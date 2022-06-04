Глобальный продовольственный кризис доказывает, что Путин воюет со всем миром. Мы должны вместе его остановить, - Порошенко. ВИДЕО

Глобальный продовольственный кризис, который намеренно провоцирует Путин, доказывает, что Россия воюет не с Украиной, а со всем миром.

Об этом Петр Порошенко сказал в интервью Фонду Конрада Аденауэра во время Конгресса ЕНП в Роттердаме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Cолидарность".

Порошенко подчеркнул, что только совместные усилия мира остановят российскую агрессию.





"Нынешняя ситуация с продовольственным кризисом является демонстрацией того, что эта война – это не война только против Украины. Или что это война между Россией и Украиной. Это глобальная война. Это война против всего западного мира, и не только против европейского континента", – подчеркнул Порошенко.

"По наиболее умеренным оценкам ООН, включая FAO, целых 20% населения мира могут испытать последствия голода из-за этой ситуации. И это не только о Севере Африки. Не только о Ближнем Востоке. А также и об Азии, об Африке к Югу от Сахары, о Латинской Америке. Почему все это происходит? Потому что российский агрессор заблокировал морские пути для торговых кораблей, которые не могут экспортировать более 25 млн тонн зерна и пшеницы", - отмечает Порошенко.

Он считает, что союзники должны быть решительными, и называет четыре объединенных шага, которые разрушат планы Путина.

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"Первое: предоставьте Украине противоморские и противовоздушные системы с тем, чтобы защитить наше небо и защитить наше море, обеспечив прикрытие для торговых кораблей с зерном. Украинские войска продемонстрировали свой профессионализм, в частности подбив флагман "Москва", отправив его на дно, а он обеспечивал противовоздушную защиту российского черноморского флота", – напомнил Порошенко.

"Позиция вторая: следует немедленно начать переговоры с НАТО о том, чтобы конвои НАТО сопровождали торговые корабли, по меньшей мере, от порта Одессы до Варны, Констанцы или Галаца. И это в короткий промежуток времени дало бы нам возможность обеспечить экспорт более 5 млн тонн зерна в месяц, речь идет не только о том, что следует экспортировать именно сейчас из того, что мы уже имеем на наших складах, речь идет об освобождении места для нового урожая. В противном случае это может даже усугубить глобальный кризис. А потому НАТО должно было бы предоставить очень жесткий сигнал о том, что, если российский флот нанесет удар по натовским кораблям, будет мощный ответ", – отмечает Порошенко.

"Позиция третья, которая очень важна: мы не должны попасть на крючок российских предложений по снятию санкций. Наоборот, должны предоставить им четкое время, ультиматум, что, если Россия не деблокирует Черное море, тогда мировое сообщество применит новые санкции против российского торгового флота. Ведь 80% российского экспорта обеспечивается именно благодаря российскому торговому флоту, и если мы сделаем то, что уже сделали с яхтами российских олигархов, арестуем их, это будет однозначно иметь эффективное влияние и давление на Путина с тем, чтобы он разблокировал черноморское побережье, и это спасло бы мир от продовольственного кризиса", – объясняет пятый президент.

Он также предостерегает, что дополнительным следствием продовольственного кризиса может стать миграционный кризис: "Миллионы людей из стран, страдающих из-за голода, будут стремиться спастись и искать места, где достаточно продовольствия. Знаете, какое место станет одним из первых? Европа. А потому нам следует быть объединенными. Мы должны быть решительными. Следует помочь Украине остановить Путина".

Поэтому Порошенко призывает союзников "депутинизировать" европейскую политику. "Следует прекратить финансирование российскими грязными деньгами европейских политиков, европейских политических партий, даже европейских экспертов, которые говорят, что эмбарго – это невозможно. А также европейских неправительственных организаций. Все, что финансируется Россией, есть преступным. Каждая копейка, которая идет в Россию, превращается в бомбы и ракеты, которые сегодня убивают украинцев. Мы должны это остановить. И остановить вместе", – резюмирует Петр Порошенко.

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