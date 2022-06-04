России не место в ЮНЕСКО, - Зеленский отреагировал на обстрел Святогорской лавры. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский убежден, что каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа и каждый разрушенный мемориал обосновывают, что России не место в ЮНЕСКО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в телеграм-канале, комментируя сегодняшний удар российской артиллерии по Святогорской лавре в Донецкой области.
"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия.
На этой же неделе в среду российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая.
Оккупант точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины.
31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации. Украинская дипломатия работает над этим. Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?
Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
колись геніальний Гоголь показав цю безмежну наглу брехливість кацапа: ето нє я, ето вдова сама сєбя висєкла... Не треба викидати російську літературу, її треба вчити саме в такому ключі: ось бачите - від часів Гоголя москаль нітрохи не змінився. може частина росіян все таки подивиться на себе в зеркало. Хто ж їх навчить уму-разуму? - ніхто крім нас
Може й не знали. Тепер знають
@Iryna_from_Lviv
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2 год
Повторюю, задача(яку успішно виконують)
@ZelenskyyUa
і Ко, побудувати "не таку росію" на території України. Для теперішньої влади і більшості населення, каzапи ментально ближчі ніж умовний захід🤷І півнячий куточок є рушійною силою для цього, і їх русофобія ілюзорна.
Надо впихивать Западу побольше таких материалов, чтобы они не начинали думать о войне так, как думают российские дурачки перед телевизорами - что святые российские солдаты ничего не разрушают и пришли в Украину с единственной целью - раздать печеньки угнетённым гражданам.
На канале украинского стримера увидел отрывки рашистского ролика и поразился - они именно таким образом их и снимают, например, типа приехали российские солдаты, вокруг слышатся выстрелы и взрывы, а они посадили гражданских в БТР и уехали - якобы спасли гражданских! Большинство это даже не заметит и просто "схавает", что они - "освободители" и "спасители".
Если по полной не воевать на информационном фронте - будет нам худо! От этого зависят настроения граждан в странах НАТО, а от них зависят объёмы поставок вооружений!
А "сойтісь где-то посередінє"???