24 970 81
290 новых пикапов L200 купили для ВСУ и НГУ бизнесмены Карачун и Ермаков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Совладельцы сети "АТБ" Виктор Карачун и Евгений Ермаков купили для защитников Украины 290 пикапов "Митцубиши L200".
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
В Украину прибыли первые 8 машин из общего количества в 290 единиц. Их немедленно направят в боевые подразделения на фронт.
"Если все крупные украинские бизнесмены будут помогать так же, то наши Герои не будут нуждаться в ничего, от нижнего белья и до средств связи, обнаружения и транспорта", - написал Геращенко.
Топ комментарии
+71 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий04.06.2022 18:00
+47 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий04.06.2022 17:52
+38 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий04.06.2022 17:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Или не дай боже москвичи?
Ты знаешь для каких целей?
у бойових діях??
Не лепше було випускать свои
Козакі?!
Вони як раз для цього.
сами по себе боевые действия лишь малая часть военных забот...важная часть войны это снабжение боеприпасов и снаражения, а так же транспортировка солдат
думаю лучше для этого использовать Л-200, чем древние ГАЗ-66...пусть у них меньше грузоподьемность, но зато больше скорость и они новые
- Ермаком
Шах і мат порохоботи..
Nataly-N:
Щось мені мої окуляри не допомагають, треба нові замовляти😉! Погано бачити стала!!
Volodymyr Savchuk:
Ну так білим по білому ж написано.
Галина:
Молоком!☝️,як ленін з тюрми)))) Як багато всього купили!!! У мене аж очі розбіглися від списку👀👁️👁️
Скажіть,в якому пункті є куплене ППО, бо зелене шапіто сильно ж вимагало від усіх закрить небо, не бачу?
Совок головного мозга.
В Запорожской администрации решили собрать 600 воинов в одном месте на концерт "Квартал-95". Им плевать, что есть агентура России, им плевать, что это опасно. Ведь может прилететь. Но они выполняют поставленную перед ними задачу. И кто они после этого?
В Запорожье. А это в двух часах от линии фронта. И генерал теперь в шоке. Потому что теперь надо снимать с передка воинов для того, чтоб областная администрация отчиталась перед Кириллом Тимошенко и Ермаком. Все для показухи.
Везите Квартал-95 на передок. Хотя их тут не сильно хотят. Ну, а если прилетит... то прилетит. Кстати, а другие исполнители сами ездят и Глава ОДА никому писем не рассылает. Это потому что они не "Квартал-95"?
И, кстати, почему поездкой "Квартал-95" занимаются на уровне обладминистрации? Наверное, это просто совпадение. Да? )))
А за гусскім кораблем послати тих тилових щурів бойові генерали очкують? Невже страшніші за ракети?
НМСД, тест на самоповагу і наявність/відсутність власної гідності.
И, кстати, а где же самый богатый совладелец АТБ - Буткевич?
Ото нехай кацапам буде карачун (смерть) 💀💀💀
Цікаво - що вони собі виторгували в бубачки???
Ціль - збивати максимально можливу кількість ворожих літаків.
Точніше так:
Ціль - збивати всі ворожі літаки, які з'являються на горизонті.
Чому така ціль?
Тому що ВОРОЖІ ЛІТАКИ - ЦЕ СЛАБКА ЛАНКА ворожого "ланцюга": різні атаки ворожих військ у зонах найбільш інтенсивних боїв, найбільші атаки ворог здійснює з підтримкою авіації, тобто, цих самих літаків. Тому
ЯКЩО, точніше, КОЛИ У ВОРОГА НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛІТАКІВ, ТОДІ ЙОГО ТЕХНОЛОГІЯ АТАК І НАСТУПУ ПЕРЕСТАНЕ ПРАЦЮВАТИ ВНАСЛІДОК ВІДСУТНОСТІ НЕОБХІДНОЇ ЧАСТИНИ (цієї технології). А чому такою частиною повинні бути літаки? - Тому що їхня кількість найменша порівняно з кількістю інших необхідних ворогу для атак і наступу частин технології.