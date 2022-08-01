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Пехоту следует беречь, ведь она выносит основное бремя этой войны. Поэтому нужно противотанковое оружие дальнего действия, - бригадный генерал Красильников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные до последнего надеялись, что Россия приступит к активным боевым действиям с временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки "Північ" Дмитрий Красильников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Пехоту нужно беречь. Если не сохраним пехоту, то у нас будет множество танкистов, множество подготовленных артиллеристов, даже если у нас будет множество артиллерийских снарядов, но любые наступательные действия, где действительно будет закрепляться успех сапогом или ботинком пехотинца, мы вести не сможем . Таким же образом мы не сможем успешно обороняться без пехоты только одними танкистами, артиллеристами и так далее", - отметил он.

Также, сказал командир, именно пехота выносит основное бремя этой войны.

Красильников подчеркнул, что эффективность выполнения задач подразделениями воинских частей и вообще группировка зависит от того, насколько подчиненные доверяют своим командирам.

"Командиры подчиняющихся воинских частей мне верят, им верят их комбаты, комбатам верят ротные, ротным верят взводные, взводным верят сержанты, сержантам солдаты. Если это доверие сохраняется, то подразделения воинской части и вообще группировка будет выполнять задачи очень эффективно. где-то проходит надлом, то, скажем так, доверие уходит, начинаются страхи, паника, неуверенность - это те три кита, на которых базируются поражения", - пояснил он.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и немного разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно. До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", – сказал Красильников.

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При этом он заверил, что переход к активным боевым действиям не был для ОТУ "Північ" неожиданным.

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"То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили основное наше боевое могущество… и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери противнику", - сказал командир командования "Північ".

Красильников вспомнил, что иногда было труднее противостоять НЗФ ЛНР, чем регулярным силам ВС РФ.

"Мотивация российских солдат и офицеров достаточно велика. Потому что они считают себя не второй армией мира, а первой. Что касается военных подразделений НЗФ "ЛНР" – они ощущали на себе постоянное влияние нашей артиллерии, наших военнослужащих в наших групп спецназначения, разведчиков. Поэтому они понимали, что противник для них (т.е. мы) серьезный, и для конфликта с нами нужно очень тщательно готовиться и подходить к этому серьезно, чего не сделали военнослужащие РФ, они заходили мощными колоннами, не готовились к бою, поэтому на первых парах получали очень жесткие ответы и потери", – вспоминает Красильников.

"Очень трудно постоянно находиться под обстрелами. Сейчас мы ведем бои на переправах в районе Северского Донца. Прежде всего, нужны такие виды вооружения и такие виды боеприпасов, которые нам позволят захватить огневое преимущество. А именно - нанести поражение по дальнобойной аритлерии противника. Достаточно сейчас противотанкового оружия ближнего действия, но без противотанкового оружия дального действия, без того, что мы не выбьем САУ противника, которых у него множество... Так мы эффективно применять пехоту либо в наступлении, либо в обороне не сможем. Пехота будет нести потери, будет выбиваться, задача пехота не выполнит", - объяснил командир.
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Топ комментарии
+90
Як можна таку пургу нести, коли твоєму говнокомандуючому Особисто ДИРЕКТОР ЦРУ показує плани звідки буде наступ, просто все розписав, за 2 місяці до війни...
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04.06.2022 16:25
+66
Летом 21 года в "Право на владу" Илларионов 1в1 рассказал план как ***** будет проводить нападение, на карте все до мельчайших подробностей было расписано все то, что происходило с 24 февраля. И сказал что все это будет затеваться только ради сухопутного коридора к Крыму. И потом за эту всю программу Верещучка его *********.
Так вот я о том что все всё знали и специально дали спокойно проехаться по сухопутному коридору без какого-либо сопротивления, все было оговорено заранее...
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04.06.2022 16:30
+60
Дивно. Всі знали, окрім тих, хто зобов'язаний був знати. Більшість країн перевели з Києва до Львова свої посольства, авіакомпанії припинили рейси, вивели з країни свої літаки, страхові компанії перестали страхувати авіарейси.... і тут раптом...
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04.06.2022 16:29
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З усіх боків вздовж кордону стоїть русня. ЦРУ передає за два місяці плани вторгнення. За цим планом вони й атакують.
НЕСПОДІВАННО!!!
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04.06.2022 19:41 Ответить
Врят ли этот генерал не знал про рашистский план о нападении,когда ЦРУ с МИ-6 досконально с временной датой его выложили главковерху и ГШ ВСУ..Только вот, попробуй он самостоятельно, без распоряжения нашей пропацифистской власти, вывести заранее свои подразделения на рубежи возможного наступления рашистов, раздать б/пр и произвести там необходимые инженерные работы...Через пару часов вылетел бы из армии с лишением генеральских эполет.. Теперь ему остается только оправдываться за свое"незнание"обстановки..
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04.06.2022 19:51 Ответить
******* встид…
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04.06.2022 20:06 Ответить
я думал, что все будет гораздо хуже
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04.06.2022 20:24 Ответить
Так велась "подготовка" к войне ....50 дней до нее...
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04.06.2022 21:00 Ответить
...чуднi якiсь, найкращi розвiдки свiту повiдомляють про напад , а вони надiялись....
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04.06.2022 21:25 Ответить
Ще один довбойоб, коли вздовж всього кордону орки вишукувались перед 24 лютим. Гімнюк це, а не генерал.
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04.06.2022 21:46 Ответить
В Генштабе НЕ бараны и НЕ диверсанты! Они вынуждены подчиняться командам найвелычнейшего, а оно надеялось и покладалось на данные дерьмака от козака, если не хуже...
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04.06.2022 22:21 Ответить

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05.06.2022 00:10 Ответить
Це 3,14здець. Зебіли скоро в агонії будуть битись не знаючи як відхреститись від неприхованої зради. Вони не чекали такого злагодженого спротиву ЗСУ і народу, тому нахабно, не дуже заморочуючись маскуванням, відкрили шлях оркам з Криму. Цинічна пропозиція маринувати шашлики з єхидною посмішкою від Боневтіка проявила зневажливе ставлення піаніста- кордупля до народу в повній мірі і відповідати за десятки тисяч загиблих доведеться.
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05.06.2022 00:26 Ответить
Головне в цій справі, хто та що доповідає ГУР МОУ міністру оборони та іншим керівникам держави. Треба звернути увагу на особу Начальника Головного управління розвідки Міністрества оборони України. Начальник ГУР МОУ пан Буданов показав себе як особа, яка не готова надавати реальну розвідувальну інформацію, а лише ту, яку хоче чути пан Президент. Прикладом є заперечення ним проведення операції по вагнерівцям. Також треба пам`тати про те, що ця особа також визначилася спільним проживанням в будинку дуже сумнівної особи з МВС України та проваленням операції ГУР в Криму.
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05.06.2022 00:35 Ответить
І саме тому ворг концентрувався в білорусі і на Брянщині?
Він ("генерал") нас за дебілів вважає?
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05.06.2022 02:14 Ответить
Характерна риса 21 сторіччя, це тотальна некомпетентність, яка смачно приправляється цілковитою брехнею. Брехати в політиці, стало настільки нормою, що це вже стала як певна окрема мова.
Нажаль, ця зараза пішла далі та заполонила всі сфери життя, включаючи військових...
Дивлюся я на цього брехунця і думаю... що воно могло знати?! і що воно зараз знає!? - відповідь, яку знають ВСІ Українці: НІЧОГО!! і за це боляче та прикро. Но у нас не коротка пам'ять, ми пам'ятатимо, як починалася війна і хто ПРОСРАВ її початок і з яких політично-корисливих мотивів.
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05.06.2022 08:49 Ответить
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