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Защитники Украины уничтожили вражеский танк Т-72. Прямое попадание повлекло за собой детонацию боекомплекта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины подразделения ОК "Північ" уничтожили вражеский танк Т-72 на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"Очередной видеоотчет от одного из подразделений ОК "Північ" с Донбасса! Прямое попадание в оккупантский Т-72 повлекло за собой детонацию боекомплекта. Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну!" - говорится в сообщении.

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Вася, иди *****...
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04.06.2022 12:01 Ответить
никак не могу. ты все места занял. урапатриотизм - уходит в прошлое, ваня. пора трезво смотреть на вещи.
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04.06.2022 12:37 Ответить
сколько раз ты вася здесь регистрировался...?
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04.06.2022 13:39 Ответить
Василіса, тобі запропонували святковий варіант, замість подяки ти з сумом говориш про якісь місця... значить будеш обділена, в придачу, ще й ущербна...
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04.06.2022 14:22 Ответить
Да ты Василий и так уже долго тут прожило, целых 2 дня после регистрации, рекорд ))))
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04.06.2022 13:01 Ответить
больше жареного кацапского мяса 💥💥💥🤣🤣🤣👍👍👍
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04.06.2022 11:57 Ответить
Красівоє! Більше таких шашликів
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04.06.2022 12:16 Ответить
 
 