Россияне превращают Донбасс в пепел. Репортаж из-под Покровского. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты проекта "Український свідок" побывали под Покровским близ Бахмута, где не уцелел ни один дом. Они спросили у военных ВСУ, зачем россияне полностью разрушают инфраструктуру региона.
Репортаж опубликован на канале "Українського свідка" в ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.
Пока ситуация на Бахмутском направлении стабильно напряжена: подразделения ВСУ удерживают этот участок, чтобы не дать россиянам перерезать трассу на Лисичанск и тем самым не дать им создать котел. Попытки россиян выбить отсюда ВСУ продолжаются круглосуточно. Для этого они используют ствольную, реактивную артиллерию и авиацию.
Только во время этой съемки по Покровскому произошло несколько прилетов крупнокалиберного оружия. Грохот от обстрелов во время видео не утихает.
"Киевская, Черниговская, Сумская области и кусок Донбасса – там силы россиян были распылены", – говорит военный с позывным Байда. "А здесь очень большая концентрация как войск, так и средств огневого воздействия. Там давали укрываться, здесь просто разбирают", - рассказывает мужчина.
Как пояснил журналистам Байда, тактика россиян заключается в полном уничтожении инфраструктуры. Донбасс не исключение: село Покровское они разрушили почти полностью.
"Где не может пройти пехота, все равняется с землей", - говорит он. По его словам, это делается для того, чтобы живая сила потеряла всякое укрытие.
А еще Байда призвал к эвакуации проживающих в зоне боевых действий: "Все цепляются за свои дома, пока одна из стен не упадет на голову. Эвакуируйтесь!" – говорит он.
Пожалуйста, подождите...
2. Видео действительно с местными жителями? Или актёров посадили в подвалы и стали снимать?
3. Даже во Львове есть
уникумыуникалы, которые дают наводку (не путать с "на водку") рашистам - "в семье не без урода", и что? Украинская территория принадлежит всем украинцам в равной степени, кому не нравится - пусть валят отсюда на рассею! Если, не дай Бог, в Киеве большинство вдруг станет ватой - всё, Киев перестанет принадлежать всей Украине?
Пофиг, что они наснимали.
Армия РФ, которая кичится своей "духовностью", уничтожает в Украине православные святыни. При ударе ВС РФ сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ Московского Патриархата. Первым о случившемся сообщил в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
Херсонщину, Запоріжжя їм здали без опору, там розрухи нема. "Азов" в Маріуполі спричинив опір, там все роздовбали. Ще раз стверджую - головна задача рашафашистів - окупація Півдня України, а Донбас - то вже як піде.
І як вирішить проблему Півдня влада "мудрого нАріду" наразі невідомо.
Хоча може влада й наперед знає, який буде кінець, але то є державна таємниця.
А удивляться стоит отсутствию железобетонных бункеров и укрытий. Наверное 8 лет не хватило для строительства ...
Цена барыг и клоунов у власти - жизни наших защитников.