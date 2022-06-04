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"Въ#би кого-то!" - защитники Украины уничтожают бронетехнику врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили очередную российскую БМП.

Соответствующее видео распространил в фейсбуке Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

На каком направлении уничтожена вражеская техника, не указывается.

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Топ комментарии
+38
ВСУ то санитары планеты, очищают неньку от кацапской нечисти
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04.06.2022 10:50
+26
І москаля нема,
Немає москаля
Немає ***** опше,
Сама сира земля...
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04.06.2022 10:53
+23
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04.06.2022 11:05
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04.06.2022 10:48 Ответить
ВСУ то санитары планеты, очищают неньку от кацапской нечисти
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04.06.2022 10:50 Ответить
шикардос.
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04.06.2022 10:51 Ответить
Краще б танчик, що попереду. Але і так непогано
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04.06.2022 10:53 Ответить
На бмп сидели орки, да и внутри полюбе есть орки, а в танке только 3 орк
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04.06.2022 11:13 Ответить
Таке враження що вони плили
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04.06.2022 11:33 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля
Немає ***** опше,
Сама сира земля...
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04.06.2022 10:53 Ответить
Працює артилерія, ібошать пацани!
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04.06.2022 10:54 Ответить
Одним кацапом меньше, а вторий насерив в штани!
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04.06.2022 17:57 Ответить
Красівоє....
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04.06.2022 11:04 Ответить
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04.06.2022 11:05 Ответить
це ніяка не Абхазія, це Київ, вулиця Редутна. Я жив там поруч. Цю недобудову знесли років 5 тому і жигуль прибрали. на гугл картах, якщо відкрити гугл стріт вью станом на 2011 рік, то будівля там ще є maps
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04.06.2022 13:18 Ответить
заряжай вторую!!!))
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04.06.2022 11:14 Ответить
******* их хлопцы
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04.06.2022 11:39 Ответить
Орков что сидели на броне как иветром сдуло))
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04.06.2022 11:44 Ответить
Некоторые даже пораскинули мозгами ))))
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04.06.2022 13:17 Ответить
Тот что сидел на капоте, уничтожил впереди идущий танк. Аля ПТУРС МАЛЮТКА.
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04.06.2022 17:41 Ответить
Два слова, а звучать як пісня....
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04.06.2022 11:50 Ответить
Показывают ролики в основном с использованием нашей Стугны. Представляю, сколько кацапов ещё жгут западными ракетами. Просто у тех ракет нет экранчика, чтобы снимать
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04.06.2022 12:38 Ответить
Там принцип "вистрелив і тікай". Нема коли знімати відео.
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04.06.2022 13:09 Ответить
Віталій Різничук

13 hrs ·В Сєверодонецке наши?

- Нет!

- Что х#хлы вернули?

- Нет!

- Если не наши и не х#хлы то кто же там?

- Поляки зашли.

Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
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04.06.2022 13:34 Ответить
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04.06.2022 13:39 Ответить
 
 