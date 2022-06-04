Житель Комсомольска-на-Амуре поджег местное отделение Росгвардии. ВИДЕО
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В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края Российской Федерации на ул. Пионерская подожгли здание, в котором расположено отделение Росгвардии.
В поджоге отделения подозревают местного жителя – 50-летнего Владимира Золотарева, сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
"...По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание на Пионерской улице, но дверь оказалась закрытой. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, вследствие чего на крыльце произошел пожар..." – говорится в сообщении.
Мужчина доставлен к следователям.
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Весь сгорел !!
а в украинских новостях не было, А ЗРЯ - ВСЕ БЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
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