Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений в Мариуполе: сносят дома и вместе с телами вывозят на свалку, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты начали сносить разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе, не разбирая завалов и не забирая тела погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по пр. Единства 56-60 под усиленной охраной, с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Русские уничтожают доказательства, не тратя времени на поиск погибших в разбитых домах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов", - добавил Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Въ#би кого-то!" - защитники Украины уничтожают бронетехнику врага. ВИДЕО