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290 новых пикапов L200 купили для ВСУ и НГУ бизнесмены Карачун и Ермаков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Совладельцы сети "АТБ" Виктор Карачун и Евгений Ермаков купили для защитников Украины 290 пикапов "Митцубиши L200".

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Украину прибыли первые 8 машин из общего количества в 290 единиц. Их немедленно направят в боевые подразделения на фронт.

"Если все крупные украинские бизнесмены будут помогать так же, то наши Герои не будут нуждаться в ничего, от нижнего белья и до средств связи, обнаружения и транспорта", - написал Геращенко.

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Топ комментарии
+71
а я перепрошую, які і скільки пікапів відвезли на фронт Вова і Беня?
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04.06.2022 18:00
+47
Починайте зелені 73% репетувати, що вони піаряться!
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04.06.2022 17:52
+38
Дякуємо! А скільки купив найвеличніший?
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04.06.2022 17:53
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Починайте зелені 73% репетувати, що вони піаряться!
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04.06.2022 17:52 Ответить
а я перепрошую, які і скільки пікапів відвезли на фронт Вова і Беня?
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04.06.2022 18:00 Ответить
Зерро і ще відосік.
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04.06.2022 18:06 Ответить
ти шо свічку тримав?А ти скільки?
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04.06.2022 18:37 Ответить
А свечку держать не надо - Боневтик сам бы рассказал, да ещё припи...приврал бы короче)))А для тех кто пропустил - трындел бы Люся до усруся)))
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04.06.2022 19:19 Ответить
беня вдавиться... йому й піар подібний не в кайф. йде війна, а воно падло краде.... рідкий газ продає від держави собі по 28 гр. кіло... продає нам по 42 гр літр(в 1 кіло майже 2 літри). найо...ує по "кошерному", державу і нас.
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04.06.2022 18:08 Ответить
в 2014 він, по тій самій схемі, наші танки заправив.....
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04.06.2022 19:48 Ответить
ну шо ви таке питаєте у бідних, нещасних євреїв? вони самі потребують допомоги, особливо бєня...
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04.06.2022 21:27 Ответить
Геращенко теж не бідна людина. Скільки дав?
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04.06.2022 18:32 Ответить
Краще б.в. з Європи. Навіщо там нові?
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04.06.2022 17:53 Ответить
А хто той євромотлох буде ремонтувати в таких об'ємах? Це потрібно створити цілий рембат, знайти купу спеців і запчастини також недешеві.
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04.06.2022 17:57 Ответить
Більшість такого "євромотлоху" зараз на передовій - виконує важливі завдання
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04.06.2022 18:02 Ответить
справді, і я читала, що військові просять, якщо можливо, нові автомобілі, бо нема де ремонтувати б/в.
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04.06.2022 18:07 Ответить
ВИБАЧТЕ, але ефективніше купити 3 б\у на фронт,де є втрати замість 1 нового...
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04.06.2022 21:14 Ответить
вибач але ти дурка ДЕБІЛ,ще раз де і чим ремонтувати а довбню,ця тема не твоя,шуруй на Пороха гівном кидайся.тут для тебе дуже складно)))
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04.06.2022 22:25 Ответить
То ви вважаєте, що величезну кількість нових автівок ремонтувати не потрібно, ще й запчастини на нові дешевші??
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04.06.2022 18:15 Ответить
новая машина какое-то время не ломаетс
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04.06.2022 19:12 Ответить
Предлагаешь купить запорожцы
Или не дай боже москвичи?
Ты знаешь для каких целей?
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04.06.2022 18:26 Ответить
По перше, ці машини, в більшості, будуть возити штабні сраки, по друге, машини на передку живуть недовго, і за один такий, варто булоб узяти десяток аналогічних євроблях, і нетреба втирати цю ***** з рембатами....
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05.06.2022 11:05 Ответить
Дякуємо! А скільки купив найвеличніший?
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04.06.2022 17:53 Ответить
тонну скумбрии по 8
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04.06.2022 17:59 Ответить
а він що лох? Беняслуги знають, що допомагають і віддіють борги тільки сцикуни, а Вова не такий, Вова може тільки забрати!
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04.06.2022 18:02 Ответить
Зеличайший побеждает всех в видосиках. В футболке с эмблемой Парамаунт Пикчерс.
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04.06.2022 18:16 Ответить
Крутая помощь!
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04.06.2022 17:53 Ответить
І тепер це стало Бандерамобілями!
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04.06.2022 17:56 Ответить
А що там бєня і гудок?
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04.06.2022 17:58 Ответить
Гудок допомагає. Беня- вдавиться.
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04.06.2022 18:20 Ответить
І скільки цей Паркетний Позашляховик протяне
у бойових діях??
Не лепше було випускать свои
Козакі?!
Вони як раз для цього.
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04.06.2022 17:59 Ответить
а кто сказал что на них будут воевать?
сами по себе боевые действия лишь малая часть военных забот...важная часть войны это снабжение боеприпасов и снаражения, а так же транспортировка солдат
думаю лучше для этого использовать Л-200, чем древние ГАЗ-66...пусть у них меньше грузоподьемность, но зато больше скорость и они новые
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04.06.2022 18:17 Ответить
Ключевое слово здесь МОБИЛЬНОСТЬ для спец-групп. Даже "уССатый таракан" это заметил. Конечно, это не такие надёжные пикапы, как американские "Такома" или "Тундра" от Тойота TRD, но зато дешёвые, явно на механике и дизельные... короче, одноразовые.
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04.06.2022 21:59 Ответить
Просто цікаво, скільки броніків, касок, пікапів, купив доларовий мультимільйонер зеленський? Можете не шукати відповідь. Вона очевидна - 0! Бо ето нє єго вайна. Он тут прібірахлітся і сваліть
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04.06.2022 17:59 Ответить
Так само, ми ніколи не побачимо лєнку скумбрію - волонтером у госпіталі чи папіка найвеличнішого в ТРО Кривого Рогу. Україна для них просто прібірахлітся
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04.06.2022 18:01 Ответить
Зеля ещё раньше дал ответ-Я никому не должен.
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04.06.2022 19:01 Ответить
Купіть хоч половину того, попіартесь і ви.
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04.06.2022 19:32 Ответить
До войны у меня не было привычки затариваться в АТБ. Теперь (после войны) будет.
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04.06.2022 18:01 Ответить
Затарюйся в Lidl. Десь читав, що власники атб рік тому придбали цього рітейлера.
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04.06.2022 18:03 Ответить
Спасибо за подсказку. Этот магазин я и так стороной не обхожу.
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04.06.2022 18:28 Ответить
власникам АТБ придбання LIDLа хіба може приснитися
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04.06.2022 19:51 Ответить
Белые и на фронт?
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04.06.2022 18:01 Ответить
Перефарбують. Ті ж госпітальєри так зробили з європейськими швидкими.
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04.06.2022 18:05 Ответить
Перефарбувати балончиком не проблема
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04.06.2022 18:06 Ответить
Наклеют камуфляжную плёнку и вперёд! Белый цвет (если не металлик) самый дешёвый.
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04.06.2022 22:05 Ответить
Командири в тилу будуть на цих пікапах, а хлопці, як і раніше, купуватимуть авта і бензин за свої! 🤔
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04.06.2022 18:03 Ответить
Ці б авто під якісь певні цілі. Хоча б для тих же мобільних груп зі Світчблейд 600 - якщо вони колись до нас хоч дійдуть зі Штатів..........
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04.06.2022 18:06 Ответить
для снабжения и транспортировки они будут...никто на передок их не пустит
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04.06.2022 18:19 Ответить
от, 8 машин прибуло і вже піар пішов. але молодці, чо. не те що зеслуги.
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04.06.2022 18:09 Ответить
-Чем ответит зеленский?
- Ермаком
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04.06.2022 18:09 Ответить
Ukrainian🔰:
Шах і мат порохоботи..
Nataly-N:
Щось мені мої окуляри не допомагають, треба нові замовляти😉! Погано бачити стала!!
Volodymyr Savchuk:
Ну так білим по білому ж написано.
Галина:
Молоком!☝️,як ленін з тюрми)))) Як багато всього купили!!! У мене аж очі розбіглися від списку👀👁️👁️
Скажіть,в якому пункті є куплене ППО, бо зелене шапіто сильно ж вимагало від усіх закрить небо, не бачу?
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04.06.2022 18:38 Ответить
А гундосіки? Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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04.06.2022 19:07 Ответить
Борислав Береза:
Совок головного мозга.
В Запорожской администрации решили собрать 600 воинов в одном месте на концерт "Квартал-95". Им плевать, что есть агентура России, им плевать, что это опасно. Ведь может прилететь. Но они выполняют поставленную перед ними задачу. И кто они после этого?
В Запорожье. А это в двух часах от линии фронта. И генерал теперь в шоке. Потому что теперь надо снимать с передка воинов для того, чтоб областная администрация отчиталась перед Кириллом Тимошенко и Ермаком. Все для показухи.
Везите Квартал-95 на передок. Хотя их тут не сильно хотят. Ну, а если прилетит... то прилетит. Кстати, а другие исполнители сами ездят и Глава ОДА никому писем не рассылает. Это потому что они не "Квартал-95"?
И, кстати, почему поездкой "Квартал-95" занимаются на уровне обладминистрации? Наверное, это просто совпадение. Да? )))

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04.06.2022 18:39 Ответить
Ага, рознарядочки совок-стайл пішли. Нічого нового...
А за гусскім кораблем послати тих тилових щурів бойові генерали очкують? Невже страшніші за ракети?
НМСД, тест на самоповагу і наявність/відсутність власної гідності.
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04.06.2022 19:04 Ответить
Истинная щедрость человека определяется не тем сколько он дал, а сколько у него осталось.

И, кстати, а где же самый богатый совладелец АТБ - Буткевич?
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04.06.2022 18:13 Ответить
Джей Джей, а скільки у вас залишилось?
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04.06.2022 18:17 Ответить
Потрібно було не дороги будувати а армію, коли цей телепень нарешті почне писати українською
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04.06.2022 18:18 Ответить
А шо там буба криворожский, его ЗЕбанутая коМанда и их хозяин Беня КАЛомойский хоть гривну выделили для ВСУ? Порох на свои 300 миллионов одел, обул и вооружил 5 батальйонов.
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04.06.2022 18:24 Ответить
Прізвище Карачун надає.
Ото нехай кацапам буде карачун (смерть) 💀💀💀
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04.06.2022 18:34 Ответить
Pnh katsap
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04.06.2022 18:51 Ответить
вірна адреса, підтримую. Нехер подляковим ботам розперізуватись
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04.06.2022 18:57 Ответить
АТБ, АТБ, АТБ!
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04.06.2022 18:57 Ответить
Молодці АТБ!!! Ви хоть монополісти, но хороші.
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04.06.2022 19:09 Ответить
В принципе и когда в начале вторжения в Харькове немногие оставшиеся магазины взвинтили цены то в атб они остались более менее адекватные. И они единственные кто выдавал наличные с карточки на кассе . Банкоматы не работали а остальные магазины просто отмораживались.
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04.06.2022 19:11 Ответить
Це так, можу підтвердити.
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04.06.2022 19:31 Ответить
Это 9000000 ЕВРО? Ни хрена себе пиар))) Покуражились!
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04.06.2022 19:23 Ответить
Ето плюс
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04.06.2022 19:25 Ответить
Слава Україні !
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04.06.2022 19:29 Ответить
Бізнес здорової людини!
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04.06.2022 19:34 Ответить
Вова, купи хоч один бронік за свої кровні квартальні, ну що ж ти такий дешевий піар не використовуєш???
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04.06.2022 19:42 Ответить
Так, знову країну захищаємо "усим світом" ...
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04.06.2022 19:46 Ответить
А скільки і чого купили змаскалені, га Геращенко?
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04.06.2022 19:51 Ответить
Та це зелене чмо за копійку вдавиться.
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04.06.2022 20:30 Ответить
290автівок-прибл 250 млн,1 автівка-прибл 800тис грн-прибл 21 тис євро.Бірюков брав те саме (правда 24 шт) трохи менше ніж 11тис євро
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04.06.2022 20:58 Ответить
Розкрутили АТБ напікапи.
Цікаво - що вони собі виторгували в бубачки???
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04.06.2022 21:29 Ответить
Перед тим, як ці новенькі білі автомобілі відправлять на фронт, кожен з них НЕОБХІДНО доповнити засобами ППО, хоча би, ПЗРК із великим запасом ракет.
Ціль - збивати максимально можливу кількість ворожих літаків.
Точніше так:
Ціль - збивати всі ворожі літаки, які з'являються на горизонті.

Чому така ціль?

Тому що ВОРОЖІ ЛІТАКИ - ЦЕ СЛАБКА ЛАНКА ворожого "ланцюга": різні атаки ворожих військ у зонах найбільш інтенсивних боїв, найбільші атаки ворог здійснює з підтримкою авіації, тобто, цих самих літаків. Тому
ЯКЩО, точніше, КОЛИ У ВОРОГА НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛІТАКІВ, ТОДІ ЙОГО ТЕХНОЛОГІЯ АТАК І НАСТУПУ ПЕРЕСТАНЕ ПРАЦЮВАТИ ВНАСЛІДОК ВІДСУТНОСТІ НЕОБХІДНОЇ ЧАСТИНИ (цієї технології). А чому такою частиною повинні бути літаки? - Тому що їхня кількість найменша порівняно з кількістю інших необхідних ворогу для атак і наступу частин технології.
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05.06.2022 03:51 Ответить
 
 