России не место в ЮНЕСКО, - Зеленский отреагировал на обстрел Святогорской лавры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский убежден, что каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа и каждый разрушенный мемориал обосновывают, что России не место в ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в телеграм-канале, комментируя сегодняшний удар российской артиллерии по Святогорской лавре в Донецкой области.

"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия.

На этой же неделе в среду российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая.

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Оккупант точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины.

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31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации. Украинская дипломатия работает над этим. Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?

Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – говорится в сообщении.