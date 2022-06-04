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Россияне превращают Донбасс в пепел. Репортаж из-под Покровского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты проекта "Український свідок" побывали под Покровским близ Бахмута, где не уцелел ни один дом. Они спросили у военных ВСУ, зачем россияне полностью разрушают инфраструктуру региона.

Репортаж опубликован на канале "Українського свідка" в ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока ситуация на Бахмутском направлении стабильно напряжена: подразделения ВСУ удерживают этот участок, чтобы не дать россиянам перерезать трассу на Лисичанск и тем самым не дать им создать котел. Попытки россиян выбить отсюда ВСУ продолжаются круглосуточно. Для этого они используют ствольную, реактивную артиллерию и авиацию.

Только во время этой съемки по Покровскому произошло несколько прилетов крупнокалиберного оружия. Грохот от обстрелов во время видео не утихает.

Читайте: Экс-главарь террористов Гиркин признал успехи ВСУ в Северодонецке

"Киевская, Черниговская, Сумская области и кусок Донбасса – там силы россиян были распылены", – говорит военный с позывным Байда. "А здесь очень большая концентрация как войск, так и средств огневого воздействия. Там давали укрываться, здесь просто разбирают", - рассказывает мужчина.

Как пояснил журналистам Байда, тактика россиян заключается в полном уничтожении инфраструктуры. Донбасс не исключение: село Покровское они разрушили почти полностью.

"Где не может пройти пехота, все равняется с землей", - говорит он. По его словам, это делается для того, чтобы живая сила потеряла всякое укрытие.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру на Донетчине. Горит Всехсвятский скит. ФОТО

А еще Байда призвал к эвакуации проживающих в зоне боевых действий: "Все цепляются за свои дома, пока одна из стен не упадет на голову. Эвакуируйтесь!" – говорит он.
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Топ комментарии
+29
Рашисты это дичайшая помесь орды и нацистов. Это самое худшее из образований. У них даже нет цели завоевывать чужие территории для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Они идут не завоевывать территории, они идут просто убивать, насильничать и грабить.
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04.06.2022 17:32
+24
Ну що,рускаязичниє житєлі дамбаса,задоволені? Ви ж горлали з піною у рота-путєн,ввєді вайска! Діждались таки нарешті...
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04.06.2022 17:18
+22
Так в 13 столітті робила їх мати - Орда. Коли підходили до міста пропонували здатися, залякували знищенням, хто не здавався знищували, або втікали, коли наривалися на великий супротив, а тих хто здавався, спочатку поработивши гвалтували, продавали і використовувалили на брудних роботах, знищували повільно. Приклад місто Казань!
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04.06.2022 17:06
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Так в 13 столітті робила їх мати - Орда. Коли підходили до міста пропонували здатися, залякували знищенням, хто не здавався знищували, або втікали, коли наривалися на великий супротив, а тих хто здавався, спочатку поработивши гвалтували, продавали і використовувалили на брудних роботах, знищували повільно. Приклад місто Казань!
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04.06.2022 17:06 Ответить
Рашисты это дичайшая помесь орды и нацистов. Это самое худшее из образований. У них даже нет цели завоевывать чужие территории для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Они идут не завоевывать территории, они идут просто убивать, насильничать и грабить.
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04.06.2022 17:32 Ответить
Ну що,рускаязичниє житєлі дамбаса,задоволені? Ви ж горлали з піною у рота-путєн,ввєді вайска! Діждались таки нарешті...
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04.06.2022 17:18 Ответить
треба знати не всі тут рускоязичні ватники .да згоден с тобою але.....
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04.06.2022 17:44 Ответить
Не бачу жодного привіду до зловтіхи. Рашисти знищують не тіх, хто горлал "путєн ввєді вайска" (та взагалі вони їх не те щоб чіпали). Рашисти знищують всю нашу країну.
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04.06.2022 18:40 Ответить
Покращення життя вже сьогодні. Ніхто як ********** їм його так швидко не "покращував". Сто днеЙ.
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04.06.2022 19:22 Ответить
На кацапських новинах вже куча відео як у тому ж Сєверодонецьку, у захопленій частині міста, всі оті бабусі та жіночки які сиділи по підвалах та не хотіли евакуюватись, повилазили та у щоки цілують кадирівців, дякують їм, що вони звільнили їх від "фашистів" які з 2014 року їм життя не давали. Ото такі там люди залишились. Є серед них і чоловіки. І всі ці репортажі знімають роспропагандо.........
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04.06.2022 17:23 Ответить
Так, а ти хоч раз бачив проукраїнські мітинг в Херсоні чи Мелітополі по каналам рос пропаганди? На то вона і пропаганда.
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04.06.2022 17:29 Ответить
1. Видео действительно из Северодонецка? Или снято непонятно где?
2. Видео действительно с местными жителями? Или актёров посадили в подвалы и стали снимать?
3. Даже во Львове есть уникумы уникалы, которые дают наводку (не путать с "на водку") рашистам - "в семье не без урода", и что? Украинская территория принадлежит всем украинцам в равной степени, кому не нравится - пусть валят отсюда на рассею! Если, не дай Бог, в Киеве большинство вдруг станет ватой - всё, Киев перестанет принадлежать всей Украине?

Пофиг, что они наснимали.
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04.06.2022 18:29 Ответить
Ничего кроме разрухи не несет руский мир
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04.06.2022 17:24 Ответить
Орки по рашиськи
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04.06.2022 17:26 Ответить
Это ты сегодня зарегистрировался что нам эту ***** написать, кацап?
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04.06.2022 17:32 Ответить
в бан свинособаку
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04.06.2022 17:37 Ответить
Дурість і дебілізм.
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04.06.2022 18:07 Ответить
Російською "колит" - це захворювання кишківника, яке на очі, "глаза" по-вашему, в нормальної людини не впливає. Але в вас, кацапів, що з йазиком, що анатомією - суцільний морок
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04.06.2022 18:20 Ответить
Приємно чути, як наші котики напихують каZZапсінам повні щоки, і ануси розривають! Їбаште їх, хлопці!
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04.06.2022 17:28 Ответить
Как упорно московиты множат свои долги по репарациям.
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04.06.2022 17:29 Ответить
Армия РФ снова ударила по Святогорской лавре УПЦ МП: пожар охватил православную святыню Российская армия нанесла удар по Всехсвятскому скиту Святогорской лавры на Донбассе.

Армия РФ, которая кичится своей "духовностью", уничтожает в Украине православные святыни. При ударе ВС РФ сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ Московского Патриархата. Первым о случившемся сообщил в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
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04.06.2022 17:36 Ответить
ще долітався один помоему гелікоптер - уточнюют
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04.06.2022 17:39 Ответить
уродливая мокшанская тёмная сила иначе не может. ей мил только пепел.
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04.06.2022 17:45 Ответить
Яка там тактика?! Така задача їм поставлена в плані агресії, вони виконують.
Херсонщину, Запоріжжя їм здали без опору, там розрухи нема. "Азов" в Маріуполі спричинив опір, там все роздовбали. Ще раз стверджую - головна задача рашафашистів - окупація Півдня України, а Донбас - то вже як піде.
І як вирішить проблему Півдня влада "мудрого нАріду" наразі невідомо.
Хоча може влада й наперед знає, який буде кінець, але то є державна таємниця.
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04.06.2022 17:49 Ответить
Та не может такого быть. Это же "укрофашисты" восемь лет Донецк под ноль "сносили"... Говорил еще в 15 году, что надо убивать сепаров пока там еще был жив украинский дух. Но, к сожалению, и Порошенко и Зеленский выбрали путь дипломатии. А теперь там выросло поколение ублюдков, которых отправляют дохнуть в Украину на ровне с бурятами и дагами
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04.06.2022 17:57 Ответить
Стоит ли удивляться звериной жестокости орды? Грозного мало, как примера? Думали Мордор будет рогатками воевать?
А удивляться стоит отсутствию железобетонных бункеров и укрытий. Наверное 8 лет не хватило для строительства ...
Цена барыг и клоунов у власти - жизни наших защитников.
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04.06.2022 18:23 Ответить
Они даже 9-километровую узенькую кишку из Крыма не смогли превратить в непреодолимую полосу и взорвать стратегически важные мосты. И небыло бы тогда стремительного оккупирования юга Украины, ни тотально уничтоженного Мариуполя, ни десятков тысяч убитых и покалеченных людей в том регионе.
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04.06.2022 19:52 Ответить
Передавайте эти видео ведущим американским, британским, ЕСовским новостным ресурсам! Пусть CNN и другие показывают это гражданам, чтобы граждане понимали, что страшная война не закончилась на Буче, она продолжается на востоке Украины! Чтобы бредни о переговорах, уступках и "унижении агрессора" не укоренились в умах простых людей, живущих в ЕС и США! Если прямо сейчас не начать по полной программе вести информационную войну - потом поздно будет.
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04.06.2022 18:33 Ответить
Среди коренного населения Германии большинство понимает, что это неспровоцированная путинская агрессия и всячески помогают Украине. Проблема с русскрязычным населением, так называемыми российскими переселенцами, которые подсели на кремлёвскую пропаганду "вставания с колен", "русский мир" и прочий бред и до сих пор хлебают эту хаванину. Скажу вам, что с ними разговаривать бесполезно, когда нет способности к аналитическому мышлению - требуется психиатр!
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04.06.2022 20:01 Ответить
Дякую ВСУ за їхню роботу!!!🇺🇦
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04.06.2022 19:21 Ответить
Деяким говорунам язиком треба терміново шукати снаряди!
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04.06.2022 20:10 Ответить
 
 