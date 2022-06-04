ВСУ уничтожили современную станцию связи российских оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили мобильную станцию связи российских оккупантов. Это была Р-439-ОД или П-260-О.

Об уничтоженной цели рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ охотились на большую "рыбу". На Харьковщине обнаружили современную российскую станцию связи (Р-439-ОД или П-260-О), после чего успешно скорректировали на нее артиллерию 92-й ОМБр", - говорится в сообщении.

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