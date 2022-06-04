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Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В одной из школ в Мариуполе изъяты все украиноязычные учебники, завезено 5 тыс. российских учебников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты при поддержке "государственных волонтеров" продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время, вчера завезено 5 тыс. учебников. для начальной и средней школы. Вместо этого вывезены все украиноязычные учебники, которые были в наличии в школьной библиотеке", - написал Андрющенко.

Сообщается также, что кроме украиноязычных учебников по школам демонтированы все "умные доски" и вместе с учебниками направлены в Донецк. Налогоплательщики Мариуполя снова обеспечили повышение качества жизни дончан, теперь в образовании.

"Интересный факт. Количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в Мариуполе", - добавил Андрющенко.

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Топ комментарии
+15
"какаяразніца" на каком ізике гаваріть так Зебіле?як бачимо для окуппанта є різниця
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04.06.2022 11:53
+14
Армія МОВА Віра! це код УКРАЇНЦІВ а не малоросів.
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04.06.2022 11:57
+8
вот код маласорсав
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04.06.2022 12:27
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Там ще залишились вцілілі школи?
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04.06.2022 11:51 Ответить
"какаяразніца" на каком ізике гаваріть так Зебіле?як бачимо для окуппанта є різниця
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04.06.2022 11:53 Ответить
Армія МОВА Віра! це код УКРАЇНЦІВ а не малоросів.
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04.06.2022 11:57 Ответить
у кацапов водка гуталин ********** с ****** в одной раскладушке..и Черт Гундяев в рясе и погонах.. вот и вся ********** ***** когда на нее упадет огромный метеорит ради этого готов потерпеть неудобства пару лет.. на Земле зато потом тишина и благодать-- а на ********** одни покойнички остались... и ее нема...
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04.06.2022 12:18 Ответить
вот код маласорсав
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04.06.2022 12:27 Ответить
Відразу попереджую, Я "порохобот"! З донбасу, російськомовний. Справа не в мові, справа в тому, що в тих кацапських "підручниках" понаписано. Всю цю макулатуру рашисти можуть перекласти чистою українською, але зміст залишится тим самим.
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04.06.2022 12:36 Ответить
але знищуюсь вони книжки саме українською
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04.06.2022 21:22 Ответить
А чому ти в Україні оркоязичний? Наслідки окупації ж мабудь?
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05.06.2022 10:34 Ответить
їм тре' квапитись, бо вже й лугандонське гарматне м'ясо закінчується
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04.06.2022 11:56 Ответить
Удивительно что не жгли украинские учебники прямо во дворе школы.они же антифашисты
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04.06.2022 11:59 Ответить
Василь Стус@v_stus

10 ч

Ось ця колаборантка стала самопроголошеним "ректором" Маріупольського держуніверситету
Це лариса сиволап, навчала студентів економіці в МДУ
Студенти звали її "зеленолап" - дуже любила бакси.
А також владу та "руSSкій мір"
Я у неї навчався.
Тепер хочеться помити руки
Поширьте!

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04.06.2022 12:04 Ответить
ой, вей. а милованов же тоже єкономист. с одного помета кароче єти товарищи вылези
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04.06.2022 12:28 Ответить
передок рускоязичнии -- для чого ці терки
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04.06.2022 12:05 Ответить
А потом етих детей не знающих ни украинский язык ни украинскую историю и литературу, будут принимать в наши университеты по льготным квотам. Приходилось наблюдать как такая мамаша в коридоре вычитывала учителя чуть не хватая его за барки, и требовала чтобы ее ребенка учили на рузком языке потому что по украински он ничего не понимает.
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04.06.2022 12:14 Ответить
На рабZZee дефицит рюZZkaга дерьма...бабы не рожають...
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04.06.2022 12:47 Ответить
Навіть німецьким нацистам не приходило в голову заставляти населення окупованих територій розмовляти німецькою мовою і відкривати німецькі школи і робити насильну паспортизацію німецькими паспортами.
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04.06.2022 13:29 Ответить
кацапня помішана на своїй пропаганді, людям нема що їсти, ліків нема, а ці везуть пропагандонську макулатуру
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04.06.2022 18:30 Ответить
 
 