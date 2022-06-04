РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13468 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 557 58
Зеленский (16549) обращение (497)

Есть три слова, за которые мы боремся: мир, победа, Украина, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в телеграме Зеленского.

"Есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина", - отмечается в тексте.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+50
Маю три слова,які бажаю сказати тобі гнусаве нице посміховисько-ПІШОВ ТИ *****!!!
показать весь комментарий
04.06.2022 00:38
+36
Армія , мова , віра - ось про які цінності повинен дбати президент😠
показать весь комментарий
04.06.2022 00:43
+30
зэ или z?-какая разница!
показать весь комментарий
04.06.2022 00:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
aha ...potchi kak....mir druzba zhvachka.....
показать весь комментарий
04.06.2022 00:38 Ответить
двуличный брехливый трусоватый зеленый ПОЦ - это все что нужно знать об этом так сказать "политике"
показать весь комментарий
04.06.2022 05:48 Ответить
Маю три слова,які бажаю сказати тобі гнусаве нице посміховисько-ПІШОВ ТИ *****!!!
показать весь комментарий
04.06.2022 00:38 Ответить
аж відлягло) ну, хоча б не: "просто ні нада стрілять"
показать весь комментарий
04.06.2022 00:40 Ответить
Армія , мова , віра - ось про які цінності повинен дбати президент😠
показать весь комментарий
04.06.2022 00:43 Ответить
Це так.
показать весь комментарий
04.06.2022 00:59 Ответить
А чим тобі вишиванка не до вподоби?
показать весь комментарий
04.06.2022 01:27 Ответить
Та воно й мови не знає - з ким ти сперечаєшся?
показать весь комментарий
04.06.2022 01:44 Ответить
Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное!
показать весь комментарий
04.06.2022 02:16 Ответить
вишиванка це традиція, якщо у нас немає своїх традицій то хто ми тоді? нещасні кацапи не мають традицій ну крім залити рило і піти когось вбити щоб щось відмарадерити. Віра це коли ви вірите що людина створена для щастя, що Світ чудовий, і ви так любите цей Світ і людей, що готові жертвувати собою заради інших. Як Ісус.
показать весь комментарий
04.06.2022 03:48 Ответить
тебе кацап только в лаптях ходить и срать на улице - куда тебе вышиванка?
показать весь комментарий
04.06.2022 05:49 Ответить
у кацапів є гімно стьорка.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:19 Ответить
Пиво, Машка, Шашлики
показать весь комментарий
04.06.2022 00:45 Ответить
зэ или z?-какая разница!
показать весь комментарий
04.06.2022 00:46 Ответить
«Z»еленський «V»олодимир «O»лександрович
Все сходиться.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:12 Ответить
акуеть таки да!
Маріуполь, Сєвєродонецьк, Попасна, Салтівка, «Азовсталь», ракетний удар, депортація, окупація, гуманітарні коридори, біженці, переселенці, міни, повітряна тривога, сирени, (теле) марафон, фосфорні бомби-эТО ВСЁ НА СОВЕСТИ ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ ГНИДЕ-ЗЭ И ЕРМАКЕ
показать весь комментарий
04.06.2022 02:35 Ответить
це все виб1р Укра1нц1в на жаль
показать весь комментарий
04.06.2022 05:33 Ответить
это не украинцы выбрали это зеленое чмо - а жертвы зомбоящика и низкого уровня образования
показать весь комментарий
04.06.2022 05:52 Ответить
це були не українці, а хохли, які дивились свати, слуги, папікі, 95 квартал з кривого. Українці робили свою справу-будували Армію, яка на зараз сильніша, чим "друга" армія світу.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:15 Ответить
Зробили би "Нептунів" в великій кількості, вже б Чорноморського флоту РФ не було.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:41 Ответить
Цьому створінню байдуже перед ким треба впасти
показать весь комментарий
04.06.2022 01:29 Ответить
Разницы действительно никакой - и то, и другое проекты *********
показать весь комментарий
04.06.2022 02:17 Ответить
він згадає, як здав азовців в полон? А нацгвардійців на ЧАЕС і ЗАЕС?
показать весь комментарий
04.06.2022 00:52 Ответить
"Є три слова, задля яких протягом уже ста днів після восьми років ми боремося: Джерело: https://censor.net/ua/v3345845


показать весь комментарий
04.06.2022 00:53 Ответить
Пора добавить слова - УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ . За це зараз нищать міста і вбивають українців

ЗА ПРАВО МАТИ СВОЮ ІСТОРІЮ ТИСЯЧЕЛИТЬ і називають це нацизмом
показать весь комментарий
04.06.2022 01:01 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 01:02 Ответить
В Гаагу треба подати не тількі сьогоденній геноцид української народу , но і документи за 100 років геноциду українців від хремля.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:03 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 01:04 Ответить
подоляка нашел виноватого - Порошенко.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:11 Ответить
Він не вчил історію 🤣🤣
показать весь комментарий
04.06.2022 01:22 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 01:23 Ответить
"Шашльіки, Шаурма, Сватьі".
показать весь комментарий
04.06.2022 01:04 Ответить
не побачив вашого мессаджа - сплагіатів, видаляюсь
показать весь комментарий
04.06.2022 01:19 Ответить
Термос, шашлики, дороги
показать весь комментарий
04.06.2022 01:34 Ответить
O[h] V[elikiy] Z[e]
показать весь комментарий
04.06.2022 01:10 Ответить
На первом месте мир и переговоры. Украина аж на третьем месте. Сразу после Израиля видимо.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:18 Ответить
не ***** кацап
показать весь комментарий
04.06.2022 05:55 Ответить
йшов би він синім лісом за холодні гори, дав наше громадянство черговому х.ю з гори, а нас навіть не спитав, хто там слідуючий на наше громадянство, кац, , овсяннікова, швецю, гіркіну може, він в опалі, путіна матюкає - це вже заслуга чи ще ні, курва мать? А то нічого, що громадянство України не можна роздавати кому хочеться, існують певні правила! То він політичний притулок може ще давати на свій розсуд і то залежить.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:22 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 01:32 Ответить
Підказка для тибіла: Україна, перемога, мир
показать весь комментарий
04.06.2022 01:47 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:52 Ответить
У мене теж є три слова для нелоха, самі знаєте які ...
показать весь комментарий
04.06.2022 01:48 Ответить
Золота ти людина Володимире Олександровичу!
Не шкодуєш ти себе. Все про Україну думаєш.
Відпочити тобі треба.
показать весь комментарий
04.06.2022 02:06 Ответить
Це ми ще Юзіка не бачили.
показать весь комментарий
04.06.2022 02:25 Ответить
Скоро єпало цього бовдура не буде влазити у екран телевізора
показать весь комментарий
04.06.2022 06:07 Ответить
турачокс
показать весь комментарий
04.06.2022 03:40 Ответить
Є три слова за які ми боремося: "вова, іди накуй"!
показать весь комментарий
04.06.2022 06:06 Ответить
Ех, Вова Вова.... Не прозвучало головного слова - Демократія! Вата, вона і в Африці вата. Для неї поняття "демократія" є чимось незрозумілим. А насправді, те, шо зараз відбувається - це війна двох неспівставних полюсів - диктатури і демократії.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:03 Ответить
Три слова. ИДИ В ОТСТАВКУ!!!
показать весь комментарий
04.06.2022 08:15 Ответить
тю. а я думала - Бабло, Єрмак, Шашлики
показать весь комментарий
04.06.2022 09:45 Ответить
ПУСТОСЛОВИЕ! Свободные люди берут в руки оружие только для защиты своей собственной СВОБОДЫ и свободы и жизни своих родных и близких (не быть РАБАМИ и жить по своему усмотрению), для защиты СОБСТВЕННОСТИ и ПРИНЦИПОВ (невозможно отстоять свою свободу и собственность в одиночку, нужно объеденияться с другими свободными людьми и отсаивать вместе ОБЩУЮ СВОБОДУ)!
показать весь комментарий
04.06.2022 10:12 Ответить
А мир ради мира - это ХИМЕРА, ПОБЕДА или смерть - лишь финальный этап этой борьбы за СВОБОДУ и СОБСТВЕНОСТЬ!
показать весь комментарий
04.06.2022 10:27 Ответить
А офшоры чего не упомянул,зеленомордое ничтожество?
показать весь комментарий
04.06.2022 10:30 Ответить
для мене 3 слова-АРМІЯ, МОВА, ВІРА.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:03 Ответить
 
 