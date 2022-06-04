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ВСУ уничтожили современную станцию связи российских оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили мобильную станцию связи российских оккупантов. Это была Р-439-ОД или П-260-О.

Об уничтоженной цели рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ охотились на большую "рыбу". На Харьковщине обнаружили современную российскую станцию связи (Р-439-ОД или П-260-О), после чего успешно скорректировали на нее артиллерию 92-й ОМБр", - говорится в сообщении.

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А что, токо зебилу видосы снимать? Слава ЗСУ!!!
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04.06.2022 12:42 Ответить
Доброго ранку, ми з України.
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04.06.2022 12:47 Ответить
Ахрєнєя знову появився. Зєзраду затєвают...
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04.06.2022 12:50 Ответить
КрасівоЄ !
Героям слава !!!
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04.06.2022 12:54 Ответить
Хлопцям респект за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.06.2022 13:05 Ответить
///
На Харьковщине пенсионер снабдил украинских защитников РПГ:
он насобирал целый склад вражеского оружия

https://news.obozrevatel.com/tv/maksym-zhorin-mp4.htm


Этими историями с фронта поделился Максим Жорин из отдельного полка специального назначения "Азов"
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А вторая история из Харьковской области, где украинские защитники вели битвы в одном из населенных пунктов. У них почти закончились какие-либо противотанковые средства, а нужно было уничтожать прущую бронированную технику РФ.
"В это время из подвала своего дома вылез дед. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения"
Оказалось, что все это время дед собирал оружие в окрестностях села, сносил его в подвал, чтобы потом отдать украинским воинам. Благодаря деду бойцы получили оружие и продолжили отрабатывать по вражеской технике.
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04.06.2022 13:10 Ответить
Знищена тілки одна складова з комплесу, треба й інші знайти. хоча баз тої ланки в кацапів вже купа проблем. Молодці хлопаки!
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04.06.2022 14:21 Ответить
целеуказание с самолета ДРЛО 100%. Спасибо союзникам! Цель уничтожена нашим оружием. Слава Украине!
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04.06.2022 15:03 Ответить
Точность филигранная
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04.06.2022 18:16 Ответить
 
 