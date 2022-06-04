Есть три слова, за которые мы боремся: мир, победа, Украина, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в телеграме Зеленского.

"Есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина", - отмечается в тексте.