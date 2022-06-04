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гражданство (1282) Закарпатье (2395) паспорт (1134) Россия (91279) ГБР (2550)

Россиянин на Закарпатье сжег паспорт: Считаю Путина врагом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Сергей Андреев 7 лет назад женился на украинке и с тех пор живет на Закарпатье. Он говорит, что ни разу не сталкивался с притеснениями.

Видео сожжения российского паспорта опубликовало Государственное бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

В бюро сообщили, что системно проверяют проживающих в Украине граждан РФ относительно возможной причастности к ДРГ. "Практически все опрошенные россияне осуждают путинскую агрессию", - подчеркнули в ГБР.

36-летний житель Закарпатья в знак протеста против действий РФ разорвал и сжег свой паспорт.

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"С гордостью рву свой паспорт и с гордостью отказываюсь от российского гражданства, потому что считаю, что Путин совершает зло и этой войной убивает детей и мирных жителей. Считаю Путина врагом Украины и всего мира", - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что с тех пор, как живет на Закарпатье, ни разу не сталкивался с проявлениями нацизма и не испытывал никаких притеснений.
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Топ комментарии
+11
Стесняюсь спросить... А коли наші депутати (олігархи) спалять свої?????????
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04.06.2022 13:58
+5
Нєвзора буде іміджгавкалом на майбутнім балотуванні боневтіка до президентства 2.0 Його нізя...
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04.06.2022 14:14
+4
На фронт его.
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04.06.2022 13:48
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На фронт его.
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04.06.2022 13:48 Ответить
Невзорова на фронт?
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04.06.2022 14:10 Ответить
Нєвзора буде іміджгавкалом на майбутнім балотуванні боневтіка до президентства 2.0 Його нізя...
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04.06.2022 14:14 Ответить
Нужно его на марафон, сразу после двух *******: пикалова и кошевого. У них юмор ниже пидлоги. А вот этот дядька, Невзоров, мог бы в уши ссать еще грамотней за Подоляка
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04.06.2022 14:22 Ответить
Люди, не довіряйте таким, овсянніковим та нжвзоровим. Це спроба інфільтрації агентури. Тільки справжні добровольчі іноземні батальйони мають за бажанням набути гпомадянство
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04.06.2022 14:50 Ответить
Давай без зрадоваты разберемся. Называть Невзорова агентурой, это бред. Овес, просто использованый гондон
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04.06.2022 15:15 Ответить
Гавно, демонстративное, под названием инфильтрация мелочного негласного аппарата.
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04.06.2022 13:50 Ответить
Не заплатили за наводки ракет?
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04.06.2022 14:11 Ответить
Да ніт.
То бажання агентури ( може кадровий співробітник, може сплячий ркзак).
Далі перевірка, бажано через ВКР.
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04.06.2022 14:26 Ответить
Тепер він без громадянства, дайте йому наше за "визначні заслуги" перед Україною
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04.06.2022 13:54 Ответить
Цього недостатньо. Треба ще медаль якусь або навіть орден вручити. Бо грамоти замало буде.
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04.06.2022 14:09 Ответить
Ні, тепер він особа без документів. А громадянство його нікуди не поділося
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04.06.2022 14:26 Ответить
Цьому расєянцю гарну труну.
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04.06.2022 13:55 Ответить
На гарну не заслужив. Звичайну....вже ж не мішок до сміття.
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04.06.2022 14:09 Ответить
Стесняюсь спросить... А коли наші депутати (олігархи) спалять свої?????????
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04.06.2022 13:58 Ответить
а я всіх вас,рускіх, ворогами не безпідставно вважаю, бо *****- то ви всі. Ви цього хотіли і домоглися. Вітаю. Тепер отримуйте, не по паспорту...Реально!!!
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04.06.2022 14:07 Ответить
Консерва довготривала.
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04.06.2022 14:07 Ответить
А те росияне что в ВСУ тоже? Ты дебил?
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04.06.2022 15:16 Ответить
показуха для лохов. паспорт можно восстановить по заявлению об утере
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04.06.2022 14:08 Ответить
А если ему выжечь тризуб на лбу? Как он объяснит это в паспортном стуле?
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04.06.2022 14:24 Ответить
а гена труханов , мер Одессы, до сих пор с паспортом роисси , и ничего, не страдает .
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04.06.2022 14:24 Ответить
А вилкул ложкул вообще под морского пехотинца косит. в шапочке как пермох оки-доки. И хоть уже лето на улице. пох. морпех никогда не снимет шапку с головы!!!
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04.06.2022 14:29 Ответить
Хтось має розтлумачити цим паліям, що спалення кацапського паспорту аж ніяк не лишає їх кацапського громадянства. Так само як й проголошення "я атказиваюсь!"
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04.06.2022 14:24 Ответить
Это ДЕШОВЫЙ ПОНТ (на публику)!
Сжигание паспорта не разрывает связи и ОТВЕТСВЕННОСТИ с паРашкой, он все равно является РАБОМ ЫМПЕРИИ (формально)!
Процедура ВЫХОДА - это длительная и заморочная ЮРИДИЧЕСКАЯ волокита, которую необходимо пройти, иначе "до задницы" весь этот ФАРС с сжиганием (бумаги), не факт, что не еще просроченый, поэтому недествительный, тогда это вообще НЕ О ЧЕМ!
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04.06.2022 14:39 Ответить
...а посвідчення фсб - спалив?
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04.06.2022 14:48 Ответить
если давать гражданство, то одним из условий знание мови не просто, а читать, писать и т.д
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04.06.2022 15:13 Ответить
А кто слышал, невзоров от рос. гражданства отказался? насколько я знаю украинское законодательство, он должен в течении какого-то срока подать документы на отказ от рос.гражданства, а не просто сжечь паспорт! А этот россиянин из Закарпатья просто занимается пиаром(
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04.06.2022 16:33 Ответить
Звідки їх на закарпатті стільки взялося?
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04.06.2022 19:21 Ответить
 
 