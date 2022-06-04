Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений в Мариуполе: сносят дома и вместе с телами вывозят на свалку, - Андрющенко. ВИДЕО
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Российские оккупанты начали сносить разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе, не разбирая завалов и не забирая тела погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по пр. Единства 56-60 под усиленной охраной, с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Русские уничтожают доказательства, не тратя времени на поиск погибших в разбитых домах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.
"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов", - добавил Андрющенко.
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