Там вже добу сафарі.
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03.06.2022 21:56 Ответить
А могли б тривати в Білгороді, Брянську, Курську.

Ми могли б СИЛОЮ БРАТИ РЕПАРАЦІЇ і спасати від руйнування свої міста. Треба воювати на території ворога і нищити його інфраструктуру, його мобілізаційний резерв.
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03.06.2022 23:01 Ответить
Подяка вам, хлопці !
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04.06.2022 02:12 Ответить
 
 