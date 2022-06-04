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России не место в ЮНЕСКО, - Зеленский отреагировал на обстрел Святогорской лавры. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский убежден, что каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа и каждый разрушенный мемориал обосновывают, что России не место в ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в телеграм-канале, комментируя сегодняшний удар российской артиллерии по Святогорской лавре в Донецкой области.

"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия.

На этой же неделе в среду российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру на Донетчине. Горит Всехсвятский скит. ФОТО

Оккупант точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины.

Также читайте: Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру - погибли три монаха, еще трое получили ранения

31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации. Украинская дипломатия работает над этим. Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?

Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+22
Скажу больше. России не место на планете Земля.
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04.06.2022 18:22
+15
ЗСУ ТОП!
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04.06.2022 18:30
+9
рашу отовсюду надо гнать.
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04.06.2022 18:28
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Скажу больше. России не место на планете Земля.
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04.06.2022 18:22 Ответить
Появилась версия что патриарх Кирил не Гундяй а Япончик -Иваньков. Этот Иваньков примерно такого жее роста что и Путин. А вот настоящий Гундяев выше Путина на 16 см
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04.06.2022 21:16 Ответить
рашу отовсюду надо гнать.
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04.06.2022 18:28 Ответить
Повторюю-кацпаських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу в радной запарєбрікавий свінарнік.Пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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04.06.2022 18:29 Ответить
Звісно кацапи скажуть що там був штаб "Азова".
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04.06.2022 18:30 Ответить
так точно. А ще азовці ті шо з Маріуполя самі себе й розстріляли в тій лаврі. Як там? - зуб даю...
колись геніальний Гоголь показав цю безмежну наглу брехливість кацапа: ето нє я, ето вдова сама сєбя висєкла... Не треба викидати російську літературу, її треба вчити саме в такому ключі: ось бачите - від часів Гоголя москаль нітрохи не змінився. може частина росіян все таки подивиться на себе в зеркало. Хто ж їх навчить уму-разуму? - ніхто крім нас
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04.06.2022 19:02 Ответить
ЗСУ ТОП!
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04.06.2022 18:30 Ответить
Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей

Може й не знали. Тепер знають
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04.06.2022 18:30 Ответить
Ірина Львів'яночка 25%+
@Iryna_from_Lviv
·
2 год
Повторюю, задача(яку успішно виконують)
@ZelenskyyUa
і Ко, побудувати "не таку росію" на території України. Для теперішньої влади і більшості населення, каzапи ментально ближчі ніж умовний захід🤷І півнячий куточок є рушійною силою для цього, і їх русофобія ілюзорна.
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04.06.2022 18:43 Ответить
Після "правильниих росіян" прийдуть "звичайні росіяни" тільки зі зброєю та "русскім міром", тому хай будують свою росію в межах міжнародних кордонів рф.
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04.06.2022 18:58 Ответить
супер завдання української нації допомогти справді росіянам(?) побудувати цивілізовану росію на території Бєлгородської, Курської та інших областей, що межують з Україною. Здається фантастичним? - інколи фантастичні проекти з часом реалізуються в реалі. Головне - ідея. Як наприклад у давньому Римі про Карфаген.
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04.06.2022 19:12 Ответить
А як же це : "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені.
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04.06.2022 18:53 Ответить
Горить палае лавра мп ворожа, рідна Україна переможе!
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04.06.2022 18:55 Ответить
Надеюсь, Зеленскому подсказали, что любые заявления об обстрелах и разрушениях лучше снабжать фото- и видеоматериалами, аудитория на тексты не так ярко реагирует, нужны иллюстрации!

Надо впихивать Западу побольше таких материалов, чтобы они не начинали думать о войне так, как думают российские дурачки перед телевизорами - что святые российские солдаты ничего не разрушают и пришли в Украину с единственной целью - раздать печеньки угнетённым гражданам.
На канале украинского стримера увидел отрывки рашистского ролика и поразился - они именно таким образом их и снимают, например, типа приехали российские солдаты, вокруг слышатся выстрелы и взрывы, а они посадили гражданских в БТР и уехали - якобы спасли гражданских! Большинство это даже не заметит и просто "схавает", что они - "освободители" и "спасители".

Если по полной не воевать на информационном фронте - будет нам худо! От этого зависят настроения граждан в странах НАТО, а от них зависят объёмы поставок вооружений!
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04.06.2022 18:56 Ответить
саме так - розворочені тіла російських монахів пред'явити світу. Попередньо пояснивши, що лавру можна обстріляти лише зі сторони рашистів. Бо попід горою.
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04.06.2022 19:06 Ответить
А подивитись в очко *****?
А "сойтісь где-то посередінє"???
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04.06.2022 19:56 Ответить
гарно сосна горити і палає... жаль лісу, бездумно ріжуть і використовують на різний непотріб.
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04.06.2022 19:59 Ответить
О каких ЮНЕСКО речь , тут и так все ясно, когда кацапский лапоть зашел на нашу землю. Эту МРАЗЬ вычеркнуть из своей жизни ,здесь на этой земле нет недоразумения и прощения .
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04.06.2022 20:40 Ответить
Росія - гамно повне . Тому й будь яка організація , де присутня росія - також повне гамно . Бо не буде нормальна здорова людина сідати за один стіл з виродками і нелюдами . Це неприродньо.
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04.06.2022 20:58 Ответить
А пан Зеленский не знает, что и США, и Израиль сами вышли из ЮНЕСКО 4 года назад?
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05.06.2022 03:24 Ответить
 
 