В одной из школ в Мариуполе изъяты все украиноязычные учебники, завезено 5 тыс. российских учебников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты при поддержке "государственных волонтеров" продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время, вчера завезено 5 тыс. учебников. для начальной и средней школы. Вместо этого вывезены все украиноязычные учебники, которые были в наличии в школьной библиотеке", - написал Андрющенко.

Сообщается также, что кроме украиноязычных учебников по школам демонтированы все "умные доски" и вместе с учебниками направлены в Донецк. Налогоплательщики Мариуполя снова обеспечили повышение качества жизни дончан, теперь в образовании.

"Интересный факт. Количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в Мариуполе", - добавил Андрющенко.

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