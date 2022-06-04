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Житель Комсомольска-на-Амуре поджег местное отделение Росгвардии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края Российской Федерации на ул. Пионерская подожгли здание, в котором расположено отделение Росгвардии.

В поджоге отделения подозревают местного жителя – 50-летнего Владимира Золотарева, сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"...По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание на Пионерской улице, но дверь оказалась закрытой. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, вследствие чего на крыльце произошел пожар..." – говорится в сообщении.

Мужчина доставлен к следователям.

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Топ комментарии
+12
по словацким новостям показывали как вчера горел большой офисный центр в мацкве
Весь сгорел !!

а в украинских новостях не было, А ЗРЯ - ВСЕ БЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
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04.06.2022 12:04
+12
Не надо. На Цензоре было
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04.06.2022 12:09
+11
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04.06.2022 12:24
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по словацким новостям показывали как вчера горел большой офисный центр в мацкве
Весь сгорел !!

а в украинских новостях не было, А ЗРЯ - ВСЕ БЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
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04.06.2022 12:04 Ответить
Чому не було, вчора на деяких українських сайтах про це писали. І красиве відео теж було)))
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04.06.2022 12:07 Ответить
А на Цензоре не было . Такой радости нас лишили
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04.06.2022 12:08 Ответить
Не надо. На Цензоре было
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04.06.2022 12:09 Ответить
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04.06.2022 12:13 Ответить
Ну хто так палить?! Хоч би через вікно парочку пляшок закинув.
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04.06.2022 12:04 Ответить
їх навіть цьому треба вчити!
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04.06.2022 12:24 Ответить
Не надо их ничему учить, пусть дохнут от своей жизни.
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04.06.2022 12:29 Ответить
Точно китайский партизан.Хунхуз.
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04.06.2022 12:06 Ответить
Молодцы кацапы. даже не пытаются потушить
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04.06.2022 12:07 Ответить
Tak u nih tuga s spasateljami , vseh pagnali udobrjatj Ukrainskije zemlji
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04.06.2022 12:34 Ответить
Такое количество родственников погибших украинцев живет в раше - многие захотят отомстить кацапам за это. Надо им ещё и оплатить за месть . Кацапы же оплачивают наводчикам на инфраструктуру по 1000 уе через украинские банки .

НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
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04.06.2022 12:07 Ответить
Всюди,у Європі, Азії,Америці,Африці,але якісь терплячі наші люди...
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04.06.2022 12:20 Ответить
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04.06.2022 12:17 Ответить
.... и флаг перевернём
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04.06.2022 12:45 Ответить
без подписей под картинкой но глядя на ситуацию можно и про наш флаг подумать(
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04.06.2022 18:45 Ответить
А наш гимн ,,слуги урода", кажется, уже поменяли. Осталось поменять флаг и герб. Но какие их годы? Ещё всё впереди
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14.06.2022 09:59 Ответить
піонерський вогонь
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04.06.2022 12:18 Ответить
По-комсомольски...
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04.06.2022 12:28 Ответить
Таки сарафанне радіо рознесло по всьому запаребріку що в Україні їх вбивають чомусь.
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04.06.2022 12:23 Ответить
не факт. росгвардейцы могли побить этого мужика или его сына или его внука. да все что угодно. А это просто месть. Кацапы не могут пойти против *****. Да и причем тут росгвардия если повестки роздают в военкоматах?
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04.06.2022 12:34 Ответить
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04.06.2022 12:24 Ответить
Горить автобаза тюменської обласної думи
https://t.me/operativnoZSU/27234
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04.06.2022 12:33 Ответить
Хоч і не бавовна, а все одно красівоЄ.
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04.06.2022 13:00 Ответить
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04.06.2022 12:48 Ответить
Звєзду єму
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04.06.2022 14:08 Ответить
такие тупые, ну куча окон, нет, оно кидает в металическую бронированую дверь ....
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04.06.2022 14:36 Ответить
никто не видел кто, но кто то уже сдал палия
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04.06.2022 18:43 Ответить
 
 