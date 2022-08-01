Пехоту следует беречь, ведь она выносит основное бремя этой войны. Поэтому нужно противотанковое оружие дальнего действия, - бригадный генерал Красильников. ВИДЕО

Военные до последнего надеялись, что Россия приступит к активным боевым действиям с временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки "Північ" Дмитрий Красильников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Пехоту нужно беречь. Если не сохраним пехоту, то у нас будет множество танкистов, множество подготовленных артиллеристов, даже если у нас будет множество артиллерийских снарядов, но любые наступательные действия, где действительно будет закрепляться успех сапогом или ботинком пехотинца, мы вести не сможем . Таким же образом мы не сможем успешно обороняться без пехоты только одними танкистами, артиллеристами и так далее", - отметил он.

Также, сказал командир, именно пехота выносит основное бремя этой войны.

Красильников подчеркнул, что эффективность выполнения задач подразделениями воинских частей и вообще группировка зависит от того, насколько подчиненные доверяют своим командирам.

"Командиры подчиняющихся воинских частей мне верят, им верят их комбаты, комбатам верят ротные, ротным верят взводные, взводным верят сержанты, сержантам солдаты. Если это доверие сохраняется, то подразделения воинской части и вообще группировка будет выполнять задачи очень эффективно. где-то проходит надлом, то, скажем так, доверие уходит, начинаются страхи, паника, неуверенность - это те три кита, на которых базируются поражения", - пояснил он.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и немного разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно. До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", – сказал Красильников.

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При этом он заверил, что переход к активным боевым действиям не был для ОТУ "Північ" неожиданным.

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"То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили основное наше боевое могущество… и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери противнику", - сказал командир командования "Північ".

Красильников вспомнил, что иногда было труднее противостоять НЗФ ЛНР, чем регулярным силам ВС РФ.

"Мотивация российских солдат и офицеров достаточно велика. Потому что они считают себя не второй армией мира, а первой. Что касается военных подразделений НЗФ "ЛНР" – они ощущали на себе постоянное влияние нашей артиллерии, наших военнослужащих в наших групп спецназначения, разведчиков. Поэтому они понимали, что противник для них (т.е. мы) серьезный, и для конфликта с нами нужно очень тщательно готовиться и подходить к этому серьезно, чего не сделали военнослужащие РФ, они заходили мощными колоннами, не готовились к бою, поэтому на первых парах получали очень жесткие ответы и потери", – вспоминает Красильников.

"Очень трудно постоянно находиться под обстрелами. Сейчас мы ведем бои на переправах в районе Северского Донца. Прежде всего, нужны такие виды вооружения и такие виды боеприпасов, которые нам позволят захватить огневое преимущество. А именно - нанести поражение по дальнобойной аритлерии противника. Достаточно сейчас противотанкового оружия ближнего действия, но без противотанкового оружия дального действия, без того, что мы не выбьем САУ противника, которых у него множество... Так мы эффективно применять пехоту либо в наступлении, либо в обороне не сможем. Пехота будет нести потери, будет выбиваться, задача пехота не выполнит", - объяснил командир.