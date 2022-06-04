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"Въ#би кого-то!" - защитники Украины уничтожают бронетехнику врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили очередную российскую БМП.
Соответствующее видео распространил в фейсбуке Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.
На каком направлении уничтожена вражеская техника, не указывается.
Топ комментарии
+38 Aleksey NotBad
показать весь комментарий04.06.2022 10:50
+26 5 копійок
показать весь комментарий04.06.2022 10:53
+23 Ksenia VB
показать весь комментарий04.06.2022 11:05
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Немає москаля
Немає ***** опше,
Сама сира земля...
13 hrs ·В Сєверодонецке наши?
- Нет!
- Что х#хлы вернули?
- Нет!
- Если не наши и не х#хлы то кто же там?
- Поляки зашли.
Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.