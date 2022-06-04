Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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В одной из школ в Мариуполе изъяты все украиноязычные учебники, завезено 5 тыс. российских учебников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Оккупанты при поддержке "государственных волонтеров" продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время, вчера завезено 5 тыс. учебников. для начальной и средней школы. Вместо этого вывезены все украиноязычные учебники, которые были в наличии в школьной библиотеке", - написал Андрющенко.
Сообщается также, что кроме украиноязычных учебников по школам демонтированы все "умные доски" и вместе с учебниками направлены в Донецк. Налогоплательщики Мариуполя снова обеспечили повышение качества жизни дончан, теперь в образовании.
"Интересный факт. Количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в Мариуполе", - добавил Андрющенко.
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10 ч
Ось ця колаборантка стала самопроголошеним "ректором" Маріупольського держуніверситету
Це лариса сиволап, навчала студентів економіці в МДУ
Студенти звали її "зеленолап" - дуже любила бакси.
А також владу та "руSSкій мір"
Я у неї навчався.
Тепер хочеться помити руки
Поширьте!